Un español visita Dubái y explica cómo es uno de los cines más caros del mundo: “No creo que merezca la pena”

El creador de contenido sobre videojuegos ElChurches visita el cine más lujoso de Dubái. (@elchurchesoficial / TikTok)

Viajar por el mundo siempre es una oportunidad para probar nuevas experiencias. Hay quienes buscan introducirse en otras culturas, quienes no desperdician la oportunidad para descubrir otros modos de vida o quienes, simplemente, buscan alternar ratos de turismo con espacios para el descanso. Sea como sea, lo cierto es que cuando visitamos un nuevo país siempre estamos atentos a los lugares distintos y curiosidades que estos nos puedan ofrecer.

En el caso de Dubái, estas curiosidades muchas veces tienen que ver con la misma palabra: lujo. Desde las alturas del Burj Khalifa o el Dubai Mall a las playas de The Beach JBR, pasando por las Palm Islands o la urbanización de Emirate Hills. La ciudad de Emiratos Árabes Unidos alberga algunos de los emplazamientos más lujosos del mundo, algo que atrae a muchos turistas que no dudan en gastarse el dinero que haga falta para llevarse consigo una buena experiencia.

Al menos, esa es la resolución de Carlos, más conocido como ElChurches, creador de contenido jerezano que, en su paso por la ciudad, no ha desaprovechado la oportunidad para compartir con sus seguidores de redes sociales varios de sus planes. Así, en uno de los vídeos más comentados de su canal de TikTok (@elchurchesoficial), el influencer visita el que presenta como el cine más caro del mundo.

Un cine de “siete estrellas”

Este lugar es el Reel Cinemas del Dubai Mall. Unas salas de “siete estrellas” donde el joven jerezano llega a apagar 85,50 euros por dos entradas de Superman. “O sea, me tienen que incluir comida, bebida, unos auriculares por si lo quiero escuchar en francés, ¿no?”, se pregunta tras pagar este precio.

ElChurches muestra el catálogo de relojes que le han ofrecido mientras espera para ver la película en un cine de Dubái. (@elchurchesoficial/TikTok)

Al acceder a la sala Reel Platinum Suites, el creador jerezano ha descrito el entorno que lo ha recibido: “Nos han sentado aquí en una sala privada y nos han dado aquí el menú para que nos pidamos comidita. Lástima que yo ya haya cenado, pero es que te ponen aquí platos de estrella Michelin, loco”. En mitad de su reacción, aparece también un camarero que le sirve un entrante junto a una bebida sin alcohol para terminar de redondear la experiencia. Aunque, para esto último, quizá lo más idóneo fuera comprarse uno de los relojes que aparecen en el catálogo de su mesa, y que termina de sorprender a ElChurches.

Demasiado cómodo

Una vez concluida la espera, el influencer accede a la sala donde se realizará la proyección y comprueba que verá la película en un “asientito de primera clase” para el que, además, le han dejado “una almohada y una mantita”. Por si fuera poco, elige del menú unas palomitas de Oreo para terminar de redondear la experiencia. Eso sí: a veces el lujo tiene (nunca mejor dicho) un precio. Y es que precisamente por ese exceso de comodidad, ElChurches acaba quedándose dormido durante la proyección. “Pues bueno, chicos, literalmente he pagado para dormir. Solo me he enterado de que Superman tiene un perro”, lamenta aún con cara de dormido.

Así, el creador de contenido acaba preguntando a sus seguidores que opinen si creen que la experiencia merece o no la pena. “No creo que merezca la pena pagar cuarenta euros para quedarte dormido, pero era muy cómodo”, opina él mismo. Por suerte, como se quedó dormido, no se comió las palomitas de Oreo, así que al menos podrá tener el consuelo de terminar de disfrutarlas en casa. Y es que, como diría el refrán: los duelos con pan son menos.