España

Mediaset borra la docuserie en la que Rocío Carrasco relató el maltrato de Antonio David tras la condena a sus productores

La compañía ha retirado de su plataforma el contenido de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’, ambas emitidas por Telecinco en 2021 y 2022, respectivamente

Guardar
Rocío Carrasco, en 'Rocío, contar
Rocío Carrasco, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. (Mediaset España)

Mediaset España ha tomado medidas tras la condena judicial a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, propietarios de La Osa Producciones y fundadores de la extinta La Fábrica de la Tele. La compañía, que también ha sido condenada como responsable civil subsidiaria de un delito de revelación de secretos, ha decidido retirar de su plataforma el contenido de las dos docuseries en las que Rocío Carrasco relató el maltrato que sufrió por parte de Antonio David Flores.

Después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya condenado a Cornejo y Madrid por un delito de revelación de secretos sobre Rocío Flores, el grupo audiovisual ha eliminado tanto la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva como su continuación, En el nombre de Rocío.

La docuserie, compuesta por once capítulos y varias entrevistas en plató, fue el programa más visto de 2021, con una cuota de pantalla del 22-23 % y más de 2,7 millones de espectadores en el prime time de Telecinco. El contenido abordaba el testimonio de Rocío Carrasco sobre los malos tratos de su expareja y tuvo un impacto social y mediático considerable. Mientras tanto, otros programas relacionados con la protagonista, como Montealto: regreso a la casa, permanecen disponibles en la plataforma, y el especial Ahora, Olga, en el que Olga Moreno desacreditaba el testimonio de Carrasco, sigue accesible en Mediaset Infinity.

Entrevista a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, participantes de 'Hasta el fin del mundo' en TVE.

La sentencia judicial

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de prisión, dos años de inhabilitación profesional y al pago de 200.000 euros de multa a Rocío Flores, al considerarles “autores criminalmente responsables” de un delito de revelación de secretos. El tribunal ha considerado probado que ambos productores difundieron en la docuserie datos protegidos de un expediente judicial de menores, vulnerando gravemente la intimidad de Rocío Flores cuando era menor de edad.

La sentencia también establece que Mediaset España y Radical Change Contents son responsables civiles subsidiarios, lo que implica que el grupo audiovisual tendría que asumir la indemnización si los condenados no la abonan. La resolución judicial no es firme y los productores disponen de un plazo de diez días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque la cadena ha decidido eliminar ya todo el contenido de la docuserie.

Tras conocerse la sentencia, la productora La Osa Producciones, actualmente responsable de programas como Malas Lenguas y Directo al grano en TVE, ha emitido un comunicado en el que expresa su sorpresa por el fallo y anuncia su intención de recurrirlo. “La sentencia no es firme y será recurrida”, ha señalado la compañía en un comunicado. Además, han afirmado: “Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia”.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid.
Óscar Cornejo y Adrián Madrid. (La Osa)

Los productores han defendido durante el proceso judicial que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos y han recordado que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa, así como otros procedimientos similares contra distintos medios. La defensa confía en que la Justicia les dará la razón en el recurso, como ya ocurrió en fases previas del proceso.

En caso de que la sentencia sea confirmada y los productores no puedan abonar la indemnización, Mediaset y Radical Change Contents tendrían que asumir la responsabilidad civil subsidiaria. Además, la inhabilitación profesional impediría a Cornejo y Madrid seguir al frente de La Osa Producciones, lo que obligaría a la empresa a reorganizar su cúpula directiva para mantener sus programas en emisión,

Temas Relacionados

Mediaset EspañaRocío CarrascoRocío FloresSentenciasJuiciosViolencia de GéneroTelecincoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cerdo gallego, en alerta: Japón cancela pedidos y el sector teme un impacto “brutal” por los casos de peste porcina africana en Cataluña

El sector teme un efecto dominó en las exportaciones si los países cierran sus mercados, ya que parte de la producción gallega llega a esos países a través de Portugal

El cerdo gallego, en alerta:

Si te gustó ‘Young Royals’ o ‘Rojo, blanco y sangre azul’ esta será tu nueva serie favorita: llegará a España este 2026

La ficción, estrenada el pasado 28 de noviembre en Canadá, ha sido adquirida por Movistar Plus+

Si te gustó ‘Young Royals’

Valentín Naranjo, experto en humedades: “La gente cree que le duele la cabeza por el estrés o el calor, pero puede ser por el aire que respiras en el Metro”

El especialista advierte de la calidad del aire en las estaciones y explica cómo puede influir en nuestro organismo

Valentín Naranjo, experto en humedades:

Unos padres meten una grabadora en un paquete de pañales para espiar a la cuidadora de su bebé por posible maltrato: “Si oigo caer otro juguete, te voy a dar una paliza”

Una niñera es sentenciada a dos meses de prisión y se le prohibirá ejercer

Unos padres meten una grabadora

Javier Quintero, psiquiatra: “En las cenas de empresa, el filtro muchas veces desaparece y, entre risas y copas, puedes hacer algo de lo que te arrepientas”

Las tres claves a seguir en las cenas de empresa para divertirse con cabeza y levantarse sin resaca al día siguiente

Javier Quintero, psiquiatra: “En las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Catarroja reconoce

La jueza de Catarroja reconoce como víctima número 230 de la DANA a un hombre de 74 años que falleció tras pasar toda la noche mojado en su casa

La Justicia obliga a derribar el muro de dos metros que Feijóo levantó “por seguridad” en su casa de Moaña cuando era presidente de la Xunta

PP y PSOE pactan subir el sueldo a los asesores del Senado para que algunos ganen lo mismo que un ministro: 80.164 euros anuales

Pilar Alegría califica como “vomitivos” los actos de Paco Salazar, el socialista con el que estuvo comiendo hace un mes

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

ECONOMÍA

El cerdo gallego, en alerta:

El cerdo gallego, en alerta: Japón cancela pedidos y el sector teme un impacto “brutal” por los casos de peste porcina africana en Cataluña

Un hombre suministra energía a su casa con 1.000 pilas recicladas y lleva 8 años sin tener que pagar una factura

Precio de la luz bajará este 3 de diciembre: la tarifa mínima disminuyó casi un 80%

Las concesiones económicas de Sánchez a Junts para revitalizar su alianza política: “No niego la gravedad de la crisis”

El timo de las balizas V16: Facua denuncia que la DGT permite la venta de estos dispositivos que no valdrán en 2026 al no estar conectados con Tráfico

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final de la Nations League femenina entre España y Alemania

McLaren ficha a Christian Costoya, la nueva promesa española del automovilismo

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”