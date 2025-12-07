Huesca, elegido el Mejor Destino de Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca (Adobe Stock).

El viento del Pirineo acaricia los valles, los cañones esculpen la roca y, entre ríos bravos y montañas majestuosas, Huesca renueva su lugar en la memoria de los viajeros más inquietos. En un mundo saturado de destinos, donde la masificación y el turismo de escaparate parecen adueñarse hasta de los paisajes más remotos, hay provincias que resisten: territorios que se convierten en sinónimo de aventura genuina, emociones intensas y naturaleza indomable. Este año, la provincia oscense ha logrado lo que parecía imposible: situarse en el punto más alto del turismo internacional fuera de los tópicos habituales.

Huesca ha sido elegida en los World Travel Awards 2025 como el Mejor Destino de Aventura del Mundo, por delante de lugares míticos como Banff, Queenstown o las Azores. En una ceremonia celebrada en Bahréin, los focos se encendieron para celebrar el talento y la pasión de un destino que, durante años, fue secreto de quienes entendían el verdadero significado del deporte al aire libre.

Este reconocimiento internacional no solo corona a la provincia como icono mundial del turismo deportivo, sino que pone en valor el esfuerzo colectivo de todo el Alto Aragón. La delegación oscense estuvo encabezada por Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial, y Eduardo Jubert, representante del Turismo Deportivo de Aragón, quien recogió el galardón en nombre de un tejido humano que suma más de quinientas entidades, clubes y empresas.

Huesca: cuna de la aventura multideporte

Río Vero en Sierra de Guara. (Adobe Stock)

Si hay algo que diferencia a Huesca del resto de los grandes destinos de aventura, es la amplitud de su catálogo deportivo. El descenso de barrancos en Guara no solo es leyenda: es referencia total para quienes dominan esta disciplina. Los aficionados al agua encuentran en los ríos Ésera y Gállego escenarios perfectos para el rafting y el kayak, donde la emoción se mezcla con los paisajes de montaña.

No faltan las cumbres imponentes. El esquí alcanza aquí sus máximas cotas con estaciones como Formigal-Panticosa, Cerler, Astún o Candanchú, referencia ineludible para los amantes de la nieve en todas sus formas. En la alta montaña, la llamada de los “tresmiles” anima a los alpinistas y escaladores a conquistar cimas como el Aneto o el Posets, mientras que el parapente convierte a Castejón de Sos en uno de los enclaves más valorados para el vuelo libre.

Las ruedas también encuentran su lugar en proyectos pioneros como Zona Zero Sobrarbe o Puro Pirineo, que convocan cada año a miles de cicloturistas y apasionados de la BTT. A todo ello se suman el senderismo deportivo, las carreras de montaña en parajes como Ordesa, Tena, Jacetania o Ribagorza, además de disciplinas como el triatlón extremo, la escalada sobre hielo o el ciclismo de carretera en puertos míticos. Cada rincón del Alto Aragón late como un parque multiaventura natural.

El impacto de la aventura: economía, sociedad e imagen de marca

Este premio no es un simple reconocimiento para la industria turística; es el resultado de un proceso en el que deporte, empleo y proyección internacional han ido de la mano. Más de cuatro mil profesionales trabajan en el sector de la aventura: desde guías especializados y técnicos de eventos, hasta empresas familiares que han visto en la adrenalina un motor para reinventar el territorio.

La campaña “Tu Provincia, Huesca La Magia” ha desencadenado cifras sorprendentes: 950 mil votos entre las fases europea y mundial, 46 millones de impactos en redes y más de 6 millones de personas alcanzadas en diversos continentes. Todo ello se suma a un calendario que da vida al Pirineo: maratones de montaña, competiciones internacionales de BTT, pruebas de raquetas, esquí de fondo, triatlones y grandes citas de parapente que convierten estos parajes en estadio natural para el deporte mundial.