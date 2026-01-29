Viajes

El tesoro mudéjar y gótico de Tordesillas donde la historia de Castilla cobra vida: allí estuvo cautiva Juana de Castilla

Un palacio real convertido en monasterio, muros que acogieron a Napoleón y joyas arquitectónicas mudéjares hacen de este conjunto un destino imprescindible en Castilla y León

Real Monasterio de Santa Clara
Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en Valladolid (Patrimonio Nacional).

España atesora una de las colecciones monásticas más admiradas de Europa, auténticos santuarios arquitectónicos que narran siglos de historia y espiritualidad. Desde los monasterios encaramados en las montañas hasta los que vigilan el paso de los ríos, estos conjuntos han sido refugio de reyes, epicentro de poder y guardianes de tesoros artísticos únicos. En el corazón de Castilla y León, Tordesillas se erige como uno de esos lugares donde la piedra respira leyenda, y sus calles invitan a descubrir episodios clave de la historia peninsular.

Entre los monumentos más sobresalientes de esta villa a orillas del Duero se encuentra el Real Monasterio de Santa Clara, un ejemplo fascinante de cómo la arquitectura y el destino pueden transformarse a lo largo de los siglos. Fundado sobre los restos de un antiguo palacio real, este monasterio es un testimonio vivo del diálogo entre el arte mudéjar y el gótico, y de los acontecimientos que marcaron para siempre el devenir de Castilla.

Un palacio nacido de una amistad improbable

El origen del Real Monasterio de Santa Clara está ligado a una de las relaciones más sorprendentes de la historia medieval. En pleno avance de la conquista cristiana, Pedro I de Castilla mantuvo una estrecha amistad con Muhammad V, sultán nazarí de Granada y artífice de algunas de las maravillas de la Alhambra. Fascinado por la sofisticación del arte andalusí, Pedro I logró, gracias a este vínculo, que artesanos de la Alhambra viajaran hasta Tordesillas para dar forma al palacio que su padre, Alfonso XI, había mandado construir junto al Duero.

Sin embargo, en 1362, Pedro I cedió el palacio a su hija Beatriz de Castilla, ordenando su transformación en un monasterio para la orden de las clarisas. Así nació el Real Monasterio de Santa Clara, que no tardó en convertirse en un referente espiritual y artístico de Castilla. El recinto fue adaptado al nuevo uso y, a lo largo de los siglos, sufrió sucesivas remodelaciones que han dejado una huella de estilos desde el mudéjar original hasta el gótico flamígero del siglo XV y añadidos posteriores hasta el XVIII. Por sus estancias pasaron figuras como Leonor de Guzmán y María de Padilla, amantes de los reyes y protagonistas de la vida cortesana del siglo XIV.

Un mosaico de estilos: mudéjar, gótico y más allá

El visitante que se adentra en Santa Clara descubre un auténtico mosaico de estilos. Del primitivo palacio mudéjar se conservan elementos de gran valor, como la fachada decorada con las llaves del paraíso —símbolo del mundo islámico—, la yesería policromada, los arcos de herradura y el espléndido patio porticado de aire árabe. Uno de los tesoros más singulares son los baños árabes, separados del edificio principal, que reproducen la estructura y la decoración geométrica propia de los hammams andaluces y levantinos.

En el siglo XV se levantó la iglesia gótica, coronada por un artesonado de madera considerado entre los más bellos de España. Las capillas adosadas, como la de Fernán López de Saldaña, suman el aire refinado del gótico flamígero, y han servido de sepultura temporal para personajes de la talla de Juana I de Castilla y su esposo Felipe el Hermoso.

Testigo de la historia de España

El Real Monasterio de Santa Clara no solo es un prodigio artístico, sino también un escenario privilegiado de la historia de España. Aquí permaneció recluida Juana la Loca hasta su muerte en 1555, y siglos después, en plena Guerra de la Independencia, Napoleón Bonaparte celebró la Navidad en sus muros. Ya en tiempos modernos, el monasterio fue sede de la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León en 1983, subrayando su papel como símbolo de la identidad castellana.

El Nido del Tigre: un monasterio de ‘leyenda’ incrustado en mitad de la montaña a 900 metros de altura.

En 1931, el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural, reconociendo su valor patrimonial excepcional. Pasear hoy por el Real Monasterio de Santa Clara es adentrarse en un relato de convivencia entre culturas, arte y poder, donde cada rincón evoca episodios cruciales que han forjado el carácter de Tordesillas y de toda Castilla y León.

