Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: de la Japan Weekend al Carnaval de la capital del 13 al 15 de febrero

Plaza Mayor de Madrid (Adobe Stock).

Madrid se reinventa cada fin de semana y, en esta ocasión, la ciudad despliega su mejor versión: actividades al aire libre, cultura, espectáculos y festivales que convierten la capital en un destino irresistible. El buen tiempo vuelve a animar el pulso de la calle y los madrileños, siempre atentos a la agenda cultural, encuentran mil y un motivos para salir y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Este fin de semana, un sinfín de propuestas para todos los gustos y edades se traduce en una invitación abierta a explorar, descubrir y dejarse sorprender.

Así la ciudad cuenta con una oferta única de eventos. Desde el bullicio del Carnaval hasta los festivales más innovadores, pasando por exposiciones, mercados y talleres gratuitos, Madrid demuestra que, cuando se trata de planes, siempre tiene algo nuevo que ofrecer.

Nuevas experiencias en el campo del videojuego

Sala Virtualab de la MIG Station de Madrid in Game

Madrid incorpora desde el 11 de febrero una nueva propuesta a su agenda cultural y tecnológica con la inauguración del Discovery Center, el cuarto pabellón del Campus del Videojuego Madrid in Game en Casa de Campo. Este centro de experiencias, concebido para toda la ciudadanía, invita a descubrir cómo los videojuegos y la gamificación han trascendido el mero entretenimiento para integrarse en campos como la educación, la salud, la formación y la innovación social.

El Discovery Center ofrece un acercamiento inédito al mundo del gaming: lejos de limitarse a la consola, el visitante se sumerge en un recorrido inmersivo que explora la realidad virtual, la realidad aumentada y la interacción digital. La propuesta se articula en torno a “La Experiencia”, una actividad gratuita que integra dos recorridos complementarios y conectados entre sí. Por un lado, la MIG Station guía a los asistentes por el interior del centro, a través de seis salas temáticas donde la tecnología, la divulgación y los contenidos interactivos permiten adentrarse en el universo del videojuego y sus aplicaciones prácticas. El itinerario culmina con una experiencia de realidad virtual, reforzando el carácter innovador del espacio.

En el exterior, la Senda Estelar propone una ruta gamificada basada en realidad aumentada, compuesta por cinco paradas interactivas integradas en el entorno del Campus del Videojuego. Esta senda invita a los participantes a explorar el espacio y a descubrir, de forma lúdica, las conexiones entre el gaming y la vida cotidiana. Ambos recorridos están conectados mediante la app oficial de Madrid in Game (disponible en iOS y Android) o a través de su web, que actúan como pasaporte digital y refuerzan la dimensión gamificada de la visita. Con esta apertura, Madrid da un paso más en la divulgación de la tecnología y el videojuego, consolidando su posición como referente en innovación cultural y experiencias interactivas.

Japan Weekend: cultura japonesa y universo manga

La Japan Weekend Madrid regresa el 14 y 15 de febrero a IFEMA (pabellones 3 y 4) para convertirse en el epicentro nacional de la cultura pop japonesa. Manga, anime, videojuegos, cosplay y una programación repleta de concursos, conciertos, talleres y zonas temáticas —incluida la esperada Zona Pokémon— se dan cita en un evento que reúne a ilustradores, creadores de contenido y fans de todas las edades. Un plan ideal para quienes quieren sumergirse en el mundo nipón, hacerse con merchandising exclusivo o disfrutar de la creatividad y la energía que caracteriza a este festival.

Coffee Fest: el paraíso para los amantes del café

Sala de competiciones del Coffee Fest, en Madrid (Coffee Fest)

El Coffee Fest aterriza este fin de semana en IFEMA (Pabellón 12), convirtiendo Madrid en la capital del café. Para quienes disfrutan de un buen espresso o son apasionados del mundo del café de especialidad, el evento reúne a los mejores roasters, marcas de referencia y expertos en arábica y blends. La cita, del 13 al 15 de febrero, propone charlas, catas, stands con productos exclusivos y todo lo necesario para sumergirse en el universo cafetero. Una oportunidad perfecta para descubrir tendencias, probar nuevas variedades y aprender de los mejores.

‘Generación 2026’ en La Casa Encendida: arte contemporáneo joven

Para los amantes de las artes visuales, La Casa Encendida acoge la exposición “Generación 2026”, que reúne a los nuevos talentos del arte contemporáneo español. Seis jóvenes artistas presentan proyectos innovadores en las salas B y C, abordando temáticas actuales con propuestas plásticas y visuales que invitan a la reflexión. Las visitas guiadas durante el fin de semana (sábados y domingos) permiten profundizar en las obras y conocer de cerca el proceso creativo de esta nueva generación. Un plan cultural imprescindible para quienes buscan inspiración y nuevas perspectivas.

Carnaval de Madrid 2026: música, máscaras y tradición

El Carnaval de Madrid marca uno de los grandes hitos de la agenda festiva de la ciudad. Del 14 al 18 de febrero, Matadero Madrid y sus alrededores se convierten en epicentro de desfiles, bailes, talleres y espectáculos para todas las edades. El sábado 14, el gran desfile recorre desde el Puente de Toledo hasta la Plaza de Matadero, seguido de una gran fiesta con música en directo y actividades infantiles. El domingo 15, la tradición se hace presente con el manteo del pelele, la comparsa de gigantes y cabezudos y las actuaciones de murgas y chirigotas, que trasladan a grandes y pequeños a la época de Goya.

El Entierro de la Sardina, el miércoles 18, pone el broche final a la celebración. Por la mañana, la Alegre Cofradía desfila hasta la Plaza Mayor y, por la tarde, el cortejo recorre el Madrid de los Austrias hasta la Casa de Campo, despidiendo el carnaval entre música y sátira.

Festival Internacional de Magia de Madrid: ilusionismo para todos

El Teatro Circo Price acoge la decimosexta edición del Festival Internacional de Magia, dirigido por Jorge Blass. Del 12 de febrero al 15 de marzo, el festival reúne a magos e ilusionistas de todo el mundo en una programación que alterna espectáculos corales y magia de cerca. Este fin de semana, la Sala Parish ofrece “Magia de Cerca”, una experiencia íntima y sorprendente con artistas de prestigio internacional. A partir del 18 de febrero, la Gala Internacional de Magia en Escena reunirá en el escenario a talentos como Francesco Della Bona, Calista Sinclair o Celia Muñoz, entre otros, garantizando el asombro y la diversión tanto a público adulto como infantil.