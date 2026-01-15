Sánchez anuncia un fondo soberano de 120.000 millones para mantener la inversión en España cuando finalicen las ayudas europeas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará España crece, y que estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.
Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital. Así, este fondo coinvertirá junto al sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando los sectores de vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que este fondo lo presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el objetivo es movilizar 120.000 millones de euros de inversión nacional e internacional. “Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, ha destacado Sánchez.
((Noticia en ampliación))