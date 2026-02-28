Viajes

La estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos, una joya en plena Cordillera Cantábrica para toda la familia

Ubicada en León, es ideal para iniciarse en este deporte lejos de masificaciones y altos precios

Estación de esquí de Leitariegos
Estación de esquí de Leitariegos de León. (Leitariegos.net)

La estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos es uno de los destinos invernales más conocidos del noroeste de España. Situada en la provincia de León, muy cerca del límite con Asturias, ofrece un entorno natural privilegiado en plena Cordillera Cantábrica y una propuesta pensada tanto para quienes se inician en el esquí como para los que ya tienen experiencia.

Este complejo invernal destaca por su ambiente familiar y por unas vistas abiertas al valle de Laciana, declarado Reserva de la Biosfera. Sus pistas, rodeadas de paisajes de montaña y bosques, convierten la jornada de nieve en una escapada tranquila y accesible, lejos de las grandes masificaciones.

Además de poder practicar esquí, Leitariegos ofrece servicios básicos para pasar el día con comodidad: cafetería-restaurante a pie de pistas, alquiler de material, escuela de esquí y snowboard y zona específica para debutantes. La estación dispone también de sistemas de nieve artificial que ayudan a mantener la temporada cuando las condiciones meteorológicas no lo permiten.

¿Dónde está la estación de esquí de Leitariegos?

La estación se encuentra en el Puerto de Leitariegos, en el término municipal de Villablino, en la comarca de Laciana (León). Está ubicada entre aproximadamente los 1.520 y los 1.800 metros de altitud, en plena Cordillera Cantábrica y muy próxima al Principado de Asturias, lo que facilita el acceso desde ambas comunidades.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Precios de forfaits y costes por día

Leitariegos cuenta con tarifas adaptadas según temporada (alta o baja) y tipo de usuario. El forfait de día para adulto suele rondar los 20-25 euros en temporada alta, mientras que las tarifas infantiles y de debutantes son más reducidas. También existen bonos de varios días consecutivos que abaratan el precio por jornada y forfaits especiales de medio día. Además, la estación ofrece descuentos para grupos, escolares y clubes, así como precios específicos para debutantes (16 euros).

Dónde alojarse cerca de la estación

El principal núcleo para alojarse es Villablino, capital del valle de Laciana, donde hay hoteles, hostales, apartamentos turísticos y casas rurales. También en localidades cercanas como Caboalles de Abajo o Caboalles de Arriba se pueden encontrar opciones tranquilas y de carácter rural. Muchos visitantes optan por combinar la escapada de nieve con rutas por la comarca, conocida por su patrimonio natural y su tradición minera.

Cómo llegar a la estación de esquí de Leitariegos

Desde León capital, el acceso habitual es por la AP-66 o la CL-623 en dirección a La Magdalena y posteriormente hacia Villablino, un tiempo estimado de 1 hora y 47 minutos. Desde Asturias, se puede llegar por la AS-15 desde Cangas del Narcea hasta el Puerto de Leitariegos en 2 horas y 3 minutos, unos 129 kilómetros. La carretera asciende directamente hasta el aparcamiento de la estación, situado a pie de pistas.

Una estación de esquí para
Una estación de esquí para toda la familia en León. (EFE/J.L. Cereijido)

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación

La estación de esquí de Leitariegos cuenta con alrededor de 7-8 kilómetros esquiables distribuidos en 18 pistas de diferente dificultad: verdes y azules para principiantes y nivel intermedio, y algunas rojas para esquiadores con mayor experiencia. Dispone de varios remontes, entre ellos telesillas y telesquís, además de cintas transportadoras para la zona de debutantes. Su tamaño la convierte en una estación manejable y cómoda para familias y para quienes buscan una primera toma de contacto con la nieve.

Qué altura tiene la estación

La base de la estación se sitúa en torno a los 1.520 metros sobre el nivel del mar y su cota máxima alcanza aproximadamente los 1.800 metros. Esta altitud, unida a su orientación, favorece la conservación de la nieve durante la temporada de invierno, siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas de cada año.

