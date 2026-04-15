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El campo de flores azules a menos de una hora de Londres: perfecto para conocer en primavera fuera de la capital inglesa

Este pueblo es la alternativa perfecta para aquellas personas que quieren buscar naturaleza fuera de la ciudad británica

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Campo de flores de Ashridge Estate, en Inglaterra
Campo de flores de Ashridge Estate, en Inglaterra (National Trust)

Londres es una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. Sus parques, sus monumentos y su arquitectura invitan a recorrer cada rincón para descubrir la magia que esconde la capital británica. Sin embargo, salir de la gran ciudad es una de las alternativas perfectas para aquellas personas que ya han visitado la urbe y quieren hacer algo distinto.

Los pueblos ingleses tienen ese encanto y recuerdan las tradiciones del país inglés. Uno de esos lugares es Ashridge Estate, situado en el condado de Hertfordshire, a solo 45 minutos en coche de Londres. Un sitio conocido por su espectáculo anual de campanillas o ‘bluebells’, que se ha convertido en uno de los principales destinos de primavera para los amantes de la naturaleza que residen en la capital británica.

Ashridge Estate tiene distintos puntos de interés, pero el más característico es Dockey Wood, un bosque antiguo que en las últimas semanas de abril y primeros días de mayo ve cómo el suelo se cubre por completo de flores violetas y azuladas. Esta estampa atrae a miles de visitantes cada temporada, a través de una venta de entradas que cuestan 3,50 libras para adultos y 1,50 libras para niños. En el caso de los miembros del National Trust, pueden entrar de forma gratuita.

La aparición de las ‘bluebells’ es uno de los eventos más esperados de la primavera del sur de Inglaterra. Mientras la floración se adelanta en el sur, en el norte del país las fechas pueden variar ligeramente en función de las temperaturas de cada año. En el caso de Ashridge Estate, la ruta por este tipo de floración se ha consolidado como una de las rutas campestres predilectas para quienes buscan alejarse del centro de Londres sin hacer grandes desplazamientos.

Dónde ver ‘bluebells’ en Londres y alrededores

Dentro de la capital inglesa también se pueden encontrar estas campanillas. Lugares como Oxleas Wood en Eltham, Wanstead Park, Epping Forest, Richmond Park o Highgate Wood se encuentran entre los sitios de acceso más directo desde Londres. Otras alternativas urbanas se localizan en Tower Hamlets Cemetery Park y Codlfall Woods, donde también se puede ver el característico color.

Ashridge Estate, Inglaterra
Ashridge Estate, Inglaterra

Más allá de la ciudad se encuentran otros enclaves destacados como Emmetts Garden (Kent) y Hatchlands Park (Surrey) considerados puntos de referencia por el abundante despliegue de ‘bluebells’ cada año. Hatchlands Park se encuentra a tan solo 45 minutos del centro de Londres, mientras que otras zonas como Clumber Park (Nottinghamshire), Shrawley Wood (Worcestershire) o North Cliffe Wood (North Yorkshire) están más alejadas.

Sin embargo, Ashridge Este se diferencia por ofrecer una experiencia única y tranquila de paseo por bosques centenarios. Este emplazamiento permite recorrer senderos exclusivamente por naturaleza y dan prioridad a la conservación exigiendo que los visitantes permanezcan en caminos habilitados, además de evitar pisar o recoger las flores. Los daños en las hojas impiden que estas plantas realicen la fotosíntesis correctamente y comprometen las futuras floraciones.

Cómo llegar a Ashridge Estate

Para llegar a Ashridge Estate es necesario acceder a través de la carretera a Dockey Wood desde el norte de Londres por la A41, con un trayecto estimado de unos 41 minutos partiendo de la zona de Edgware. El aparcamiento junto al bosque principal presenta una capacidad limitada de solo 40 coches. La National Trust recomienda en esos casos desplazarse al centro de visitantes, ya que ofrece más plazas.

La ciudad española que es la más antigua de Europa: un viaje por sus 3.000 años de historia.

Para quienes optan por el tren, hay conexiones directas desde la estación de Euston a Tring, con un tiempo de viaje de aproximadamente 45 minutos. El trayecto desde la estación a la Ashridge Estate se puede realizar a pie a lo largo de unos tres kilómetros, o mediante un breve traslado en taxi.

El periodo álgido de la temporada de ‘bluebells’ coincide con un aumento de la afluencia durante los fines de semana, por lo que los gestores del recinto animan a planificar la visita con antelación. Además, la recaudación de las entradas para Dockey Wood se destina íntegramente a las labores de mantenimiento de la finca, lo que contribuye a preservar tanto la biodiversidad del entorno como el propio espectáculo floral.

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