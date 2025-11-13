Viajes

No es el Gran Cañón del Colorado pero está cerca de Madrid: un impresionante paisaje con rutas de senderismo a través de increíbles formaciones rocosas

Este enclave permite disfrutar de un paraje único donde la roca y los vivos colores son los principales protagonistas

Parque Natural del Alto Tajo,
Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara (Adobe Stock).

A apenas unas horas de la capital, en el corazón de Guadalajara, existe un paisaje capaz de sorprender incluso al viajero más curtido. El Valle de los Milagros, enclavado en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara, reúne una extraordinaria combinación de formaciones rocosas, colores intensos y rutas de senderismo que evocan los escenarios más icónicos del oeste americano. Este rincón castellano-manchego, de acceso sencillo y huella histórica, se ha transformado en las últimas décadas en refugio predilecto para amantes de la naturaleza, la geología y el silencio reconfortante.

El primer contacto con este paisaje resulta tan impactante como inesperado. A lo largo del trayecto por carreteras secundarias, entre los municipios de Santa María del Espino y Riba de Saélices, el viajero deja atrás el típico paisaje mesetario para encontrarse de pronto con un festival de areniscas, calizas y pizarras modeladas durante milenios por la acción constante del río Linares. Esta singularidad geológica dibuja un escenario de pináculos, monolitos, paredes verticales y cañones que rivalizan, en formato reducido, con los tonos y las formas del Gran Cañón del Colorado.

Lo que distingue a este valle peninsular, además de su fotogenia, es el entorno diverso que lo arropa. A diferencia de los paisajes desérticos estadounidenses, aquí el visitante recorre caminos flanqueados por bosques autóctonos, riberas frescas y una vegetación resiliente que, tras el incendio de 2005, ha ido renaciendo gracias a intensas campañas de reforestación con pino resinero, quejigos y robles. La naturaleza y la recuperación ambiental conviven a cada paso.

Una ruta para explorar el milagro

Georuta del Valle de los
Georuta del Valle de los Milagros, en Guadalajara (Portal Turístico del Alto Tajo).

El acceso habitual al valle comienza en Santa María del Espino, punto de partida de la conocida georuta del Valle de los Milagros, un recorrido de 12 kilómetros que permite sumergirse de lleno en los contrastes del cañón. El itinerario, perfectamente señalizado, ofrece alternativas para quienes deseen detenerse en los principales monolitos, cruzar el río Linares —con la precaución necesaria durante las épocas de crecida— y asomarse a los miradores naturales donde el horizonte se descompone en tonos rojizos y verdes.

Muchos arrancan la ruta también desde la localidad de Riba de Saélices, y no faltan quienes deciden enlazar la caminata con una visita a la Cueva de los Casares, una joya arqueológica que mantiene vivos grabados rupestres paleolíticos. La experiencia se disfruta al máximo durante la primavera y el otoño, cuando la temperatura resulta más suave y el paisaje se realza. Los expertos, no obstante, aconsejan siempre llevar agua suficiente, calzado de montaña y atención a las señalizaciones para proteger un entorno todavía sensible tras los efectos del incendio.

Belleza, contraste y vida

Lo que provoca el asombro en el Valle de los Milagros no es solo la majestuosidad de las rocas erosionadas, sino la sensación de encontrarse en un espacio donde la vida insiste en abrirse paso. Las formas monumentales de arenisca, los colores cambiantes bajo cada rayo de luz y el tapiz vegetal que bordea los caminos conforman una estampa imposible de asociar con la Castilla más tópica. Aquí todo invita al descubrimiento pausado: algunos caminos permiten circular en coche hasta los miradores más accesibles, mientras otros obligan a realizar tramos a pie entre sendas de tierra y pasarelas improvisadas.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

El valle es una lección viva de cómo la geología y el clima modelan los paisajes, pero también de la capacidad humana para acompañar un proceso de regeneración ecológica: más de 13.000 hectáreas fueron calcinadas en 2005, pero el esfuerzo por recuperar el bosque ha permitido que la ruta recupere gradualmente su exuberancia y diversidad.

Cómo llegar

Desde Madrid el trayecto tiene una duración de 2 horas y 15 minutos por la vía A-2. Por su parte, desde Guadalajara el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por la misma vía.

