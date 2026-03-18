Las 20 calles más impresionantes del mundo que debes visitar una vez en la vida

Strøget, Copenhague (Visit Copenhague).

Viajar es mucho más que desplazarse: es sumergirse en las arterias vivas de cada ciudad, donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se entrecruzan. Hay calles que definen a un destino y que, por su belleza, su ambiente o sus historias, merecen ser recorridas al menos una vez en la vida. Desde avenidas monumentales hasta callejones cargados de leyenda, algunas de ellas se han convertido en auténticos museos al aire libre, llenos de cafés, mercados, galerías y rincones para el asombro. Estas son las 20 calles más impresionantes del mundo, un listado imprescindible para cualquier viajero curioso y las cuales han sido seleccionadas basándose en el ranking del diario británico The Telegraph.

Philosopher’s Path, Kioto

El Camino del Filósofo en Kioto es todo un remanso de paz. Este paseo peatonal de piedra, bordeado de cerezos y flanqueado por un canal, ofrece un contraste absoluto con los neones y el bullicio de las grandes ciudades japonesas. Es especialmente célebre por el florecimiento de los cerezos en primavera, que lo convierte en un espectáculo visual y un refugio de calma y meditación.

Strand, Londres

The Strand Street, en Londres (Wikimedia).

Menos conocida que Oxford Street, pero infinitamente más interesante, The Strand es una de las grandes arterias históricas de Londres. Une la Royal Courts of Justice y Trafalgar Square con el West End y Westminster. A su paso, hoteles icónicos como The Savoy, el Aldwych y Charing Cross —cero kilométrico del sistema vial británico— invitan a recorrer la historia londinense a pie.

George Street, Sídney

La George Street es la calle principal original de Sídney, que va desde The Rocks hasta los suburbios occidentales, pasando bajo el famoso Harbour Bridge. Honra al rey Jorge III y atraviesa el distrito financiero, conservando trazas de caminos aborígenes y ofreciendo una panorámica de la vida urbana australiana.

Registán, Samarcanda

La Plaza Registán de Samarcanda, en Uzbekistán, da nombre a la calle adyacente. Con sus tres madrasas monumentales, es uno de los lugares más icónicos de la Ruta de la Seda. “Registán” significa “lugar arenoso”, evocando los desiertos que inspiraron esta arquitectura y la fe que la sostiene.

Strøget, Copenhague

Considerada la calle peatonal comercial más famosa e influyente del mundo, Strøget conecta la Radhuspladsen (Plaza del Ayuntamiento) con Kongens Nytorv. Desde el siglo XIX ha sido el lugar donde ver y ser visto en la capital danesa, repleto de cafés y tiendas, ideal para el paseo y la reflexión.

Avenida de Mayo, Buenos Aires

Avenida de Mayo, Buenos Aires

Inaugurada en 1894 y conectando Plaza de Mayo con Plaza del Congreso, la Avenida de Mayo dio a Buenos Aires su gran bulevar al estilo parisino. Edificios históricos como el Café Tortoni, el Palacio Barolo y el antiguo Cabildo jalonan su recorrido, junto a cafés y librerías centenarias.

Zhongshan Road, Shanghái

Parte fundamental del Bund, la arteria ribereña de Shanghái, Zhongshan Road permite admirar la arquitectura europea junto a los rascacielos más modernos de China. Un lugar donde el pasado colonial y el futuro de la ciudad conviven, ideal para un paseo al atardecer frente al río Huangpu.

Eixo Monumental, Brasilia

El Eixo Monumental es más que una calle: es el eje central de Brasilia, la capital modernista por excelencia. Aquí se alinean el Congreso Nacional, la Catedral, ministerios y museos, en una demostración de urbanismo audaz y monumental que invita a recorrer la historia contemporánea de Brasil.

Straight Street, Damasco

La Calle Recta o Via Recta de Damasco, mencionada en la Biblia, es un decumanus romano con más de 2.500 años de historia. A lo largo de su milla se encuentran mercados tradicionales y la sede de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Un viaje al corazón del Oriente Próximo milenario.

Sunset Boulevard, Los Ángeles

Sunset Boulevard, Los Ángeles

Sunset Boulevard es sinónimo de cine, música y sueños californianos. Con 37 kilómetros, une el Downtown con la costa del Pacífico, pasando por Beverly Hills y West Hollywood. Su nombre evoca glamour, cultura pop y la vibrante vida nocturna angelina.

Yonge Street, Toronto

La arteria principal de Toronto, Yonge Street, se extiende más de 80 kilómetros desde el lago Ontario. Llena de restaurantes, teatros y tiendas, es un eje vital de la ciudad canadiense, y forma parte de la línea de metro más antigua y transitada del país.

Campos Elíseos, París

Los Champs-Élysées son el arquetipo del gran bulevar europeo. Desde el Arco de Triunfo hasta la plaza de la Concordia, alberga hoteles, galerías, tiendas y cafés legendarios. Su monumentalidad y ambiente cosmopolita lo hacen imprescindible en cualquier visita a París.

Avenida Atlântica, Río de Janeiro

Con su pavimento de olas blancas y negras, la Avenida Atlântica bordea la famosa playa de Copacabana. Es el teatro de la vida carioca: skaters, turistas, músicos y vendedores ambulantes comparten uno de los paseos marítimos más icónicos del mundo.

Khao San Road, Bangkok

Caótica y vibrante, Khao San Road es el punto de encuentro de mochileros en Tailandia. Bares, puestos de comida exótica y tiendas conviven en una calle donde la multiculturalidad es protagonista y el bullicio no cesa hasta bien entrada la madrugada.

Broadway, Nueva York

Broadway es la cuna del teatro mundial y la arteria más emblemática de Manhattan. Desde Times Square hasta Harlem, este corredor de 19 kilómetros ha marcado la historia de la ciudad y sigue siendo referencia de cultura y espectáculo.

Unter den Linden, Berlín

En el distrito de Mitte, Unter den Linden es una avenida arbolada que conecta la Puerta de Brandeburgo con la catedral de Berlín. A lo largo del recorrido se suceden embajadas, museos y monumentos que narran la historia prusiana y alemana.

Gran Vía, Madrid

Ciudad de Madrid (Shutterstock).

La Gran Vía es el corazón de Madrid y una joya arquitectónica donde conviven estilos plateresco, mudéjar, art déco y racionalista. Edificios como el Metrópolis o el Capitol la hacen inconfundible, junto a teatros, cines y una animada vida comercial.

Malecón, La Habana

El Malecón habanero es mucho más que una calle: es el alma de la ciudad. A lo largo de sus cinco kilómetros, pasean peatones y circulan coches clásicos entre el mar y los edificios color pastel. Un lugar donde la historia y el ritmo cubano se funden al atardecer.

5a Avenida Norte, Antigua (Guatemala)

En el corazón colonial de Antigua, 5a Avenida Norte dirige la mirada hacia el Arco de Santa Catalina y el volcán Agua. Iglesias, conventos y fachadas pastel convierten esta calle en un cuadro vivo, con el bullicio de mercados y plazas a sus lados.

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Ebenezer Place, Wick (Escocia)

No todas las calles más impresionantes son largas. Ebenezer Place, en Wick, ostenta el récord Guinness como la más corta del mundo, con apenas 2,06 metros de longitud. Su único portal pertenece al Mackays Hotel, y su singularidad la ha convertido en parada obligada para los curiosos.