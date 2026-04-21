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Jeremy Irons y el renacimiento del castillo de Kilcoe: cómo el actor convirtió una fortaleza medieval en su hogar soñado en Irlanda

El intérprete de Scar (’El Rey León’) y Alfred (’Batman’) rescató del olvido un castillo del siglo XV, apostando por la restauración y un color polémico que hoy es símbolo de arte, historia y visión personal

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Castillo de Kilcoe, en Irlanda
Castillo de Kilcoe, en Irlanda (Montaje: Infobae).

En el universo del cine, pocos actores han alcanzado la versatilidad y el prestigio de Jeremy Irons. De dar voz al mítico Scar en El Rey León a encarnar al leal Alfred en las últimas entregas de Batman, pasando por complejas interpretaciones en la gran pantalla y los escenarios teatrales, Irons ha hecho de la transformación su sello personal. Pero lejos de los focos y las alfombras rojas, el actor británico cultiva otra pasión: la restauración y conservación del patrimonio histórico. Hace más de dos décadas, Irons sorprendió al mundo al convertirse en el dueño y artífice de la resurrección de uno de los castillos medievales más singulares de Irlanda.

El castillo de Kilcoe, situado en un pequeño islote de la bahía de Roaringwater, en el condado de Cork, es hoy mucho más que una residencia privada: es un testimonio vivo de la historia irlandesa y un ejemplo de cómo el amor por el pasado puede devolver el esplendor a las viejas piedras. El proceso, que implicó años de trabajo y no poca polémica por su llamativa fachada de tono melocotón, ha convertido a Kilcoe en un icono arquitectónico —y en el hogar soñado de un actor que ha sabido unir arte y autenticidad.

Un refugio medieval con historia de película

Construido alrededor de 1450 por el clan de Dermod MacCarthy, el castillo de Kilcoe fue durante siglos una fortaleza estratégica en las luchas entre clanes y, más tarde, en la resistencia irlandesa frente a la conquista de la Inglaterra isabelina. Sus dos torres, una más achatada que otra, dominan el paisaje de la bahía y atestiguan siglos de batallas y asedios, como el de 1603, uno de los episodios más sangrientos de la guerra Tudor.

Castillo de Kilcoe, en Irlanda
Castillo de Kilcoe, en Irlanda (Wikimedia).

Tras la caída de los MacCarthy y el abandono de la fortaleza en el siglo XVII, Kilcoe quedó en ruinas durante generaciones, perdiendo su función defensiva pero manteniendo intacta su silueta. La historia dio un giro inesperado en 1998, cuando Jeremy Irons decidió adquirir el castillo y embarcarse en una ambiciosa restauración. El proyecto, que se extendió durante seis años y requirió una inversión de más de un millón de euros, respetó la estructura original y devolvió la vida a cada rincón del edificio.

El resultado es un castillo habitable, con interiores que combinan elementos medievales y comodidades modernas, y que conserva su carácter de fortaleza inexpugnable a la vez que se abre al paisaje irlandés. La restauración de Kilcoe ha sido reconocida como un ejemplo de conservación patrimonial, y el propio Irons se ha implicado en todos los detalles, desde la elección de los materiales hasta el diseño de los jardines y los espacios interiores.

Un color polémico y una nueva vida para un icono irlandés

Si hay algo que distingue a Kilcoe Castle en el horizonte del condado de Cork es, sin duda, el color de su fachada. En lugar del tradicional gris piedra de los castillos irlandeses, Irons eligió un tono melocotón-rosado, inspirado en las pigmentaciones naturales que el tiempo y la intemperie dejan en la piedra local. Esta decisión, lejos de pasar desapercibida, generó controversia entre los vecinos y defensores del patrimonio, que al principio vieron el cambio como una alteración radical del paisaje.

El impresionante castillo medieval enclavado a 800 metros de altura que es uno de los más grandes de Francia.

Con el paso de los años, sin embargo, el color singular de Kilcoe ha sido aceptado y hoy es parte de su identidad. Para muchos, es el símbolo de una nueva etapa: la del renacimiento de una fortaleza condenada al olvido y rescatada por el entusiasmo de un amante de la historia. El castillo, que sigue siendo residencia privada y no está abierto al público, se ha convertido en un referente para la restauración de monumentos en Irlanda y un ejemplo de cómo la pasión de un particular puede salvar un pedazo de la memoria colectiva.

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