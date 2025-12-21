Viajes

Estos son algunos de los países que también celebran la Lotería de Navidad

La tradición española ha traspasado fronteras mucho más allá de Europa

Todos los lugares donde se
Todos los lugares donde se celebra la Lotería de Navidad. (Álex Zea/Europa Press)

La Lotería de Navidad española siempre está rodeada por un ambiente festivo y unos elementos muy reconocibles: la amplia cobertura mediática, la transmisión televisiva con la participación de los niños del colegio de San Ildefonso cantando los números y premios, las largas esperas en administraciones emblemáticas como Doña Manolita, en Madrid, la compra grupal de décimos y el reparto de participaciones en empresas, familias y entre amigos, que refuerzan el sentido de comunidad y esperanza compartida. Este modelo ha dejado huella más allá de las fronteras españolas, inspirando sorteos de características similares en varios países europeos y en América Latina.

Así, la influencia de la lotería navideña española puede rastrearse en la instauración de sorteos en países como Portugal, Italia, Alemania, Bélgica y México. Cada uno ha adaptado la tradición a sus costumbres, ofreciendo variaciones notables tanto en la mecánica como en la participación y el simbolismo social. Por ejemplo, el sorteo que más cerca nos queda: en Portugal, se realiza el 26 de diciembre la Lotaria Classica do Natal, que este año celebra su 51ª edición. Cada billete tiene un precio de 15 euros y el premio principal asciende a 12,5 millones de euros.

Entre las diferencias principales está la transmisión del sorteo en directo. En Portugal genera una expectación considerablemente menor que en España. Las administraciones allí no muestran el bullicio ni las largas colas habituales que en las ciudades españolas y la lotería navideña portuguesa no despierta la misma pasión social.

Italia, Alemania y Bélgica celebran la Lotería de Navidad

En Italia también se celebra un sorteo, conocido como la Lotteria Italia. Tiene lugar el 6 de enero y es emitido por la RAI, su cadena estatal. Los billetes, que se ponen a la venta desde el 1 de septiembre por un valor de cinco euros, ofrecen un primer premio de cinco millones de euros. A diferencia del sorteo español, no existen premios menores y la estructura se concentra en pocos ganadores con dotaciones más elevadas. Existe una superstición extendida en el país: los italianos acostumbran a llevar consigo el boleto cuando viajan, buscando atraer la suerte.

El sorteo navideño alemán surgió en 2017, inspirado directamente en el modelo español. Se celebra el 26 de diciembre y ofrece un premio principal de 400.000 euros por décimo, con una participación de 20 euros por billete. También celebran el sorteo en Bélgica: el Lotto Extra de Nöel se articula a través de dos fechas especiales, el 24 y el 31 de diciembre, y cada uno de estos días se entrega un premio de tres millones de euros. La dinámica del sorteo se asemeja a la de La Primitiva española y el precio por apuesta se sitúa en 1,5 euros. A diferencia de otros países, en Bélgica los premios obtenidos por la lotería están exentos de impuestos, lo que constituye un incentivo adicional respecto a otras celebraciones europeas.

El caso de México con la lotería

La tradición no se ha quedado solo en Europa. En México, el Sorteo Gordo de Navidad se lleva a cabo el 24 de diciembre y pone a la venta hasta 800.000 billetes, los cuales pueden adquirirse completos o en fracciones denominadas cachitos. Cada número se divide en 20 cachitos, lo que permite que múltiples participantes compartan el premio de un mismo número. El total de premios se eleva a 430.259.200 pesos mexicanos, equivalentes a 20,4 millones de euros, y el premio mayor para la serie completa alcanza los 204 millones de pesos mexicanos.

En México también se celebra
En México también se celebra la Lotería de Navidad. (Álex Zea/Europa Press)

La estructura de premios en México contempla diversas figuras, como premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros, de forma similar al sorteo español. No obstante, la percepción social del evento es distinta: según expertos locales, el Sorteo Gordo de Navidad mexicano carece del carácter masivo y la difusión mediática que tiene su contraparte española, aunque el premio principal resulte significativo para los ganadores.

