Así fue la boda de Makoke y Gonzalo Fernández en Ibiza: tres vestidos de novia, 115 asistentes y la invitada especial a la que le lanzó el ramo

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández (Mediaset España)

Makoke y Gonzalo Fernández se han casado en Ibiza en una celebración que contó con 115 invitados en la hacienda Na Xamena, un enclave en lo alto de la isla al que ambos se sienten especialmente vinculados. La boda tuvo lugar el viernes 12 de junio, un día después de que la pareja formalizara su matrimonio civil el jueves 11, y el programa ¡De Viernes! ofreció en exclusiva las primeras imágenes del enlace.

El lugar no fue elegido al azar. Ibiza es el sitio donde nació la historia de amor entre Makoke y Gonzalo, y Na Xamena, una hacienda con anfiteatro y vistas privilegiadas, fue el escenario que eligieron para compartir el momento con amigos y familiares llegados desde distintos puntos de España. El camino hasta ese “sí, quiero” no fue sin tropiezos.

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El año anterior, la pareja tuvo que cancelar una primera celebración por la enfermedad de Marina, novia de Javier Tudela, hijo de Makoke. A ese contratiempo se sumaron después los problemas judiciales que afectaron a ambos. Por eso, la celebración del viernes cargaba con un peso emocional particular para los novios, que también habrían tenido una disputa previa a la boda, según El tiempo justo.

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández (Mediaset España)

La emoción de Makoke el día de su boda

Ante las cámaras de ¡De Viernes!, fue Makoke quien tomó la palabra, desbordada por la emoción: “Yo estoy superfeliz. Tan feliz que me he quedado sin voz. No me cabe tanta felicidad en el cuerpo. Estoy con las personas que más quiero en el mundo. Sobre todo, con mis hijos y con mi marido”, declaró la colaboradora.

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Anita Giaver, hija de Makoke y Kiko Matamoros, fue una de las primeras en hablar desde dentro de la celebración: “La ceremonia ha sido muy divertida, muy emotiva porque la hija de Gonzalo ha dado un discurso y las amigas de mi madre también. Está siendo un día radiante por todos los lados”, contó al programa. También reveló que su madre le pidió leer unas palabras durante el enlace: “Le dije que sí, por supuesto, y he querido que sea un discurso emotivo, pero con un poquito de chispa”.

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández (Mediaset España)

Makoke le lanza el ramo a su nuera, Marina

Sobre el estado de los novios antes de la ceremonia, añadió que “son muy nerviosos los dos, Gonzalo estaba atacado, mi madre quizás estaba más tranquila”. Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la entrega del ramo. Makoke no se lo lanzó a una amiga ni a su hija, sino a Marina, la novia de su hijo Javier Tudela, por quien aplazó la boda en un primer momento.

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La razón la explicó ella misma: “Le he dado el ramo a Marina, a la novia de mi hijo, que creo que se lo merece después de haber tenido dos hijos, de hacerme una de las mujeres más felices del mundo porque yo creo que uno se siente pleno después de tener nietos”. Entre risas, también reconoció la presión indirecta que el gesto suponía para su hijo: “Le he hecho una putada a mi hijo por darle el ramo a ella, pero se tienen que casar ya”.

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández (Mediaset España)

Los tres vestidos de novia de Makoke

En cuanto a los estilismos, Makoke preparó tres vestidos para la ocasión, todos distintos en tono y función. El primero, el más nupcial, era un diseño blanco liso y ajustado con escote bardot, mangas con encaje y una pequeña flor de gasa en el centro del escote. Lo acompañó con el pelo suelto en ondas, un velo fino y un ramo de flores blancas con toques en rosa.

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Bárbara Rey, Pelayo Díaz, Makoke y Zeus Tous, hijo de Sara Montiel, acuden como invitados al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

El segundo, firmado por Juan Vidal, respondía al espíritu de la isla: escote pronunciado, mangas amplias y abullonadas, abotonadura central y falda ligera con abertura frontal, pensado para bailar y moverse. “El primero era más clásico, este es mucho más Ibiza y mucho más Makoke”, explicó la novia. El tercero quedó reservado para el tramo más festivo de la noche, aún por descubrir. Por su parte, Anita Giaever eligió para la ocasión un vestido estampado en tonos verdes y azules con un cuello construido con volantes en capas. Completó el look con labios rojos y un recogido con trenzas.