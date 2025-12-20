Viajes

Así será el edificio más alto del mundo: con 1.000 metros de altura y 160 plantas que desafían a la gravedad

El proyecto está todavía en construcción y pretende sentar las nuevas bases en la construcción de ‘megaestructuras’

El proyecto de la Torre
El proyecto de la Torre Jeddah, en Arabia Saudí ( Kingdom Holding Company).

Quien contempla una gran ciudad desde el suelo rara vez imagina hasta qué punto la ambición humana puede desafiar al cielo. Desde los tiempos de la Torre Eiffel, símbolo de París y asombro universal, la carrera por construir rascacielos cada vez más extremos, innovadores y gigantescos no ha dejado de acelerarse. A día de hoy, la lista de los edificios más altos del mundo se ha convertido en un recorrido por los sueños faraónicos de ingenieros y arquitectos, desde Dubái hasta Nueva York, pasando por Shanghái y Kuala Lumpur. Cada torre representa una potencia económica, un hito de ingeniería y, sobre todo, una declaración de intenciones: aquí estamos, y queremos que lo sepa todo el planeta.

Quien haya tenido la suerte de ascender en los veloces ascensores del Burj Khalifa, quedar boquiabierto ante la silueta del Shanghai Tower o fotografiarse junto a las Petronas de Kuala Lumpur, sabe que estas moles de acero y cristal ofrecen mucho más que unas vistas privilegiadas.

Son el corazón de barrios reinventados, el motor de nuevas economías y un formidable imán para quienes buscan experiencias viajeras que contradigan los límites de lo posible. Ahora, cuando parecía que nada podría superar la altura récord de Dubái, aparece un nuevo aspirante dispuesto a cambiar para siempre la escala vertical del planeta.

El nacimiento de la Torre Jeddah: el coloso saudí

En Arabia Saudí se fragua uno de los proyectos más ambiciosos y rompedoramente visionarios: la Torre Jeddah. Con una altura proyectada de 1.000 metros —sí, un kilómetro completo—, esta futura estructura no solo quiere arrebatar la corona al Burj Khalifa, sino abrir una nueva era en la construcción de ‘superrascacielos’. Actualmente, sus cimientos ya están en desarrollo en la ciudad de Yeda y la obra promete transformar el horizonte a una escala nunca antes vista. Convertirse en el referente mundial de la arquitectura extrema es el objetivo claro de este gigantesco prisma de cristal, que aspira a batir todos los récords actuales.

Estado de construcción de la
Estado de construcción de la Torre Jeddah, en Arabia Saudí (Wikimedia).

Pero la Torre Jeddah no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de un ambicioso plan nacional para diversificar la economía saudí, atraer inversiones y crear un polo global de innovación. El futuro rascacielos será, por tanto, el emblema arquitectónico de una estrategia en la que la tecnología, el diseño y el poder económico convergen para reposicionar al país en el tablero internacional.

Un diseño que busca reinventar la arquitectura vertical

El encargo del proyecto recayó en manos del estudio Adrian Smith + Gordon Gill, célebres por haber dado forma al mismísimo Burj Khalifa. Pero el reto saudí va incluso más lejos: se trata de superar la marca de Dubái y elevar el concepto de torre a una nueva dimensión. Si todo va según lo previsto, la Torre Jeddah duplicará en altura a muchos de los edificios icónicos existentes. Su forma esbelta está inspirada en elementos naturales del desierto, lo que permite minimizar el impacto de los fuertes vientos a semejantes alturas. El edificio contará con 157 plantas y un complejo sistema de ascensores ultrarrápidos, capaces de recorrer grandes distancias en apenas unos segundos.

Las plantas superiores serán uno de los grandes reclamos para viajeros de todo el mundo: aquí se situará el mirador más alto jamás concebido, con vistas inigualables al mar Rojo y al núcleo urbano de Yeda. Estas panorámicas, hasta ahora reservadas solo para las aves, pronto se convertirán en el objetivo de cámaras y móviles de los visitantes más intrépidos. Pero el verdadero alcance del proyecto excede el propio rascacielos. La Torre Jeddah será el corazón de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en cerca de 20.000 millones de dólares y diseñado para alojar a más de 100.000 personas.

La travesía milenaria de Jordania, que aparece en la Biblia, y recorre todos los monumentos y ciudades históricas del país.

Este nuevo distrito integrará hospitales, universidades, residencias de lujo, oficinas, hoteles y áreas comerciales, trazando el plano de una ciudad del futuro que aspira a convertirse en un auténtico referente económico para toda la región. Mirar al pasado y ver cómo Dubái utilizó sus rascacielos para reinventar la ciudad —y el país— es la inspiración saudí, aunque en una escala aún más descomunal. En el interior del futuro coloso habrá opciones para todos los gustos y bolsillos: desde suites exclusivas y apartamentos de lujo hasta áreas comerciales, restauración de alta gama y oficinas; todo bajo un mismo techo, y a escasos metros del cielo.

