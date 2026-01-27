El pueblo de Teruel que es el quinto productor de caviar de Europa gracias a los inversores rusos

Viajes

En las inmediaciones de Sarrión, en Teruel, un municipio diminuto de apenas 24 habitantes llamado La Escaleruela ha logrado situarse entre los grandes centros europeos de producción de caviar. Una empresa fundada por dos empresarios rusos, Nikita Nebylitskiy y Vladimir Kantorovich, ha transformado la localidad en un referente para la elaboración de este lujo gastronómico.

El proyecto, Perla de Sarrión, apostó por instalarse en este enclave turolense en 2014. Desde entonces, la apuesta no ha hecho más que consolidarse. La fábrica, con una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados, ha sabido conjugar la tradición y los recursos naturales del entorno con métodos minuciosos de producción.

Solo durante el último año, la compañía ha conseguido obtener más de ocho toneladas de caviar, consolidando su posición como la quinta productora más grande de este producto en Europa. El prestigio de la marca se ha extendido especialmente por Rusia y otros países asiáticos, donde el caviar negro goza de un reconocimiento particular.

Protocolos de elaboración y rentabilidad del caviar

El éxito de Perla de Sarrión no responde solo al volumen de su producción. Sus responsables han optado por procesos de elaboración que destacan por su exigencia y tiempos prolongados. Este enfoque, según ha detallado Javier Domezain, caviar master de Esturión de Sarrión, en declaraciones una entrevista realizada con El Mundo, implica un elevado nivel de especialización: “cada kilo que pese el pez puede significar un 10% o un 12% de rendimiento”.

Esta proporción tan baja ayuda a entender el elevado coste del producto final, ya que para obtener un solo kilo de caviar es necesario partir de peces de gran peso. El propio Domezain ha precisado que el valor comercial ronda los 2.000 euros por kilo de este producto elaborado en Sarrión.

Además de su destacada actividad económica, la fábrica de caviar ha convertido al municipio en un lugar conocido incluso fuera del ámbito agroalimentario. La Escaleruela, rodeada por los ríos Albentosa y Mijares y escondida entre montañas, ha pasado de ser una localidad anónima a figurar en el mapa de la gastronomía europea.

Turismo y gastronomía en La Escaleruela

Pero la oferta del municipio no se limita al caviar. La Escaleruela se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan desconectar de la rutina diaria. La tranquilidad de su entorno y la ausencia casi total de cobertura móvil lo han posicionado como un refugio ideal durante los fines de semana.

Los aficionados al senderismo disponen de varias rutas, entre las que destaca un recorrido circular de 13,62 kilómetros. Este paseo parte de la localidad, cruza el Puente de la Fonseca y transcurre junto al Embalse de los Toranes para regresar al punto de inicio, ofreciendo paisajes característicos de la comarca.

La visita a La Escaleruela no estaría completa sin una parada en el restaurante homónimo, un establecimiento que comparte nombre con el municipio. El local, que también funciona como finca para celebraciones y bodas, propone una carta basada en cocina tradicional gestionada por Java y Nuria. Su menú, accesible para todos los públicos, sigue la línea de gastronomía familiar y utiliza productos de proximidad, generando así una experiencia gastronómica singular en la zona.

Este alojamiento es ideal para descubrir una de las ciudades más bonitas de España por un precio muy económico

Cómo llegar

Para llegar a La Escaleruela desde Madrid, se debe tomar la autovía A-2 en dirección Zaragoza y enlazar con la A-23 en dirección Teruel-Sagunto. Tras pasar la localidad de Sarrión, hay que tomar la salida correspondiente y continuar por una carretera local durante unos seis kilómetros hacia el sur, siguiendo las señales hasta el municipio. El trayecto en coche tiene una duración aproximada de tres horas y media.

