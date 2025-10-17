España

Jerez será la Capital Española de la Gastronomía en 2026

La ciudad gaditana se impone a su rival, Antequera, y será la capital del turismo gastronómico bajo el lema ‘Come, Bebe, Ama Jerez’

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Fiesta de la Vendimia de
Fiesta de la Vendimia de Jerez de la Frontera, en Cádiz (Ayuntamiento de Jerez).

Ya es oficial. Jerez es la nueva meca de la gastronomía española para el próximo año. La ciudad gaditana será la flamante Capital Española de la Gastronomía 2026, un galardón que cada año reconoce a la ciudad que más haya destacado en la promoción nacional e internacional de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España.

Este galardón se creó en 2012 y desde entonces una docena de ciudades españolas han ostentado el título, siempre con excelentes resultados en atracción de visitantes y consolidación de una oferta gastronómica de calidad. Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018), Almería (2019), Murcia (2020/21), Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023), Oviedo (2024) y Alicante (2025).

Ahora le toca el turno a la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera, que se presentaba bajo el lema ‘Come, bebe y ama Jerez’. Se sobreponía así a su competidora y única rival, otra ciudad andaluza, esta vez malagueña: Antequera, que opositaba con el lema ‘Antequera, qué bien me sabes’. La provincia de Cádiz ya había sido merecedora de la capitalidad allá por 2022, con la elección de Sanlúcar de Barrameda, la primera ciudad que no era capital de provincia en recibir esta distinción.

Barriles con ilustraciones en las
Barriles con ilustraciones en las calles de Jerez (Marc Venema / Adobe Stock)

Ha sido esta la decisión final de un jurado constituido por destacadas personalidades de los ministerios de Comercio-Turismo y de Agricultura-Alimentación, la organización empresarial Hostelería de España, Asociación de Agencias de Viajes, Instituto de Calidad Turística y Sostenibilidad (Ictes), Saborea España, Fitur, organización de cocineros Eurotoques, Academia de la Tapa y el Pincho, Círculo de Restaurantes Centenarios y periodistas turísticos y gastronómicos.

‘Come, bebe y ama Jerez’

En su candidatura para convertirse en destino gastronómico por excelencia en el próximo 2026, Jerez de la Frontera presentaba un dossier centrado en la pasión y el disfrute que buscan transmitir a todos aquellos que visitan esta ciudad. Para defender su propuesta, Jerez ha elegido cuatro líneas estratégicas que abarcan el legado y tradición de su cocina, la cooperación e intercambio, la sostenibilidad, y el talento y los oficios de la gastronomía, con programas, actividades e iniciativas especialmente orientadas a transmitir a los jóvenes valores de la gastronomía así como para educar, formar y capacitar.

Vista aérea de Jerez de
Vista aérea de Jerez de la Frontera, en Cádiz (Adobe Stock)

En lo que a cultura culinaria se refiere, Jerez contaba con un gran fajo de papeletas en su favor. Se trata de una localidad con un creciente sector de alta cocina, pudiendo presumir de dos restaurantes con estrellas Michelin; Mantúa (1 estrella Michelín) y LU Cocina y Alma (2 estrellas Michelin).

Ayuda, por supuesto, el indudable estatus de tendencia que ha ganado su vino, con un sector bodeguero que empieza a estar de moda en los restaurantes nacionales e internacionales. Fino, amontillado, manzanilla, oloroso, Pedro Ximénez... Los vinos de Jerez, también conocidos como vinos de Jerez-Xérès-Sherry, han copado titulares y declaraciones, junto a nombres de la talla de José Andrés, que reconocía a los vinos de pasto o vinos blancos sin fortificar de Jerez como una de sus bebidas predilectas.

En cuanto a su gastronomía propia, muy condicionada por la cultura vitivinícola y por el producto propio de la provincia gaditana, encontramos platos tradicionales como la berza jerezana, riñones al jerez, la cola de toro, los chicharrones, algunos quesos, o el plato típico de los viñadores, ‘el ajo de viña’, que se sirve en los meses de otoño e invierno.

Temas Relacionados

JerezCádizEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La miel que “habla” con el sistema inmunológico: estas son sus ventajas

Un estudio llevado a cabo por investigadores italianos demuestra que contiene múltiples beneficios para la salud, ya que puede utilizarse como una herramienta terapéutica inmunorreguladora

La miel que “habla” con

Receta de pollo Kung Pao: un plato típico de la cocina tradicional china que ha sabido conquistar paladares a lo largo de todo el mundo

Con su cruce entre el picante de los chiles secos y el dulzor de su salsa, este plato principal se consolida como uno de lo más populares de la gastronomía asiática

Receta de pollo Kung Pao:

Más de 9 millones de españoles no llegan al mileurismo: un 30% de las personas con ingresos gana menos de 12.000 euros al año

Casi el 95% de los parados no llegan a los mil euros al mes, una situación de vulnerabilidad que comparten con el 40% de los únicamente pensionistas y 22% de los trabajadores permanentes

Más de 9 millones de

El centenario bar de la calle Laurel premiado por la Academia Riojana: famoso por sus matrimonios y ‘bocatitas’

La Academia Riojana de Gastronomía también ha premiado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja y la empresa de embutidos Martínez Somalo

El centenario bar de la

Las 3 plantas que resisten perfectamente el invierno y que darán un toque colorido a tu jardín

Todas tienen un mantenimiento sencillo y necesitan estar protegidas de las grandes rachas de viento

Las 3 plantas que resisten
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a una trabajadora que

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

ECONOMÍA

Más de 9 millones de

Más de 9 millones de españoles no llegan al mileurismo: un 30% de las personas con ingresos gana menos de 12.000 euros al año

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro