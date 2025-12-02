Mediaset borra la docuserie en la que Rocío Carrasco relató el maltrato de Antonio David tras la condena a sus productores

Rocío Carrasco, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. (Mediaset España)

Mediaset España ha tomado medidas tras la condena judicial a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, propietarios de La Osa Producciones y fundadores de la extinta La Fábrica de la Tele. La compañía, que también ha sido condenada como responsable civil subsidiaria de un delito de revelación de secretos, ha decidido retirar de su plataforma el contenido de las dos docuseries en las que Rocío Carrasco relató el maltrato que sufrió por parte de Antonio David Flores.

Después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya condenado a Cornejo y Madrid por un delito de revelación de secretos sobre Rocío Flores, el grupo audiovisual ha eliminado tanto la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva como su continuación, En el nombre de Rocío.

La docuserie, compuesta por once capítulos y varias entrevistas en plató, fue el programa más visto de 2021, con una cuota de pantalla del 22-23 % y más de 2,7 millones de espectadores en el prime time de Telecinco. El contenido abordaba el testimonio de Rocío Carrasco sobre los malos tratos de su expareja y tuvo un impacto social y mediático considerable. Mientras tanto, otros programas relacionados con la protagonista, como Montealto: regreso a la casa, permanecen disponibles en la plataforma, y el especial Ahora, Olga, en el que Olga Moreno desacreditaba el testimonio de Carrasco, sigue accesible en Mediaset Infinity.

Entrevista a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, participantes de 'Hasta el fin del mundo' en TVE.

La sentencia judicial

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de prisión, dos años de inhabilitación profesional y al pago de 200.000 euros de multa a Rocío Flores, al considerarles “autores criminalmente responsables” de un delito de revelación de secretos. El tribunal ha considerado probado que ambos productores difundieron en la docuserie datos protegidos de un expediente judicial de menores, vulnerando gravemente la intimidad de Rocío Flores cuando era menor de edad.

La sentencia también establece que Mediaset España y Radical Change Contents son responsables civiles subsidiarios, lo que implica que el grupo audiovisual tendría que asumir la indemnización si los condenados no la abonan. La resolución judicial no es firme y los productores disponen de un plazo de diez días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque la cadena ha decidido eliminar ya todo el contenido de la docuserie.

Tras conocerse la sentencia, la productora La Osa Producciones, actualmente responsable de programas como Malas Lenguas y Directo al grano en TVE, ha emitido un comunicado en el que expresa su sorpresa por el fallo y anuncia su intención de recurrirlo. “La sentencia no es firme y será recurrida”, ha señalado la compañía en un comunicado. Además, han afirmado: “Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia”.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid. (La Osa)

Los productores han defendido durante el proceso judicial que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos y han recordado que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa, así como otros procedimientos similares contra distintos medios. La defensa confía en que la Justicia les dará la razón en el recurso, como ya ocurrió en fases previas del proceso.

En caso de que la sentencia sea confirmada y los productores no puedan abonar la indemnización, Mediaset y Radical Change Contents tendrían que asumir la responsabilidad civil subsidiaria. Además, la inhabilitación profesional impediría a Cornejo y Madrid seguir al frente de La Osa Producciones, lo que obligaría a la empresa a reorganizar su cúpula directiva para mantener sus programas en emisión,