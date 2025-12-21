¿Por qué ha crecido tanto la población colombiana en España? En 2026 superará el hito del millón de residentes

Una mujer participa en una manifestación de apoyo al pueblo colombiano en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

España —previsiblemente— llegará a 2026 con una población récord de 50 millones de habitantes. La última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) detallaba que, a 1 de octubre de 2025, la población residente se situaba en 49.442.844 habitantes, tras un incremento de 105.488 personas durante el tercer trimestre del año. Este aumento, que consolida la tendencia al alza de últimos años, no es fruto de un inesperado repunte de la natalidad —que continúa su caída en picado—, sino de la migración.

Uno de cada cinco habitantes del país no ha nacido en España. De hecho, según detalla el Censo anual de población 2021-2025 del INE —el último con los datos consolidados—, del 1 de enero de 2025, fueron 39.664.087 habitantes los que nacieron en suelo español, 117.374 menos que en 2024. Los casi 10 millones restantes nacieron en el extranjero. Entre ellos, los hay que han adquirido la nacionalidad, pero la mayoría solo cuentan con la residencia. En concreto, casi siete millones de personas.

El INE diferencia entre aquellos residentes que ya han adquirido la nacionalidad española y los que no. Teniendo en cuenta lo segundo, los más numerosos, a 1 de enero de 2025, son los marroquíes (968.999), seguidos de los colombianos (676.534) cuya llegada se ha duplicado en menos de cinco años.

Las principales nacionalidades de la población extranjera que vive en España a 1 de enero de 2025. (INE)

Marruecos ha sido históricamente el principal país emisor, pero en los últimos años Colombia ha dado el sorpasso. Los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia, Venezuela y Marruecos, por ese orden. El 1 de enero de 2021, en España vivían 532.266 colombianos -con o sin nacionalidad española adquirida-. Cinco años después, son el doble: 978.041.

José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y de las migraciones del Real Instituto Elcano, considera que a estas alturas del año ya habrán superado el hito del millón. Pero, ¿a qué se debe este ascenso?

Población colombiana en España del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2025. (INE)

El investigador explica a Infobae que actualmente el flujo migratorio más intenso es el colombiano, junto al venezolano, aunque los marroquíes, en población residente en España, siguen siendo los más numerosos, con 1.165.955 residentes —con y sin nacionalidad española—. No obstante, el orden podría cambiar “más pronto que tarde” si se mantiene la tendencia.

Desde mediados de los noventa, Marruecos ha sido el principal grupo migratorio, pero en la primera década del 2000, la situación comenzó a cambiar. Entre los migrantes latinoamericanos, al principio los mayoritarios eran los ecuatorianos. En ese entonces, la presencia de colombianos en España también crecía, “pero de manera moderada”, dice Martínez. Tras el estallido de la crisis económica de 2008, se mantuvieron: la gráfica no creció, pero tampoco se redujo, “en la línea de la migración latinoamericana en general”. Durante la década posterior, esa tendencia se mantuvo al alza, pero el gran detonante fue la pandemia.

En 2020, la economía se paralizó, y la migración con ella. “Cuando volvió a funcionar al 100%, en torno al año 2022, fue el auténtico boom de llegada de colombianos, a casi 100.000 por año”, destaca el investigador. Esto se debe, explica, a que la migración latinoamericana tiene ventajas con respecto a otros grupos migrantes. La principal es la afinidad cultural e idiomática. Además, no necesitan visado para entrar como turistas, la principal puerta a la migración irregular.

Martínez matiza que muchos llegan a través de esta vía y se quedan de forma irregular, hasta que “de alguna manera” pueden regularizar su situación. Basta con tener el pasaporte en regla y otros requisitos, como poder pagarse un billete de avión, de ida y de vuelta —aunque este segundo no vaya a utilizar—. “Normalmente tienen contactos aquí, familiares o amigos, de manera que se forma un tipo de agrupación y se quedan a la espera”.

A esto se suma que, a diferencia del resto de extranjeros, los latinoamericanos pueden optar a la nacionalidad española con solo dos años de residencia legal. El resto necesitan diez, anota el experto, que considera que este es un elemento de atracción “muy poderoso”. La ley de memoria histórica también ha permitido que muchos adquieran la nacionalidad si demuestran que son descendientes de españoles exiliados que huían de la Guerra Civil y la dictadura.

Qué es el brazo de reina, el bizcocho que sorprendió a la reina Letizia en su visita a Colombia

Pero, ¿qué mueve a tantas personas desde Colombia y por qué ahora? Para el investigador, destacan dos razones. La primera es económica. Cabría esperar que el mayor flujo migratorio latinoamericano fuera el venezolano, por la actual situación de inestabilidad del país. De hecho, el investigador expone que, entre estos, “hay un porcentaje significativo que son exiliados políticos de clase alta y que, una una vez que vienen, necesitan trabajar, pero se emplean en sectores más cualificados”. Al contrario, la migración colombiana “viene por motivos estrictamente económicos, para prosperar. No hay una razón política”. La situación española es favorable, mientras que la colombiana no se encuentra en un buen momento.

La segunda de las razones es el efecto cascada: “Cuando ya hay una masa crítica en el país de destino —porque se comunican en las redes familiares y de amistades que puedan tener en el país de origen—, y conocen la situación, tienen facilidad para llegar porque cuentan con alguien que les recibe”.

Dónde trabajan los colombianos que llegan a España

La horquilla mayoritaria de edad va de los 20 a los 50 años. “Los migrantes económicos se concentran en las edades laborales y eso pasa con colombianos y latinoamericanos en general. Como este flujo tan intenso es reciente, no ha dado tiempo a que se jubilen”. Entonces, podrán decidir entre quedarse en España o volver a su país de origen. Pero los datos del INE aún no lo reflejan, y queda tiempo para que empiecen a hacerlo.

Población colombiana por género en España del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2025. (INE)

La tasa de actividad que tienen los colombianos y latinoamericanos en general es similar a la de los españoles. Es decir, explica Martínez, cuando llegan se emplean o buscan trabajo de manera activa. No obstante, “la tasa de paro de los latinoamericanos es ligeramente superior a la de los españoles; y la de los colombianos está por encima de la de los latinoamericanos, en torno al 16%. Eso quiere decir que, en comparación con la media latinoamericana, los colombianos, aunque buscan trabajo de manera activa, tienen más problemas en emplearse”. Esto se debe al nivel de cualificación con el que llegan.

En comparación con la media latinoamericana, el nivel de formación de los colombianos está ligeramente por debajo de la media. Martínez aporta datos: “El 32% de los latinoamericanos inmigrantes en España tiene un título superior. En el caso de los colombianos, es un 23%. Y, por ejemplo, en el caso de los venezolanos asciende al 51%”. Este es un motivo de peso que complica encontrar trabajo.

La mayoría trabaja en hostelería, construcción, comercio y actividades domésticas —donde “casi el cien por cien son mujeres”—. La brecha es la misma. En cifras no hay brecha de género. “A diferencia de otros orígenes migrantes, como por ejemplo África, donde la tasa de actividad femenina es muy baja, en el caso de los latinoamericanos es similar al español, trabajan tanto hombres como mujeres”, explica.

Dónde se agrupan los colombianos que viven en España

Los colombianos llegan con el objetivo de encontrar empleo, pero ¿dónde lo encuentran? La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las regiones en las que hay más. “A diferencia de otras nacionalidades, como, por ejemplo, los ecuatorianos o los bolivianos, que se emplean la en agricultura, que también es un sector de baja cualificación, los colombianos son poco numerosos [en esa actividad]. Trabajan en ciudades y grandes núcleos urbanos”, apunta el experto.

Población colombiana por comunidades autónomas en España a 1 de enero de 2025. (INE)

Esto se debe al bagaje que traen de Colombia, pero también por la mano de obra que requiere España en este momento. “Como crece tanto el sector turístico en España, pues la mano de obra que se requiere es principalmente en esos sectores: hostelería, comercio... En eso sí que encuentran trabajo”.

Finalmente, destaca el hecho de que parte del dinero que ganan no se queda en España. Los pagos por remesas hacia América Latina han aumentado en la última década, hasta alcanzar cerca de 6.200 millones de euros en 2023, según los datos del informe Las remesas enviadas desde España hacia América Latina, publicado este año por el Banco de España. En términos absolutos, Colombia es el principal destino de remesas desde España. Su peso relativo se situó en 2023 en el 25% de los envíos a América Latina, alcanzando los 1.500 millones de euros.