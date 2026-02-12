Carnaval de Cádiz 2026: qué día comienza, fechas clave y eventos imprescindibles de la fiesta más original de España

La guía definitiva para no perderse nada del carnaval de Cádiz. (Web de Turismo de Cádiz)

El Carnaval es una de las fiestas más vibrantes y esperadas del calendario español, capaz de transformar ciudades enteras en escenarios de creatividad, humor y desinhibición. Desde Canarias hasta Galicia, pasando por pequeñas villas y grandes capitales, cada rincón del país celebra a su manera este estallido de alegría que marca la antesala de la Cuaresma. Entre todos los carnavales de España, hay uno que destaca por encima del resto por su ingenio, su tradición y su capacidad de seducir a miles de visitantes cada año: el Carnaval de Cádiz.

Declarado de Interés Turístico Internacional, el Carnaval de Cádiz es mucho más que una fiesta de disfraces. Es un espectáculo colectivo en el que la música, la ironía y la participación espontánea de los gaditanos convierten la ciudad en un teatro sin techo. Sus coplas, sus agrupaciones y su ambiente inimitable lo han convertido en un referente cultural y turístico a nivel mundial. Para quienes planean vivirlo en 2026, conviene tomar nota de las fechas clave y entender por qué este carnaval es único en su especie.

¿Qué es el Carnaval de Cádiz y cuándo se celebra?

El Carnaval de Cádiz es una fiesta popular de siglos de historia, en la que la palabra, la música y el humor son protagonistas absolutos. A diferencia de otros carnavales centrados en desfiles, Cádiz apuesta por la sátira, la crítica social y el ingenio de sus agrupaciones: chirigotas, comparsas, coros y cuartetos que durante todo el año preparan letras cargadas de actualidad para hacer reír, reflexionar y emocionar al público.

En 2026, el Carnaval de Cádiz se celebrará del 12 al 22 de febrero, diez días en los que la ciudad se convierte en un hervidero de actividades, disfraces y actuaciones tanto en la calle como en los escenarios oficiales. La fiesta empieza el viernes 13 de febrero con la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) en el Gran Teatro Falla, uno de los momentos más esperados del año.

Fechas clave del Carnaval de Cádiz 2026

Durante los diez días que dura el carnaval, el ambiente en Cádiz es inigualable: el primer fin de semana es especialmente animado, con la noche del sábado, el domingo y lunes de coros (festivo local), mientras que el segundo fin de semana revive la fiesta con la llegada masiva de visitantes de toda España y el extranjero. Así, estas son las fechas más importantes para que el viajero no se pierda nada:

Gran Final del COAC : Viernes 13 de febrero, Gran Teatro Falla. Es el pistoletazo de salida oficioso del carnaval en la calle.

Pregón del Carnaval : Sábado 14 de febrero, Plaza de San Antonio. Este año, el pregonero será el cómico y presentador sevillano, Manu Sánchez.

Gran Cabalgata del Carnaval : Domingo 15 de febrero, desde la Glorieta Ingeniero la Cierva. Un desfile de carrozas y colorido que recorre la avenida principal.

Carruseles de coros y agrupaciones : Del 16 al 20 de febrero en puntos emblemáticos como el Mercado Central, la Catedral, San Juan de Dios y las Escaleras de Correos.

Cabalgata del Humor : Sábado 21 de febrero, en el casco histórico. Un evento donde la sátira y los disfraces más originales toman las calles.

Fin de fiesta: El domingo 22 de febrero, con las últimas actuaciones y despedidas hasta el año siguiente.

Cómo se vive el Carnaval de Cádiz

El verdadero espíritu del carnaval gaditano se respira en las calles. Aunque existen actos oficiales, la fiesta es en su mayoría popular: las agrupaciones actúan en plazas y esquinas, rodeadas de corrillos de público que escucha, responde, se ríe y participa activamente. No hay un programa cerrado; lo mejor es dejarse llevar y descubrir actuaciones improvisadas en cualquier rincón.

Entre los eventos destacados figuran los carruseles de coros, con bateas (carrozas) que recorren el centro histórico mientras los coristas interpretan sus coplas; las comparsas y chirigotas, que alternan humor y crítica social; y los cuartetos, que apuestan por la parodia y la teatralidad.