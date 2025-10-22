Viajes

Estos son los mejores destinos del mundo para visitar en 2026, según ‘Lonely Planet’: hay uno español entre los cinco primeros

Como cada año, la prestigiosa guía de viajes selecciona a 25 destinos repartidos por el mundo y 25 experiencias únicas que el viajero no se puede perder

Por Daniel Borrego

Ciudad de Cádiz en Andalucía. (Adobe Stock)

El final del año despierta en muchos viajeros la eterna pregunta sobre cuál será el próximo destino soñado. Cuando los días se acortan y el calendario está a punto de renovarse, llegan los anuncios de las grandes publicaciones de referencia en el mundo de los viajes. Este 2026, la prestigiosa guía Lonely Planet ha vuelto a convertirse en brújula para miles de aventureros al publicar su venerada lista anual de destinos imprescindibles: el Best in Travel 2026.

Esta nueva edición se suma a las 16 anteriores y descubre un mundo entero de posibilidades con destinos para todos los gustos y experiencias. Sin embargo, en esta ocasión, la editorial viajera, no ha distinguido entre ciudades, países o regiones entre los enclaves seleccionados, pero sí ha añadido 25 destinos únicos y 25 actividades culturales, gastronómicas o turísticas especiales.

De este modo, entre los 25 destinos únicos y las experiencias culturales, gastronómicas y naturaleza seleccionadas, es una ciudad la que brilla con luz propia para los españoles: Cádiz. No solo representa a España en esta exclusiva lista ocupando el quinto puesto de los mejores lugares, sino que lo hace reivindicando la fuerza de su tradición, su historia milenaria y la irresistible vitalidad que recorre sus calles desde hace siglos.

Cádiz: esencia y diversidad junto al Atlántico

Cádiz, en Andalucía (Adobe Stock).

Cádiz presume de ser la ciudad más antigua de Europa Occidental, y lo demuestra sin alardes, con una autenticidad que se percibe al primer paso sobre sus adoquines. Latina y atlántica a un tiempo, su alma se revela entre los colores del Carnaval, considerado uno de los más espectaculares de España. Las agrupaciones cantando coplas satíricas dan forma a la idiosincrasia gaditana, cuya alegría y creatividad parecen brotar espontáneamente de cada esquina cuando el mes de febrero trae consigo esta fiesta sin igual.

Para Lonely Planet, la experiencia gaditana no se limita a sus días de disfraces. Frente a las olas del Atlántico, un puerto animado acoge viajeros y locales en torno a tabernas insólitas y restaurantes con siglos de historia. En lugares como La Manzanilla, abierta desde 1930, la tradición se sirve en copa: manzanilla, oloroso y amontillado descansan en barricas centenarias, listos para conquistar a los paladares más exigentes. La gastronomía de Cádiz, reconocida como una de las mejores de Andalucía, vibra especialmente en el antiguo barrio de la Viña, donde el pescado frito y los sabores marineros conviven con nuevas propuestas de cocina de fusión en las plazas de la Candelaria y la Catedral.

Igualmente, cuando cae la noche, Cádiz se transforma. La editorial destaca las peñas flamencas, que abren sus puertas al duende y el cante, guardianes de un arte profundo que atrapa a gaditanos y forasteros por igual. En la Peña Flamenca La Perla, por ejemplo, la historia del flamenco local se escribe desde hace más de medio siglo, regalando noches inolvidables repletas de voz, guitarra y emoción.

La ciudad española que es la más antigua de Europa: un viaje por sus 3.000 años de historia.

Tierra de civilizaciones y cruce de culturas

Explorar Cádiz es también emprender un viaje en el tiempo. Su identidad, tejida por el vaivén del mar y las mareas del comercio, resulta de los continuos encuentros entre civilizaciones. Fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y árabes dejaron huella en un territorio cuya memoria asoma tanto en las ruinas excavadas del anfiteatro romano —con capacidad para 10.000 espectadores—, como en las veneradas tumbas de mármol fenicio guardadas en el Museo de Cádiz.

No muy lejos, el fascinante yacimiento subterráneo de Gadir invita a recorrer, a través de pasarelas iluminadas, lo que un día fueron las calles fenicias y romanas de la ciudad. Esta ruta arqueológica permite intuir la vida, los oficios y el bullicio que desde hace milenios han dado forma a una urbe que nunca ha dejado de reinventarse.

Lista completa del ‘Best in Travel 2026′

25 Lugares

  1. Botsuana
  2. Perú
  3. Jeju-do, Corea del Sur
  4. Montes Ikara-Flinders y el outback, Australia del Sur
  5. Cádiz, España
  6. Liberdade, São Paulo, Brasil
  7. Cerdeña, Italia
  8. Theodore Roosevelt National Park, EE. UU.
  9. Reunión
  10. Túnez
  11. Barbados
  12. Islas Salomón
  13. Maine, EE UU
  14. Ciudad de México, México
  15. Tipperary, Irlanda
  16. Quetzaltenango (Xela), Guatemala
  17. Jaffna, Sri Lanka
  18. Phuket, Tailandia
  19. Utrecht, Países Bajos
  20. Cartagena de Indias, Colombia
  21. Finlandia
  22. Quy Nho’n, Vietnam
  23. Columbia Británica, Canadá
  24. Siem Reap, Camboya
  25. Isla Norte, Nueva Zelanda
Botsuana, en África (Adobe Stock).

25 Experiencias

  1. Hacer senderismo y acampada libre en Tayikistán
  2. Una visita gastronómica cultural en casco antiguo de Dubái, Emiratos Árabes Unidos
  3. Alojarse en un vagón de tren en el Kruger National Plark, Sudáfrica
  4. Visitar la casa de Eileen Gray, sur de Francia
  5. Pasar la noche en un ryokan, Japón
  6. Seguir a los elefantes del desierto, Namibia
  7. Buscar jaguares en los humedales en Iberá, Argentina
  8. Asistir a un combate de cholitas voladoras, Bolivia
  9. Hacer rafting por los rápidos del río Colorado, Gran Cañón, EE UU
  10. Explorar el Bathing Trail, Victoria, Australia
  11. Navegar por el río Mekong, Vietnam y Camboya
  12. Montar a caballo en los Andes, Ecuador
  13. Ruta criolla a caballo, Luisiana, EE UU
  14. Hacer un circuito gastronómico en Kerala, India
  15. Asistir a un partido de la Premier League, Inglaterra
  16. Visitar la región vinícola de Willamette, Oregón, EE UU
  17. Saborear la apasionante escena gastronómica de Melbourne, Australia
  18. Colaborar como científico aficionado en el Amazonas, Perú
  19. Vivir la fiesta caribeña en la isla de Granada
  20. Descubrir en bici los paisajes de las islas Batanes, Filipinas
  21. Disfrutar de la legendaria escena nocturna de Belgrado, Serbia
  22. Hospedarse en Volcano House, Volcanoes National Park, Hawái, EE UU
  23. Avistar ballenas en Azores, Portugal
  24. Explorar el arte callejero de Bristol, Inglaterra
  25. Observar las estrellas en Wairarapa, Nueva Zelanda

