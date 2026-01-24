La Puebla de Montalbán: el bonito municipio de Toledo que entra en la lista de Pueblos Mágicos de España

Castillo de Puebla de Montalbán, incluido en la ruta de Pueblos Mágicos de España. (Juan Carlos Arizmendi/Wikipedia)

El municipio de La Puebla de Montalbán, situado en la provincia de Toledo, ha sido incluido la lista de ‘Pueblos mágicos de España’, una noticia que se ha dado a conocer en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Este reconocimiento destaca a localidades singulares por su patrimonio y atractivo, ubicando este enclave de Castilla-La Mancha entre los destinos preferentes para el turismo rural. Con su localización, a unos 30 kilómetros de Toledo capital, y atravesado por el río Tajo, el municipio ofrece propuestas atractivas para escapadas o estancias pausadas, donde la historia, la cultura y la autenticidad son protagonistas frente a la masificación.

La presencia de calles de trazado tradicional, edificios históricos y un entorno natural característico distingue el perfil de La Puebla de Montalbán. Quienes recorren su casco antiguo encuentran construcciones civiles y religiosas representativas, que testifican la relevancia del municipio en el desarrollo de la región de Torrijos. El ambiente rural y la conexión con parajes naturales invitan tanto al paseo como a actividades al aire libre, apreciables en los paisajes y rutas próximas al cauce del río.

Casonas históricas y rincones llenos de identidad

El corazón social y epicentro del municipio late en su plaza mayor, punto neurálgico desde donde surgen rutas hacia iglesias, casonas históricas y rincones que conservan la identidad local. La proximidad del río Tajo, junto a la riqueza agrícola de su entorno, hacen destacar a este pueblo toledano en el que se puede disfrutar del senderismo, fotografía o actividades rurales.

Dentro del conjunto monumental de La Puebla de Montalbán, la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad y la Torre de San Miguel son dos de los monumentos con mayor valor histórico y representativos de la localidad. Así mismo, la Ermita del Santísimo Cristo de la Caridad, donde se encuentra el patrón del municipio, también es otro de los lugares principales que hay que conocer en La Puebla de Montalbán.

El castillo de Montalbán, uno de los lugares más emblemáticos para visitar en La Puebla de Montalbán, destaca por su imponente ubicación sobre un paraje solitario rodeado de naturaleza y por su relevancia histórica como antiguo nudo de comunicaciones en Castilla-La Mancha. Construido con piedra extraída de una cantera cercana, el castillo formó parte de las defensas del Tajo y su origen se vincula tanto a épocas visigodas como musulmanas. A lo largo de los siglos, vivió episodios notables como el asedio al rey Juan II en 1420, tras el cual los habitantes de La Puebla recibieron el privilegio de un mercado semanal. Ha pasado por manos de la realeza, nobles y órdenes militares, lo que refuerza su papel central en la historia local y regional.

Por su parte, la propuesta gastronómica del municipio es uno de sus grandes reclamos. Los platos tradicionales y productos autóctonos componen una experiencia culinaria que distingue a la localidad en la comarca. En los bares y restaurantes del pueblo mágico, es posible degustar carnes, hortalizas y panes de elaboración artesanal, así como platos de cuchara, embutidos y dulces típicos. Estos elementos complementan la visita propia del turismo rural.

El reconocimiento: ser ‘Pueblo Mágico’

La red ‘Pueblos mágicos de España’ reúne a municipios seleccionados por preservar su identidad, tradiciones y un entorno cuidado que responde a criterios de exclusividad y calidad. Para recibir este distintivo, las localidades deben demostrar un patrimonio diferenciado, oferta cultural activa y acciones de promoción turística que apuestan por la autenticidad frente al turismo de grandes masas.

La concesión del sello a La Puebla de Montalbán convierte al municipio en el tercero de la provincia de Toledo en formar parte de los pueblos mágicos. El distintivo añade valor al municipio, situándolo como opción preferente en Castilla-La Mancha para quienes buscan descubrir patrimonio, gastronomía y la autenticidad de un entorno rural.