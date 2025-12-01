Viajes

Esta es la política de facturación en Austrian Airlines: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

El precio de la facturación de la maleta varía según factores como la distancia, el vuelo o el peso

Maleta facturada (Adobe Stock).
Maleta facturada (Adobe Stock).

Antes de iniciar un viaje, conviene revisar las normativas específicas de cada aerolínea. Aunque todas operan bajo un marco regulatorio común, existen diferencias en aspectos clave como las dimensiones y el peso permitidos para el equipaje de mano. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)recomienda que las maletas de cabina no superen los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos.

Sin embargo, esta cifra tiene carácter orientativo, ya que cada compañía fija sus propios límites para el equipaje. También es importante tener en cuenta las condiciones de facturación de las maletas, ya que los costes del equipaje de bodega pueden variar entre aerolíneas. El peso es un aspecto crucial en la tarifa final, por lo que viajar exclusivamente con lo necesario ayuda a evitar recargos adicionales y a hacer el trayecto más cómodo.

Así, para quienes eligen volar con Austrian Airlines, comprender las condiciones es algo crucial. Su política de equipaje facturado está cuidadosamente estructurada según el tipo de billete y la anticipación con la que se reserve este servicio, con particularidades que toda persona debería revisar antes de acudir al aeropuerto.

Tarifas variables según ruta y tipo de billete

Toda pieza que sobrepasa los límites habituales fijados por la aerolínea se considera exceso de equipaje. En Austrian Airlines, esto sucede cuando una maleta supera los 158 centímetros (suma de alto, ancho y largo) y alcanza hasta 292 centímetros, o cuando el peso está entre 24 y 32 kilogramos. Para quienes viajan en Business Class, maletas de hasta 32 kilogramos están incluidas, aunque el tamaño sigue marcando la diferencia: si el bulto excede los 158 centímetros, deberá considerarse igualmente como exceso de equipaje.

El precio que costará facturar estas maletas depende tanto del recorrido realizado como de la tarifa adquirida. Los trayectos dentro de Europa tienen un cargo de 80 euros por pieza adicional fuera de la franquicia permitida. Para los vuelos intercontinentales, la cifra asciende y puede situarse en 200 o 250 euros, en función de la distancia concreta recorrida.

Además, si la maleta supera sobre lo estipulado en el billete, el pasajero deberá abonar un recargo específico por equipaje adicional. Desde Austrian Airlines se aclara: “Los cargos por exceso de equipaje dependen de la ruta y de su franquicia, y también se puede aplicar un cargo por la emisión del billete”.

