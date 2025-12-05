Viajes

Este es el pueblo más bonito de Valencia: un castillo árabe a casi 1.000 metros de altura, una iglesia del siglo XIII y rutas de senderismo

La localidad ha sido recientemente incluida en la lista de Los Pueblos más Bonitos de España, siendo la primera de Valencia en obtener este reconocimiento

Guardar
Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).
Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).

Apenas a una hora de Valencia, en plena comarca de la Serranía, un pequeño pueblo se alza como uno de los rincones más especiales de la provincia. Esta villa es una joya histórica incrustada entre montañas gracias a su impresionante conjunto patrimonial donde destacan castillos, casonas, blasones y ermitas, entre otros muchos atractivos más. Pero no solo eso, pues además, se encuentra rodeado por un increíble entorno natural que permite disfrutar de paisajes de gran belleza gracias su extensa red de senderos.

Es por ello que Alpuente se ha convertido en un destino único en la región, sobre todo después de ser incluido recientemente en la lista de los Pueblos más Bonitos de España. Su selección le convierte en el primer pueblo valenciano en ser elegido por esta prestigioso ranking, el cual se hará efectivo en 2026. Así, Alpuente ha sido reconocido como uno de los mejores municipios que visitar en nuestro país y no es para menos, pues un paseo por su casco histórico descubre un entramado de calles donde poder vivir un auténtico viaje en el tiempo.

Su castillo árabe e importancia histórica

Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).
Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).

El origen de Alpuente es incierto, aunque sí se sabe que ya existía un asentamiento durante la ocupación romana y evidencias de haber estado poblado desde la Edad de Bronce, tal y como lo demuestran los diferentes yacimientos encontrados. Un gran testigo de su historia es el castillo, incrustado en lo alto de la gran mole de piedra sobre la que se asienta el pueblo y rodeado de profundos precipicios que forman el barranco del Río Reguero.

Así, a casi mil metros de altura y fechado en torno al siglo X, este baluarte es uno de los principales monumentos de Alpuente. Fue concebida inicialmente como una construcción prácticamente inexpugnable, dando origen a la primitiva población destinada a controlar estratégicamente el paso por el valle que se extiende a sus pies. El perímetro amurallado abrazaba una extensión cercana a la hectárea, conocida como la Alcazaba, donde se distribuían las estructuras más relevantes de la fortificación. Dentro de este recinto se encontraban la ciudadela, los antiguos aljibes, diversas zonas de almacén y el área palatina, situada en la parte más elevada del conjunto. Al sur, sobresaliendo en la barbacana, se alza la imponente Torre Albarrana, separada del resto de la muralla principal, y concebida como defensa avanzada y vigía.

Existía además una marcada relación jerárquica con el castillo de El Poyo o Collado, ubicado a unos diez o doce kilómetros al norte, también dentro del término municipal. Desde esa fortaleza se ejercía el control sobre el paso del antiguo Camino Real de Aragón a Valencia, y se obtenían las mejores vistas de las tierras que se adentran en la provincia de Teruel. Así, ambos castillos componían una red defensiva clave en la historia del territorio. Sin embargo, de la fortaleza tan solo quedan restos de procedencia romana y árabe, siendo lo mejor conservado la Torre de la Veleta o del Homenaje.

Un paseo por Alpuente

Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).
Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).

Pero más allá de su fortaleza, Alpuente sorprende al viajero gracias a sus pintorescas calles y conjunto monumental. Así, un paseo por ellas descubre otros rincones como la iglesia arciprestal de Nuestra Señora de la Piedad, un templo de una sola nave levantado entre los siglos XIII y XV. Su campanario octogonal guarda en su interior los elementos más antiguos, fechados en el siglo XIV, reflejando la continuidad del culto y la arquitectura a lo largo del tiempo. Por su parte, el antiguo Ayuntamiento encontraba tradicionalmente hogar en lo que fue una aljama, puerta de acceso a la antigua ciudad y primer saludo al viajero.

Sobre su estructura se organizaba la Lonja de Contratación y la sede de la Gobernación árabe, a la que en el siglo XVI se adosaría un majestuoso salón consistorial. Es por ello que recorrer el trazado urbano de Alpuente es sumergirse en un ambiente medieval bien conservado. Aparecen casas solariegas con portadas y escudos nobiliarios que dan testimonio del abolengo local, hornos antiguos —uno de ellos reconvertido en Museo Etnológico—, balcones que recuerdan la influencia aragonesa y numerosos detalles que reflejan la voluntad de los habitantes por preservar el legado arquitectónico y cultural de su villa.

A casi un kilómetro del centro de la localidad, en la carretera hacia La Yesa, se encuentra la Ermita de la Purísima, construcción de mampostería y sillería fechada en el siglo XVIII, que resalta por su sobriedad y adaptación al paisaje. Muy cerca, a algo más de dos kilómetros por la carretera que conduce a La Yesa, emerge el Acueducto medieval de Los Arcos, una obra de trece arcadas concebida para llevar el agua de las fuentes Nueva y Marimacho. Por último, en las inmediaciones de la aldea del Collado, a unos dos kilómetros, se levantan los restos del histórico Castillo del Poyo, encaramado en la cima de una alta montaña.

Senderismo y maravillosos paisajes

Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).
Alpuente, en Valencia (Adobe Stock).

En el extenso término municipal de Alpuente, el viajero se encuentra con un auténtico paraíso para los amantes del senderismo y la bicicleta de montaña. La riqueza paisajística y el destacado patrimonio histórico hacen de esta comarca un destino inmejorable para quienes desean explorar tanto caminos rurales como antiguas sendas culturales. Aquí, la diversidad es clave: existen recorridos de distinta longitud y dificultad, lo que permite adaptar la experiencia a la condición física y al tiempo de cada visitante.

Las rutas homologadas que atraviesan el municipio —algunas de modo íntegro, otras en parte— invitan a descubrir rincones insólitos y paisajes de gran belleza, desde frondosos bosques hasta construcciones históricas, pasando por aldeas apartadas. Destacan especialmente cinco senderos señalizados de gran interés, como el que conduce al castillo del Poyo o el conocido como el sendero de las travinas.

De esta forma, cada uno de estos caminos ofrecen diferentes perspectivas y desafíos para excursionistas y ciclistas. Además, existen propuestas específicas pensadas para quienes desean recorrer la zona sobre dos ruedas, como la popular Ruta de las Aldeas, perfecta para la bicicleta de montaña y para disfrutar de la autenticidad del entorno rural.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Valencia, el viaje es de alrededor de 1 hora y 25 minutos por la carretera V-35. Por su parte, desde Teruel el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 30 minutos por las vías A-23 y A-1514.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaComunidad ValencianaValenciaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El mercadillo navideño que parece sacado de un cuento: lleno de nieve y bajo un viaducto en funcionamiento

Este mercado alemán es uno de los más especiales de Europa gracias a su atmósfera única y su ambiente festivo

El mercadillo navideño que parece

Estas son las ciudades más estresantes del mundo, según un estudio

Estos destinos se enfrentan a retos donde la masificación turística y la sostenibilidad se convierten en problemas principales

Estas son las ciudades más

Los mejores planes en Madrid para este fin de semana: una feria de artesanía y exposiciones de Picasso para el puente de diciembre

Más allá de las pistas de patinaje sobre hielo, las luces navideñas y los mercadillos, la capital cuenta con una amplia variedad de opciones para disfrutar durante el puente de diciembre

Los mejores planes en Madrid

El bonito pueblo de Canarias que es uno de los mejores del mundo, según la ONU: entre la playa y la montaña, un yacimiento prehistórico y rutas de senderismo

Esta localidad está rodeada de uno de los entornos naturales más impresionantes de Gran Canaria y entre sus calles se ubican verdaderos tesoros

El bonito pueblo de Canarias

El impresionante Parador que es un paraíso para los amantes del esquí: está junto a una de las principales estaciones de España

Este alojamiento cuenta con una gran oferta de après-ski y una gastronomía increíble que pone en valor la cocina de la región

El impresionante Parador que es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no pagaras impuestos sobre el combustible, estarías pagando la mitad”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga