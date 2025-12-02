Las rutas más bonitas de Ávila: senderos entre bosques mágicos y paisajes increíbles cerca de Madrid

Castañar de El Tiemblo, en Ávila (Adobe Stock).

Recorrer la provincia de Ávila es dejarse sorprender por una geografía repleta de contrastes, donde la altitud se une a la diversidad del paisaje para ofrecer enclaves de gran belleza y personalidad. Entre murallas legendarias, extensos llanos, valles secretos y sierras escarpadas, el viajero encuentra aquí una invitación permanente a la aventura y al descubrimiento.

Pero Ávila es mucho más que una ciudad amurallada. La riqueza de su entorno natural se hace evidente en cada rincón: desde los picos nevados de la Sierra de Gredos hasta los bosques centenarios del valle de Iruelas, pasando por cascadas escondidas, lagunas glaciares y antiguas calzadas romanas. Esta variedad permite a cualquier amante de la montaña encontrar rutas y senderos a su medida, en familia, en grupo o en solitario, y descubrir a cada paso nuevas perspectivas y desafíos en uno de los territorios más altos de la península.

Para quienes buscan descubrir estos paisajes imponentes, esta selección de rutas de senderismo que atraviesan los parajes más singulares y bellos de la provincia será imprescindible para conocer todos sus secretos. Desde recorridos aptos para principiantes hasta travesías de alta montaña que exigen preparación y experiencia.

Ruta de la Laguna Grande de Gredos

Laguna Grande de Gredos, en Ávila (Adobe Stock).

La Sierra de Gredos acoge uno de los mayores tesoros naturales de la provincia: la Laguna Grande, ubicada en el corazón del circo glaciar. El sendero, de catorce kilómetros, parte de la conocida Plataforma de Gredos, cerca de Hoyos del Espino. Tras adentrarse por el refugio Reguero Llano y el prado de las Pozas, el tramo más exigente asciende el collado de los Barrerones hasta alcanzar el mirador de Peña el Rayo, donde la panorámica de la sierra resulta sobrecogedora. La llegada a la laguna es el broche a una ruta que alterna pastos, crestas y vistas espectaculares en todo momento.

Ruta de las Cinco Lagunas

Para los más experimentados y exigentes, la Ruta de las Cinco Lagunas supone un formidable reto en pleno corazón de Gredos. Los veinticinco kilómetros de trazado, con doce horas estimadas de marcha y fuertes desniveles, llevan desde Navalperal de Tormes hasta un conjunto de cinco lagunas de origen glaciar, todas situadas por encima de los dos mil metros. La ascensión transcurre junto a las vegas de Venero Gordo, superando primero la laguna de Majaescoba antes de alcanzar el objetivo, donde el esfuerzo se ve recompensado con la paz y el silencio del agua rodeada de montañas.

Ruta del Castañar de El Tiemblo

Castañar de El Tiemblo, en Ávila (Adobe Stock).

En pleno valle de Iruelas, el castañar de El Tiemblo ofrece un recorrido inolvidable entre árboles centenarios y bosques bien conservados. La ruta circular, de aproximadamente siete kilómetros, se inicia en el área recreativa del Regajo. Resulta ideal para hacer en familia, especialmente en otoño, cuando la caída de las hojas tiñe el paisaje de tonos dorados y ocres. El paseo permite descubrir ejemplares como “El abuelo”, un impresionante castaño, así como robles y zonas de matorral mediterráneo antes del tranquilo regreso al punto de partida.

Ruta del Pinar de Hoyocasero

Entre las sierras de la Paramera y Gredos se esconde el pinar de Hoyocasero, uno de los enclaves botánicos más valiosos de la provincia. La ruta parte de un área recreativa a las afueras del pueblo y cubre alrededor de seis kilómetros, perfectos para recorrer en menos de dos horas. Desde las primeras sendas entre pinos, el camino regala vistas del valle del Alto Alberche y concluye cruzando pequeños arroyos y prados, con parada obligada en un mirador junto a un camping antes del regreso.

Ruta Garganta de Valdeascas

Garganta de Valdeascas, en Ávila (Wikiloc).

La Garganta de Valdeascas brinda una alternativa corta y refrescante, ideal para todos los públicos. Su ruta circular de apenas ocho kilómetros parte del área recreativa de Tamborrios y avanza junto al arroyo, pasando por las características marmitas de Gigante donde es posible bañarse en aguas cristalinas. La senda discurre entre prados y zonas arboladas, ascendiendo suavemente hasta una pradera con vistas de circo glaciar, el lugar perfecto para descansar antes de emprender el regreso.

Sendero del Herradón

El valle de Amblés emerge como uno de los grandes secretos de Ávila, y el sendero que arranca desde El Herradón de Pinares permite explorarlo con calma. Los doce kilómetros de itinerario parten de la iglesia de Santa María la Mayor, siguen la ruta del río Gaznata y coinciden con un tramo del Camino de Santiago. Tras alcanzar el puerto del Boquerón y desviarse hacia el mirador de la Mesilla, la ruta desciende hasta regresar al núcleo urbano, atravesando parajes de gran belleza y autenticidad.

Bosques mágicos del Valle de Iruelas

Valle de Iruelas, en Ávila (Adobe Stock).

Para quienes desean una gran travesía, la Gran Ruta del Valle de Iruelas ofrece noventa y cinco kilómetros divididos en cuatro etapas combinables, abarcando desde El Tiemblo hasta El Barraco y pasando por enclaves como la casa del parque, el puente romano de Navaluenga y el embalse del Burguillo. Este itinerario largo permite descubrir la variedad de bosques, gargantas y cumbres que componen el valle, adaptándose al nivel de cada senderista y con opciones más técnicas para los más ambiciosos.

Ruta de la Calzada Romana del Puerto del Pico

El legado romano pervive en la antigua calzada que cruza el puerto del Pico, aún transitable después de siglos. El tramo recomendado comienza en Cuevas del Valle y suma unos ocho kilómetros a través de cascadas y laderas que discurren paralelas a la actual carretera nacional. El ascenso finaliza en un aparcamiento situado en lo alto del puerto, desde donde se disfruta de un extraordinario panorama antes de regresar por el mismo camino, pisando las huellas de viajeros que cruzaron la península hace más de dos mil años.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

Senda de los Pescadores en Arenas de San Pedro

El entorno de Arenas de San Pedro guarda una ruta perfecta para quienes buscan contacto con el río y la vegetación de ribera. La Senda de los Pescadores, de unos doce kilómetros, comienza cerca del puente medieval del pueblo. Tras visitar la fuente de las Brujas y bajar unas escaleras, un puente de madera conduce a un sendero que acompaña al río Arenal hasta la presa de los Llanos. El regreso se realiza por la vertiente opuesta, completando así un itinerario cómodo, fresco y lleno de rincones tranquilos.