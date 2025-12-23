Viajes

La joya histórica de Andalucía: es la única sinagoga medieval que se conserva en la región y está en una ciudad Patrimonio de la Humanidad

Junto con las dos de Toledo, esta sinagoga es un tesoro histórico en nuestro país resultado del gran legado judío que atesora España

Guardar
Sinagoga de Córdoba, en Andalucía
Sinagoga de Córdoba, en Andalucía (Adobe Stock).

A lo largo de los siglos, la diversidad religiosa y cultural ha dejado una huella profunda en España. Pasear por las antiguas juderías invita a reconstruir historias de convivencia, esplendor intelectual y también persecución. Entre muros de cal, calles estrechas y plazas tranquilas, la herencia judía sobrevive en monumentos excepcionales que, contra todo pronóstico, han resistido guerras, olvidos y cambios de propietario. De las ciento de sinagogas levantadas en la Península, solo tres medievales permanecen en pie. Andalucía, en ese relato de supervivencia, conserva una auténtica joya en el corazón de Córdoba.

En la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, la vida judía formó parte del tejido social y cultural durante siglos, aportando figuras insignes como Maimónides y dejando un legado difícil de igualar. A diferencia de muchos otros templos desaparecidos o transformados, la Sinagoga de Córdoba se mantuvo en pie desde su construcción en 1315 hasta nuestros días, siendo la única medieval íntegra en Andalucía y una de las tres que han llegado a la actualidad en toda España junto a las dos sinagogas de Toledo.

Al acceder al conjunto, el visitante se encuentra primero con un pequeño patio, un espacio recogido que invita al recogimiento antes de atravesar el umbral de este relevante vestigio sefardí. La sala principal sorprende por su tamaño: apenas 6,97 por 6,37 metros, pero cualquier limitación desaparece frente a la magnificencia de sus detalles. Las paredes lucen yeserías mudéjares de gran refinamiento, inscripciones hebreas, intrincados motivos geométricos y formas vegetales, componiendo una riqueza visual que atestigua la convivencia de tradiciones y estilos artísticos.

Un legado vivo de la convivencia medieval

Sinagoga de Córdoba, en Andalucía
Sinagoga de Córdoba, en Andalucía (Adobe Stock).

El edificio, levantado en tiempos de la Córdoba multicultural, revela en su misma estructura el testimonio de épocas de tolerancia, creatividad y diálogo entre culturas. Es especialmente singular la combinación entre elementos islámicos y símbolos judíos: decoración típica del arte andalusí desplegada en el marco de un espacio religioso hebreo. Así, la Sinagoga de Córdoba es mucho más que un lugar de culto: representa un raro ejemplo de convivencia materializada en piedra, cal y estuco.

En uno de los muros, la inscripción en caracteres hebreos permite fechar su origen en el año 5075 del calendario hebreo (1315 de la era cristiana) bajo dirección de Isaq Moheb. La galería superior, reservada a las mujeres y accesible por una escalera independiente, se conserva como recuerdo de la organización interna de la comunidad. Tras la expulsión de los judíos en 1492, el edificio cayó en el olvido y pasó a desempeñar funciones muy diversas, desde hospital hasta escuela infantil a lo largo del siglo XIX. Fue en 1884 cuando se reconoció su verdadero valor histórico y comenzó el esfuerzo sostenido por recuperarla y protegerla.

La sinagoga es en la actualidad una ventana abierta a la vida judía de la España medieval. Más allá del esplendor arquitectónico, permite entender el papel fundamental que los judíos desempeñaron en la Córdoba islámica y cristiana: médicos, artesanos, comerciantes y eruditos participaron en el auge cultural de la ciudad, ayudando a preservar y difundir el saber clásico en todas sus formas.

‘Las Ciudades de Sefarad’: 5 rutas para descubrir y disfrutar del impresionante legado judío que atesora nuestro país.

Cómo visitarlo: horario y precio

La Sinagoga de Córdoba mantiene un horario de apertura para visitas de martes a domingo, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. El acceso permanece cerrado al público los lunes y en festivos señalados como el 1 y el 6 de enero, así como el 25 de diciembre.

En cuanto a las tarifas, las autoridades han establecido la entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea, facilitando así la visita a quienes deseen descubrir este legado histórico sin coste alguno. Para el resto de visitantes internacionales, el precio es simbólico: solamente 0,30 euros por persona.

Temas Relacionados

MonumentosMonumentos HistóricosAndalucíaCórdoba EspañaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Esta es la plaza más bonita de España: un lugar lleno de historia y arquitectura barroca

Su espectacularidad piedra dorada esconde armonía y majestuosidad en cada una de sus esquinas

Esta es la plaza más

La isla de Galicia conocida como las “Seychelles españolas”: un paraíso natural con playas turquesas y restos prehistóricos que puede desaparecer

Esta pequeña lengua de arena es un enclave ideal para la observación de aves y sorprende con sus dólmenes y playas paradisiacas, sin embargo, el cambio climático y la crecida del mar pueden provocar su desaparición

La isla de Galicia conocida

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

Reparto y alegría entre los agraciados con los premios del sorteo navideño

Vídeo| Así han dado los

La ciudad europea con una de las mejores Navidades del mundo: una tradición del siglo XIX, un árbol de 20 metros de altura e increíbles mercadillos

Este rincón de Europa permite vivir unas Navidades de ensueño gracias a su ambiente único, sus mercadillos y sus increíbles calles llenas de luces

La ciudad europea con una

Así es Villamanín, uno de los pueblos donde ha tocado el Gordo de la Lotería: territorio reconocido por la Unesco e ideal para una escapada familiar

Con solo 876 habitantes, este pequeño rincón de León, habitualmente alejado del foco mediático, se ha convertido por un día en símbolo de la suerte

Así es Villamanín, uno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal promete que no regalará

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

María Guardiola solicita a Vox que se abstenga para permitir un gobierno en solitario del PP en Extremadura

La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE

ECONOMÍA

Dónde invertir el Gordo y

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

La CNMC eleva al 6,58% la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España hasta 2031

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores