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El santuario más alto de Europa: un templo a 2.035 metros de altura en medio de los Alpes

Este enclave, situado muy cerca de la frontera con Francia, combina espiritualidad, historia y naturaleza

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Fachada del Santuario de Sant’Anna di Vinadio (Santuario de Sant’Anna di Vinadio)
Fachada del Santuario de Sant’Anna di Vinadio (Santuario de Sant’Anna di Vinadio)

A más de 2.000 metros de altitud, en los Alpes Marítimos italianos, se encuentra el Santuario de Sant’Anna di Vinadio, uno de los destinos turísticos religiosos más singulares de toda Europa. Situado en el municipio de Vinadio, en la región de Piamonte y muy cerca de la frontera con Francia, es un enclave que combina espiritualidad, historia y naturaleza en un entorno con una gran belleza.

Es considerado uno de los santuarios más altos de todo el continente europeo, ya que se encuentra a 2.035 metros sobre el nivel del mar. Esto lo convierte en un lugar excepcional para peregrinos, pero también para excursionistas.

Su ubicación remota y su acceso a través de carreteras de montaña y rutas de senderismo refuerzan su carácter especial, lo que permite atraer fieles que buscan una experiencia dentro de lo espiritual como a visitantes que están interesados en el patrimonio cultural alpino. Este aislamiento se ha convertido en uno de sus principales atractivos, ofreciendo un espacio de recogimiento difícil de encontrar en otros destinos.

Un santuario de la Edad Media

Para encontrar los orígenes del Santuario de Sant’Anna di Vinadio hay que remontarse a la Edad Media, cuando en este punto se estableció un pequeño hospicio para acoger viajeros y peregrinos que atravesaban la antigua “Vía del Sal”. Este refugio se conocía como Santa Maria di Brasca y su existencia se documenta ya en el año 1307.

Con el paso del tiempo, el lugar fue adquiriendo un valor más espiritual. En 1443, apareció la primera referencia a una iglesia dedicada a Santa Ana, la madre de la Virgen María. Según la tradición, este cambio estuvo vinculado a una supuesta aparición de la santa a una joven pastora. Esto provocó una devoción popular y transformó el antiguo hospicio en un santuario.

La construcción del edificio actual se completó en torno a 1680, con una estructura de tres naves adaptada al terreno rocoso sobre el que se asienta. A lo largo de los siglos, el santuario ha sido ampliado y restaurado en varias ocasiones para acoger cada vez a más fieles.

En su interior, se encuentran elementos de gran valor artístico y devocional, como una pintura dedicada a Santa Ana que data del año 1686 o numerosas ofrendas con las que se puede observar la devoción de sus visitantes. Además, conserva reliquias históricas, como un relicario de la santa, del siglo XVII.

Interior del Santuario de Sant’Anna di Vinadio (Santuario de Sant’Anna di Vinadio)
Interior del Santuario de Sant’Anna di Vinadio (Santuario de Sant’Anna di Vinadio)

A lo largo de su historia, el santuario también ha sido testigo de acontecimientos bélicos y transformaciones sociales. Durante la Revolución francesa y la posterior Segunda Guerra Mundial, esta zona sufrió daños y saqueos, obligando a realizar importantes trabajos de reconstrucción.

Una actividad ligada a la religión y la cultura

En la actualidad, el Santuario de Sant’Anna di Vinadio mantiene una intensa actividad religiosa y cultural. Cada año, especialmente en verano, miles de peregrinos acuden al lugar aprovechando el buen tiempo y coincidiendo con el 26 de julio, la festividad de Santa Ana. Este momento es culminante al celebrar a la patrona combinando tradición, fe y cultura popular.

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Además de su valor espiritual, el santuario también destaca por un entorno de lo más natural, al estar rodeado de cumbres alpinas, lagos glaciares y senderos de montaña. Forma parte del Parque Natural de los Alpes Marítimos, lo que lo convierte en un punto de encuentro entre el turismo religioso y el que está más orientado a la naturaleza.

Durante las últimas décadas, las autoridades locales han impulsado programas para su conservación y su promoción a nivel turístico, integrando actividades culturales, rutas de senderismo y experiencias de retiro espiritual. De esta manera, el santuario no solo conserva su función religiosa, sino que también es un símbolo de patrimonio histórico.

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