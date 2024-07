Jóvenes adinerados presumen el trago barato que más les gusta: “No lo hacemos por el precio”

Los tres amigos son populares en redes por sus controvertidas opiniones Crédito: TikTok/pardetresmx

El grupo de amigos “Par de tres” que se ha hecho viral en redes sociales por sus controvertidas opiniones compartieron su gusto por una marca de ron que suele ser bastante económica. Y es que los tres compañeros han generado todo tipo de críticas que los señalan de “clasistas”.

En uno de sus más recientes videos confesaron su amor por los tragos de Bacardí. Alex Tacher, uno de los tres jóvenes del grupo, compartió:

“Los que tomamos Bacardí no lo hacemos por el precio, es rico, es porque me gusta (...) Sé que el Zacapa es mejor y chance sonará a paladar de jodi..., pero yo quería mi cuba de Bacacho”.

Por otro lado, sus amigos, Moisés y David, también confesaron su gusto por dicha bebida: “Si tomas Bacardí es porque hay en todos lados”, “Para mezclar es excelente”, “De los pocos rones que me pueda echar como si fuera agüita”.

Los amigos aceptaron que el popular ron es uno de sus favoritos crédito: TikTok/pardetresmx

Los tres amigos ya antes han sido virales debido a sus opiniones. Hace ya algunas semanas, los tres fueron acusados de “clasistas” por asegurar que los azulitos, popular bebida a base de vodka y bebidas energéticas, era un trago para “gatos”.

En esta ocasión, los internautas fueron mucho menos ácidos, pues coincidieron en su gusto por la conocida marca de ron: “El bacardi es muy buen ron, es tan barato porque se elabora aquí y no tiene que pagar tantos impuestos”, “Llevo dos años no tomando y se me antoja más un bacalao que un Zacapa”, “No soy fan del ron, prefiero el mezcal, pero si se ve muy coqueto el Zacapa, a ver si se me hace probarlo”, y “El precio del bacacho es porque no tiene aranceles de importación ni impuestos aduanales. Uno de los mejores del mundo. Es lo que he escuchado”, fueron algunos de los comentarios de fans de redes sociales.

Cabe mencionar que pese a los controvertidos comentarios que “Par de tres” suele soltar en sus videos, han declarado que poco les importan las críticas, y tienen un mantra que recitan cada vez que dicen algún comentario despectivo o políticamente incorrecto: “Anulo funa”.

Bacardí, una bebida con historia

Prensa Bacardí

Bacardí es una de las marcas de ron más reconocidas a nivel mundial, fundada en 1862 en Santiago de Cuba por el español Facundo Bacardí Massó. La empresa ha jugado un papel crucial en el desarrollo del ron moderno, destacándose por su innovación y autenticidad en la producción de esta bebida.

Facundo Bacardí perfeccionó el proceso de destilación del ron, introduciendo técnicas que suavizaron y mejoraron la calidad del destilado. Utilizó carbón vegetal para filtrar el ron, lo que le otorgó una claridad y pureza únicas. Además, empleó barriles de roble americano para su envejecimiento, lo que añadió complejidad y suavidad a la bebida.

El famoso emblema de Bacardí, el murciélago, fue escogido por su significado cultural en la tradición cubana, donde se le asocia con la buena fortuna y la unidad familiar. Tras la Revolución Cubana en 1959, la familia Bacardí se exilió y trasladó sus operaciones a Puerto Rico, donde continúa la producción de sus rones.

Hoy en día, Bacardí ofrece una amplia gama de productos, incluyendo el Bacardí Superior, un ron blanco ideal para cócteles como el Mojito y el Daiquirí, y otros rones añejos como Bacardí 8 Años, conocidos por su sofisticado perfil de sabor. La marca también participa en múltiples actividades filantrópicas y eventos culturales, buscando mantenerse conectada con su legado e identidad caribeña.