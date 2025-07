Una española que vive en Ámsterdam explica las cosas que hace ahora y antes no: “Ya no uso el coche”

Una española que vive en Ámsterdam explica cuáles son las cosas que hace desde que reside allí y que no hacía en España (@_carmeen23/TikTok)

Cambiar de ambiente implica, en muchos casos, cambiar de rutina. Por ello, muchas personas que deciden mudarse a un país extranjero modifican su estilo de vida, ciertas costumbres o la manera en la que perciben algunas cuestiones. Esta distinción será más pronunciada cuanto más acusada sea la diferencia entre ambos países.

Carmen, una española que reside en Países Bajos, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@_carmeen23) en el que explica cuáles son las cosas que hace desde que está en Ámsterdam y que antes en España no hacía: la forma de moverse por la ciudad, los planes o incluso su rutina diaria.

Moverse por la ciudad: del coche a la bici

“Evidentemente y creo que el punto número uno: ir en bicicleta a todos los lados”, comienza explicando Carmen, haciendo referencia a una de las mayores particularidades del país en el que actualmente reside. “Ámsterdam es una ciudad que está muy bien preparada para que vayas en bicicleta de punta a punta. Creo que estoy yendo más en bici aquí que en toda mi vida en España”.

La red de carriles bici que existe en la ciudad permite que prácticamente se vean más personas utilizando este medio de transporte que los coches. Así, se crean esas postales tan sorprendentes para los españoles de aparcamientos para bicicletas a rebosar.

Parking de bicicletas en Ámsterdam (Shutterstock)

En este sentido, Carmen señala que, por ende, ya casi no usa el coche “porque no hay donde aparcarlo”: “Las distancias son demasiado cortas como para ir en coche”.

Cambio de planes

La española también ha destacado la gran seguridad que siente en su nueva ciudad: “Yo aquí voy sola a todos los lados y me siento supersegura”, ha explicado, comparándolo con lo que considera que ocurre en algunas ciudades de España, donde es “un poco difícil”. Así, Carmen señala que también se ha animado a hacer planes sola, “cosa que en Barcelona nunca hacía”.

Y no solo eso, sino que, al salir por completo de su zona de confort al mudarse a otro país, está empezando a hacer planes distintos con gente nueva: “Aquí hago planes que nunca en España haría. Me uno a cualquier tipo de plan de gente que no conozco, actividades que tal vez en España por estar en mi zona de confort no haría”.

Por el contrario, Carmen explica que ya no sale tanto de fiesta: “Me estoy haciendo mayor”. Y, las veces que lo hace, ya no se arregla de la misma manera que en España: “En Barcelona me importaba mucho cómo salir a la calle, me importaba mucho cómo ir maquillada. la apariencia. Y aquí la verdad es que no me importa absolutamente nada. Aquí la gente sale con un pantalón vaquero y un top como si se fuesen a tomar algo al Starbucks. Todo es más natural, todo es mucho más tranquilo”.

Los horarios y el vocabulario

Un aspecto que Carmen ya ha comentado en otros vídeos es el tema de los horarios de las comidas: mientras que en España se come entre las 14.00 y las 15.00 horas y se cena a las 21.00 o incluso más tarde, en Países Bajos la vida se adelante. “Yo en mi vida hubiese pensado que me iba a acostumbrar a comer a las 12 del mediodía y a cenar a las 19:00 de la tarde”.

No es solamente esta cuestión la que ha dejado atrás desde que se marchó de España. La joven ha señalado que incluso hay algunas palabras en español que se le olvidan: “Como aquí todo mi día a día lo hago en inglés, se me olvidan las palabras en español, pero no porque me quiera hacer la internacional. Es que es como que la mente se satura”.