Viajes

La costa francesa que parece otro planeta: un museo natural entre rocas, rutas de senderismo y bonitos pueblos

Sus increíbles formaciones rocosas dan lugar a figuras únicas en un entorno natural ideal para la observación de aves

Guardar
Costa de Granito Rosa, en
Costa de Granito Rosa, en Francia (Adobe Stock).

Quien llegue por primera vez a la Costa de Granito Rosa puede pensar que ha cruzado un umbral hacia otro planeta. El viajero, curioso y con ganas de dejarse asombrar, queda atrapado por la paleta de colores y las caprichosas formas de las rocas que esculpen el litoral bretón. Aquí, en el norte de Lannion, el rosa no es solo un matiz: es la seña de identidad de un paisaje donde cada piedra parece haber sido colocada con mimo para sorprender al siguiente paseante. La brisa húmeda del Atlántico y el rumor de las olas entre islotes invitan a perderse por calas secretas y a buscar —casi sin querer— la silueta de algún tiburón, conejo o tortuga petrificados por el tiempo y la marea.

Es por ello que la primera impresión ante las rocas de este rincón de la Bretaña Francesa es la de un museo natural a cielo abierto. Los bloques, desgastados por siglos de viento, lluvia y salitre, adquieren formas evocadoras que han alimentado las leyendas populares. A su vez, el color de la piedra —ese rosa brillante que en ocasiones deriva al cobre y otras veces vira al gris— va cambiando al ritmo del sol, de las nubes y, sobre todo, de las mareas.

Todo este paraje se despliega en el litoral entre Bréhat y Trébeurden, un tramo de costa donde las curvas de granito rosa abrazan playas resguardadas, islas y calas solitarias. En Port-Blanc y Plougrescant, el escenario muta a medida que baja o sube la marea, y mientras el granito se vuelve gris tierra adentro, a lo largo de los ríos Trieux y Jaudy, la naturaleza continúa su exhibición de contrastes. Aquí, las aves también son protagonistas: frente a Perros-Guirec se localiza la Reserva Natural de las Siete Islas, donde anidan frailecillos, alcatraces y cormoranes en una de las colonias de aves marítimas más numerosas de Europa.

Aventuras entre senderos, mar y pequeños pueblos llenos de carácter

Costa de Granito Rosa, en
Costa de Granito Rosa, en Francia (Adobe Stock).

Explorar la Costa de Granito Rosa se convierte en una experiencia adaptable a todos los gustos y edades. A pie, el legendario GR 34, conocido como el sendero de los aduaneros, permite recorrer acantilados y playas con vistas panorámicas constantes. Cerca de Paimpol, una audioguía para senderismo con GPS —“Las siete maravillas del litoral”— acompaña cada paso con historias y consejos de los propios lugareños, haciendo que el paseo cobre una dimensión mucho más personal.

Si el viajero se aventura hacia el interior, descubre sorpresas como la desembocadura del río Léguer y el promontorio del Yaudet, punto de inicio de recorridos menos transitados que permiten gozar del Trégor más auténtico. Las sendas conducen a pueblos con mucho encanto, como La Roche-Derrien, Tréguier o Pontrieux, donde los bosques y el caos de granito rosa se funden con castillos medievales como Tonquédec y La Roche-Jagu, guardianes de un patrimonio arquitectónico y cultural sorprendente para su pequeño tamaño.

Deportes y naturaleza: una costa a medida de todos

Los más aventureros encuentran en este enclave bretón un sinfín de actividades como paddle surf, kayak, vela o incluso longe-côte (caminata acuática hasta la cintura). Estas son solo algunas de las tentaciones para adentrarse en el mar y mirar las rocas singulares desde una perspectiva diferente. El espectáculo de los minerales bajo el agua y la luz cambia constantemente, proporcionando nuevas postales cada día.

La impresionante playa de Francia a 30 minutos de España en la que veraneaba una emperatriz y es perfecta para el surf.

Para quienes prefieren tierra firme, existen rutas ciclistas perfectamente señalizadas que enlazan los puntos clave del litoral y del interior, haciendo de la región una parada recurrente en pruebas como el Tour de Manche. Al final de cada jornada, la promesa es siempre la misma: un atardecer sobre granito rosa, reflejado en la calma del Atlántico, coronando una de las costas más originales y evocadoras de toda Europa.

Temas Relacionados

FranciaDestinosDestinos FranciaViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Esta es la única celebración de Nochebuena que es Patrimonio de la Humanidad: un ritual del siglo X único en España

Este ritual es uno de los más impresionantes de España e interpreta una de las melodías gregorianas más antiguas de Europa

Esta es la única celebración

Esta es la mayor cascada subterránea de Europa y la única de origen glaciar: una joya natural a la que se llega atravesando la montaña

El Valle de las 72 cascadas es uno de los lugares más bonitos del mundo y atesora joyas naturales como este increíble monumento natural

Esta es la mayor cascada

El hotel más pequeño del mundo está en España: construido sobre piedra volcánica y con vistas al Atlántico

El huésped, al alojarse en este hotel con forma de barco anclado en mitad del océano Atlántico, siente estar como en casa por las dimensiones, hospitalidad y cariño del personal y propietarios

El hotel más pequeño del

Esta es la mejor eSim para viajar en Navidad: tiene hasta un 40% de descuento

GigSky es la mejor opción para viajar por el Caribe o hacer una escapada navideña sin preocuparte por la conexión. Sus planes tienen hasta un 40% de descuento y funcionan realmente bien

Esta es la mejor eSim

Las 10 rutas más impresionantes de Córdoba: castillos de película, bonitas cascadas e increíbles paisajes

Estos senderos permiten conocer algunos de los rincones más especiales de la provincia y son aptos para todo tipo de aventureros

Las 10 rutas más impresionantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza inadmite la denuncia

La jueza inadmite la denuncia de Manos Limpias sobre la gestión policial durante las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista en Madrid

Ábalos niega tener pruebas de delitos que comprometan a Pedro Sánchez, pero advierte al PSOE: “No seré recordado solo yo”

Un juez absuelve a la socia de una empresa despedida por retirar 84.668 euros de cuentas destinadas al pago de nóminas: reclamaron el dinero demasiado tarde

Junqueras (ERC) se reunirá con Sánchez en enero para presionar “al Partido Socialista a cumplir con lo que ha firmado”: “El PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un egipcio que alegaba estar siendo perseguido por ser homosexual y rechazar la religión musulmana

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

A partir del 1 de enero entra en vigor el permiso parental que contará con dos semanas más para el cuidado de los hijos: todo lo que debes saber

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 24 diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio