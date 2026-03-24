Viajes

Adiós a las botellas de champú y gel en hoteles: la Unión Europea sustituye los envases monodosis por los botes rellenables

La normativa europea elimina los pequeños frascos de baño a partir de 2030, impulsa dispensadores rellenables y marca un cambio clave en la sostenibilidad del turismo y la lucha contra el plástico

Guardar
Adiós a las botellas de
Adiós a las botellas de champú y gel en hoteles (unsplash)

Durante décadas, la llegada a una habitación de hotel significaba encontrar sobre el lavabo una selección de pequeñas botellas de gel, champú y lociones. Sin embargo, esta imagen habitual en los alojamientos turísticos de Europa está a punto de desaparecer. La Unión Europea ha decidido poner fin a los envases monodosis en hoteles, una medida que promete transformar la experiencia del huésped y marcar un antes y un después en la lucha contra la contaminación plástica.

El Reglamento (UE) 2025/40, aprobado por Bruselas, marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de residuos y la sostenibilidad. Su objetivo es ambicioso: reducir drásticamente la generación de envases de un solo uso y avanzar hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente. A partir de agosto de 2026, la normativa comenzará a aplicarse de forma gradual en todos los Estados miembros, con un cambio especialmente visible a partir del 1 de enero de 2030, cuando las clásicas botellitas de baño dejarán de estar presentes en los hoteles europeos.

El fin de las botellitas en los hoteles

El sector de la hostelería es uno de los más directamente afectados por esta normativa europea. Hoteles, restaurantes y alojamientos turísticos deberán dejar atrás los productos higiénicos en envases individuales, como los pequeños frascos de gel, champú, cremas o kits de higiene. A partir de 2030, estos formatos quedarán prohibidos y serán sustituidos por dispensadores rellenables instalados en las habitaciones, una medida que ya comienza a verse en algunos establecimientos, pero que, desde esa fecha, será obligatoria en toda la Unión.

El cambio busca reducir el volumen de residuos plásticos que genera el sector cada año. Según el Plastic Atlas, cada europeo produce en torno a 190 kilos de residuos de envases al año, y el 44 % de todo el plástico utilizado en el continente se destina precisamente a envases de un solo uso. El artículo 120 del Reglamento (UE) 2025/40 establece una hoja de ruta para conseguir una reducción progresiva de estos residuos: un 5 % menos en 2030, un 10 % en 2035 y hasta un 15 % en 2040, siempre tomando como referencia los datos de 2018.

Una habitación de hotel con
Una habitación de hotel con vista al skyline de Nueva York ilustra el auge de las microescapadas urbanas, una tendencia en la que residentes optan por pasar una o dos noches en hoteles de su propia ciudad para desconectar de la rutina cotidiana.

Para los huéspedes, la transición supondrá algunos cambios en la rutina de viaje. El tradicional gesto de guardar la botellita como recuerdo quedará desterrado, pero a cambio se reducirá la huella ambiental y se avanzará hacia una mayor conciencia ecológica. Los viajeros deberán acostumbrarse a utilizar productos dispensados en grandes formatos, que estarán sometidos a controles de higiene y recambio, garantizando tanto la calidad como la reducción de residuos.

Más allá del baño: otras medidas para reducir el plástico en los viajes

La normativa europea va más allá de los hoteles y plantea un paquete de medidas destinadas a disminuir el impacto ambiental del turismo y el consumo diario. A partir de 2030, quedarán prohibidos otros envases plásticos de un solo uso como las bolsas para frutas y verduras o los recipientes para alimentos y bebidas consumidos en establecimientos.

En el sector de los viajes, otro cambio visible será la eliminación progresiva —desde 2027— del plástico utilizado para envolver maletas en los aeropuertos europeos. A partir del 1 de enero de 2030, este material estará prohibido y los viajeros tendrán que optar por alternativas reutilizables, como correas de equipaje, candados TSA o fundas textiles. Además, la UE establece que para 2029, el 90 % de los envases de bebidas de plástico y metal deberán recogerse por separado, facilitando así el reciclaje efectivo y la reutilización de materiales.

Un hotel asturiano compra el primer lote de angulas más caro de la historia: 12.000 euros por kilo por una buena causa.

La Comisión Europea ha sido clara en su mensaje: “Si no cambiamos el modo en el que producimos y utilizamos los plásticos, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar”, advirtió Frans Timmermans, vicepresidente primero del organismo. La estrategia adoptada busca no solo reducir, sino también transformar los hábitos de consumo y producción, apostando por un modelo circular donde el reciclaje y la reutilización sean la norma.

Temas Relacionados

Unión EuropeaHoteles y Casas Rurales EspañaViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así se vive una semana con una tribu nómada en Siberia a -30 ºC: “Me costó más no bañarme que comer carne de reno cruda”

Los nenets son considerados los últimos pastores nómadas de Europa y, para conocer sus costumbres, forma de vida y tradiciones, ‘Infobae’ ha hablado con Sofía Prado, viajera documental con 10 años de experiencia que ha tenido la oportunidad de vivir con ellos durante una semana

Así se vive una semana

El estrecho de Naruto en Japón que da nombre al personaje de anime y un ingrediente del ramen: forma remolinos gigantes de hasta 20 metros de diámetro

Los remolinos, que pueden verse desde un observatorio subterráneo, se forman en el canal que separa las islas de Awaji y Shikoku

El estrecho de Naruto en

Este es el mejor país de Europa para empezar tu primer viaje solo: rutas fáciles, ambiente seguro y calas para perderse

Este país es un destino estrella para quienes viajan sin compañía, combinando accesibilidad, conexiones sencillas y paisajes de ensueño

Este es el mejor país

El pueblo medieval con sus murallas intactas que es de los más bonitos de España: la segunda plaza mayor más antigua, un castillo e iglesias centenarias

Recorrer esta villa es sumergirse en siglos de patrimonio, desde la torre del castillo a la plaza mayor, en un entorno natural y legendario de Salamanca

El pueblo medieval con sus

Los miradores más espectaculares de Asturias: balcones naturales que conquistan con vistas al mar y la montaña

Desde acantilados hasta cumbres históricas, estos puntos estratégicos regalan panorámicas únicas y experiencias sensoriales para quienes buscan descubrir la esencia verde y salvaje del paraíso asturiano

Los miradores más espectaculares de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eslovenia raciona su combustible para

Eslovenia raciona su combustible para evitar que los conductores extranjeros reposten en sus gasolineras más baratas

Interior se gasta 619.650 euros en “un mínimo” de 17.000 balizas V-16 para los vehículos de diferentes Unidades de la Guardia Civil

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

Esto es lo que pasa

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Un 65% de los españoles sospecha que cobra menos que sus compañeros: cuenta atrás para implantar la directiva europea de transparencia salarial

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

Virginia López, abogada: “Este es el error que cometen el 90% de los trabajadores al pedir la conciliación familiar”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te deben tres nóminas puedes irte con indemnización y paro”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”