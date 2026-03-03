Las ciudades y playas de Galicia que son protagonistas de ‘Romería’, la película de Carla Simón, una de las protagonistas en los Goya

Playa Tombo do Gato (Xunta de Galicia)

El estreno en cines de ‘Romería’ en septiembre significó la culminación de la trilogía familiar de la directora Carla Simón, quien acumula seis nominaciones a los Premios Goya por esta producción. En esta nueva entrega, la cineasta sitúa la trama en diferentes enclaves de Galicia, mostrando varios lugares representativos de las Rías Baixas y consolidando la estrategia ya empleada en ‘Verano 1993’ y ‘Alcarràs’ de convertir el paisaje en un elemento esencial de la narrativa. El rodaje se desarrolló principalmente en Vigo y Pontevedra, dos ciudades gallegas de especial valor patrimonial.

‘Romería’ representa una aproximación muy personal a la historia de los padres biológicos de Simón y a una familia con la que apenas tenía contacto. La directora ha expresado que esta película surge de la necesidad de tratar “la frustración de no poder entender bien mi memoria familiar y la historia de amor de mis padres. Y contándomela a mí misma, también la dejo para mis hijos”.

El arraigo de la película a Galicia se manifiesta a través de una cuidada selección de localizaciones, que no solo acompañan visualmente la trama, sino que adquieren un papel relevante en el relato. El núcleo principal de la película se ubica en el Casco Vello de Vigo, el centro histórico de la ciudad, convertido en escenario principal para secuencias ambientadas en las fiestas de 2004 y en espacios evocadores de los años ochenta.

Plaza de la Constitución, Vigo (Wikipedia / Alexleiro)

Un recorrido por sus calles permite identificar puntos emblemáticos como la Praza da Constitución, centro neurálgico de la vida local, junto a vías como Pescadería, conocida por la degustación de ostras, y Cesteiros, dedicada a la artesanía y la hostelería. Destaca la Casa de Ceta, un edificio del siglo XV que forma parte del patrimonio urbano.

Patrimonio, miradores y playas

La dimensión religiosa y monumental de Vigo queda reflejada a través de la Concatedral de Santa María, máximo exponente neoclásico de la ciudad, construida en 1811 sobre un templo anterior. Allí destaca su Reloj de Sol, orientado de forma poco habitual. El mercado de O Berbés, uno de los más antiguos de la ciudad, conserva el recuerdo de las prácticas tradicionales de venta ambulante.

Mirador de A Oliveira (Xunta de Galicia)

Uno de los elementos más reconocibles del filme es el Miradoiro da Oliveira, situado en el Paseo de Alfonso XII, que ofrece una panorámica de la ría de Vigo, el puerto y las islas Cíes. Su nombre proviene del olivo plantado en la zona, un símbolo de la ciudad cuyo origen se asocia a la presencia templaria. Este mirador ocupa un lugar central en diversas escenas de la película.

El litoral también está presente en la narración. La playa Tombo do Gato, reconocida por su forma de media luna y también conocida como playa de la fuente por el manantial que la acompaña, junto a la playa da Fonte, figuran entre las localizaciones elegidas en la zona de Samil. Ambas poseen Bandera Azul y refuerzan el carácter costero de la historia.

Playa de Tombo do Gato en Pontevedra (Xunta de Galicia)

Tombo do Gato, en particular, se expande con la bajamar y se distingue por su zona ajardinada junto al sendero azul. Además, la isla residencial de Toralla, unida a tierra firme por un puente y de acceso restringido, sirve de marco para escenas rodadas en el único arenal orientado al sur de la zona.

Pontevedra y las Rías Baixas amplían el mapa visual

Aunque Vigo es el escenario central, la ciudad de Pontevedra también adquiere protagonismo como localización secundaria. El casco histórico de Pontevedra alberga secuencias grabadas en espacios emblemáticos, como la Plaza de la Leña, que destaca por sus construcciones tradicionales de granito, balcones con flores y un cruceiro del siglo XV. Este enclave, junto a los edificios del Museo Provincial, conectados por el puente García Flórez, enmarca escenas que muestran tanto la arquitectura como la vida social del entorno.

Plaza de la Leña, Pontevedra (Por Luis (Wikipedia/Miguel Bugallo Sánchez)

La película extiende su huella a lo largo de las Rías Baixas, incluyendo rodajes en la pastelería Solla de Pontevedra y exteriores que reflejan la diversidad y el atractivo del patrimonio gallego. Otros lugares de Vigo, como los Astilleros Armada y dependencias del Ayuntamiento —empleadas para reproducir un despacho notarial en una de las escenas—, completan el mapa de localizaciones identificables.

La elección de estas localizaciones ha dotado a ‘Romería’ de una identidad visual muy vinculada al territorio gallego y sus tradiciones, integrando fielmente el patrimonio y los paisajes urbanos y naturales en la propia narrativa de la película.