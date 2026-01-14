La ‘isla Bacardí’: un diminuto paraíso en República Dominicana con playas cristalinas, arena blanca y avistamiento de ballenas

Cayo Levantado, en República Dominicana (Adobe Stock).

Las islas paradisíacas ocupan un lugar privilegiado como destinos donde el tiempo se detiene, la naturaleza despliega todos sus matices y el mar se convierte en un espectáculo de luz y color. De las Maldivas a la Polinesia, pasando por el Caribe, pocos lugares despiertan tanta fascinación como la República Dominicana, país que presume de algunas de las playas más impresionantes del planeta. En su costa noreste, la Bahía de Samaná guarda uno de esos secretos que parecen sacados de un anuncio: Cayo Levantado, el pequeño islote que conquistó al mundo como escenario de la famosa campaña publicitaria del ron Bacardí.

Pero lo cierto es que Cayo Levantado es mucho más que una isla de postal: es un destino donde la naturaleza, la aventura y el relax se dan cita en un espacio íntimo, marcado por la hospitalidad dominicana y la magia del Caribe. Desde las playas donde nació la imagen del ron Bacardí hasta los arrecifes llenos de color y los encuentros con ballenas y delfines, este rincón de la Bahía de Samaná ofrece motivos de sobra para convertirse en una escapada inolvidable para quienes buscan el paraíso.

Un kilómetro cuadrado de ensueño

Apenas un kilómetro cuadrado de superficie basta para que Cayo Levantado se haya consolidado como el destino definitivo para quienes buscan desconexión, belleza y experiencias únicas. Este islote, también conocido como “Isla Bacardí”, seduce al visitante con su combinación de playas de arena blanca, aguas turquesas y una exuberante vegetación tropical que invita a perderse y dejar atrás cualquier preocupación cotidiana. La atmósfera íntima y exclusiva del lugar —dada su reducida extensión— contrasta con la fama adquirida por su aparición en los anuncios de Bacardí, atrayendo a turistas de todo el mundo pero sin perder su carácter de refugio sosegado.

Históricamente, la ubicación estratégica de Cayo Levantado en la bahía la convirtió en punto de interés tanto para navegantes como para naturalistas. Hoy, su mayor tesoro es la biodiversidad que la rodea, especialmente durante los meses de enero a marzo, cuando la bahía se transforma en uno de los principales escenarios de la migración de las ballenas jorobadas, un fenómeno natural que cada año atrae a cientos de visitantes ansiosos por contemplar el espectáculo de estos gigantes marinos en libertad.

Playas, snorkel y vida marina: el paraíso bajo el agua

El principal reclamo de Cayo Levantado reside en sus playas de arena fina, bañadas por aguas cálidas y transparentes. La tranquilidad del entorno invita a descansar bajo las palmeras, disfrutar del sol caribeño y probar la gastronomía local en bares y restaurantes junto al mar, como el Restaurant-Bar Moreno & Ruth, donde los mariscos frescos y el pescado frito son la especialidad.

Para los amantes de la vida marina, las aguas circundantes son un auténtico arcoíris de peces tropicales, estrellas de mar y corales. El snorkel y el buceo son actividades imprescindibles, con excursiones guiadas a arrecifes como “Las Ballenas”, famosos por la variedad de especies que albergan y la excelente visibilidad bajo el agua. Aquí es posible observar desde peces loro y meros hasta rayas y pequeños tiburones de arrecife. El alquiler de equipos y las salidas organizadas están disponibles para todos los niveles, haciendo de Cayo Levantado un destino ideal tanto para iniciados como para expertos.

Igualmente, quienes prefieren la relajación pueden disfrutar de tumbonas y sombrillas en la playa principal, sumergirse en las aguas turquesas o explorar pequeñas calas y rincones solitarios a lo largo de la costa. El ritmo pausado de la isla permite desconectar del estrés y vivir cada instante al compás del Caribe. Además, un paseo por el bosque tropical revela la presencia de especies locales como la cotorra Hispaniola, la jutía o el esquivo solenodonte, añadiendo un toque de aventu

Excursiones, manglares y el espectáculo de las ballenas

Las excursiones en bote alrededor de la bahía de Samaná completan la experiencia. Los recorridos suelen incluir visitas a los manglares, donde la riqueza de flora y fauna es asombrosa, y paradas en islotes como Cayo Arena, un banco de arena rodeado de aguas cristalinas perfecto para nadar y practicar snorkel. Los guías locales enriquecen la travesía con explicaciones sobre la historia y la ecología del entorno.

El plato fuerte llega con los tours de avistamiento de ballenas jorobadas. De diciembre a marzo, estos cetáceos protagonizan un espectáculo natural único, saltando y jugando en el santuario marino de la bahía, donde los machos compiten por las hembras en un ritual de apareamiento que deja sin aliento a quienes lo presencian. Junto a ellas, los delfines y una amplia variedad de peces hacen de cada salida al mar una oportunidad para aprender y maravillarse con la vida salvaje.