Viajes

Carnaval de Cádiz 2026: qué día comienza, fechas clave y eventos imprescindibles de la fiesta más original de España

Durante 10 días, la capital gaditana vivirá una de las celebraciones más esperadas del año, donde la música, los disfraces y el ambiente festivo la han convertido en Fiesta de Interés Turístico Internacional

Guardar
La guía definitiva para no
La guía definitiva para no perderse nada del carnaval de Cádiz. (Web de Turismo de Cádiz)

El Carnaval es una de las fiestas más vibrantes y esperadas del calendario español, capaz de transformar ciudades enteras en escenarios de creatividad, humor y desinhibición. Desde Canarias hasta Galicia, pasando por pequeñas villas y grandes capitales, cada rincón del país celebra a su manera este estallido de alegría que marca la antesala de la Cuaresma. Entre todos los carnavales de España, hay uno que destaca por encima del resto por su ingenio, su tradición y su capacidad de seducir a miles de visitantes cada año: el Carnaval de Cádiz.

Declarado de Interés Turístico Internacional, el Carnaval de Cádiz es mucho más que una fiesta de disfraces. Es un espectáculo colectivo en el que la música, la ironía y la participación espontánea de los gaditanos convierten la ciudad en un teatro sin techo. Sus coplas, sus agrupaciones y su ambiente inimitable lo han convertido en un referente cultural y turístico a nivel mundial. Para quienes planean vivirlo en 2026, conviene tomar nota de las fechas clave y entender por qué este carnaval es único en su especie.

¿Qué es el Carnaval de Cádiz y cuándo se celebra?

El Carnaval de Cádiz es una fiesta popular de siglos de historia, en la que la palabra, la música y el humor son protagonistas absolutos. A diferencia de otros carnavales centrados en desfiles, Cádiz apuesta por la sátira, la crítica social y el ingenio de sus agrupaciones: chirigotas, comparsas, coros y cuartetos que durante todo el año preparan letras cargadas de actualidad para hacer reír, reflexionar y emocionar al público.

En 2026, el Carnaval de Cádiz se celebrará del 12 al 22 de febrero, diez días en los que la ciudad se convierte en un hervidero de actividades, disfraces y actuaciones tanto en la calle como en los escenarios oficiales. La fiesta empieza el viernes 13 de febrero con la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) en el Gran Teatro Falla, uno de los momentos más esperados del año.

Fechas clave del Carnaval de Cádiz 2026

La cabalgata del carnaval de
La cabalgata del carnaval de Cádiz. (Web Turismo Cádiz)

Durante los diez días que dura el carnaval, el ambiente en Cádiz es inigualable: el primer fin de semana es especialmente animado, con la noche del sábado, el domingo y lunes de coros (festivo local), mientras que el segundo fin de semana revive la fiesta con la llegada masiva de visitantes de toda España y el extranjero. Así, estas son las fechas más importantes para que el viajero no se pierda nada:

  • Gran Final del COAC: Viernes 13 de febrero, Gran Teatro Falla. Es el pistoletazo de salida oficioso del carnaval en la calle.
  • Pregón del Carnaval: Sábado 14 de febrero, Plaza de San Antonio. Este año, el pregonero será el cómico y presentador sevillano, Manu Sánchez.
  • Gran Cabalgata del Carnaval: Domingo 15 de febrero, desde la Glorieta Ingeniero la Cierva. Un desfile de carrozas y colorido que recorre la avenida principal.
  • Carruseles de coros y agrupaciones: Del 16 al 20 de febrero en puntos emblemáticos como el Mercado Central, la Catedral, San Juan de Dios y las Escaleras de Correos.
  • Cabalgata del Humor: Sábado 21 de febrero, en el casco histórico. Un evento donde la sátira y los disfraces más originales toman las calles.
  • Fin de fiesta: El domingo 22 de febrero, con las últimas actuaciones y despedidas hasta el año siguiente.

Cómo se vive el Carnaval de Cádiz

El verdadero espíritu del carnaval gaditano se respira en las calles. Aunque existen actos oficiales, la fiesta es en su mayoría popular: las agrupaciones actúan en plazas y esquinas, rodeadas de corrillos de público que escucha, responde, se ríe y participa activamente. No hay un programa cerrado; lo mejor es dejarse llevar y descubrir actuaciones improvisadas en cualquier rincón.

Receta de retorcidos de Carnaval, un postre tradicional de las montañas de León para celebrar esta fiesta.

Entre los eventos destacados figuran los carruseles de coros, con bateas (carrozas) que recorren el centro histórico mientras los coristas interpretan sus coplas; las comparsas y chirigotas, que alternan humor y crítica social; y los cuartetos, que apuestan por la parodia y la teatralidad.

Temas Relacionados

FiestasFiestas EspañaCarnavalAndalucíaCádizDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Viajar a la Antártida nunca fue tan fácil: todo lo que necesitas saber antes de visitar el gran continente blanco

‘Infobae’ se ha puesto en contacto con especialistas para desmentir numerosos mitos acerca del gran continente blanco

Viajar a la Antártida nunca

El palacio oculto de Gaudí que revela su lado más íntimo y experimental en el corazón de Barcelona

Fachada sobria, interiores espectaculares y una azotea de fantasía convierten este edificio en una experiencia imprescindible para quienes buscan el modernismo más allá de los monumentos más conocidos

El palacio oculto de Gaudí

Rituales ancestrales y disfraces de pelo: así son los mejores carnavales de Navarra

El carnaval rural navarro mantiene vivas tradiciones centenarias y las combina con una rica gastronomía

Rituales ancestrales y disfraces de

Los mejores pueblos de España para una escapada de San Valentín: de los amantes de Teruel a las maravillas de Pedraza

Recorre paisajes medievales, pueblos blancos y villas junto al mar donde cada rincón invita a enamorarse y celebrar el amor de forma original y auténtica

Los mejores pueblos de España

El desconocido rincón de la Sierra de Guadarrama para disfrutar la nieve en familia a menos de una hora de Madrid

Trineos, juegos y rutas sin masificaciones hacen de este enclave natural el plan perfecto para vivir el invierno con niños a menos de una hora de la capital

El desconocido rincón de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Que no te engañen haciéndose

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”