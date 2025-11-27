Viajes

Estas son las aerolíneas más limpias del mundo y no hay ninguna europea entre las diez primeras

El ranking es el más importante dentro de la aviación comercial y se basa en las opiniones de los pasajeros en cuanto a limpieza y mantenimiento de la cabina

Guardar
Avión de la taiwanesa EVA
Avión de la taiwanesa EVA Air. EFE/David Chang

El sector de la aviación ha experimentado una transformación en los últimos años, impulsada por la preocupación por la sostenibilidad y la calidad del servicio. En el ranking de las aerolíneas más limpias del mundo en 2025, una compañía taiwanesa ha logrado situarse en la primera posición. Este reconocimiento refleja el esfuerzo de las principales empresas del sector por elevar sus estándares al realizar viajes y servicios acordes al cuidado del medio ambiente.

El galardón se otorga en los World Airline Awards 2025, unos premios creados por la empresa Skytrax que se han convertido en los más reconocidos a nivel mundial, al elegir las mejores aerolíneas del mundo para viajar. Para realizar el ranking, se basa en las opiniones de los pasajeros sobre la limpieza y el mantenimiento de la cabina, como los asientos, las mesas plegables, las alfombras, las paredes y, sobre todo, los baños.

La aerolínea taiwanesa que se coloca en primera posición es EVA Air, seguida de ANA All Nippon Airways y Cathay Pacific. Qatar Airways y Singapore Airlines son las compañías que ocupan el cuarto y quinto lugar. Destaca la presencia única de empresas asiáticas en el top tres, como mejores en cuanto a limpieza y mantenimiento.

Liderazgo de las aerolíneas asiáticas

Observando el ranking de los World Airline Awards 2025 se puede observar la fuerte presencia de las aerolíneas asiáticas. Todo el top 10 pertenece a este continente, perteneciendo dos a Taiwán, Japón y China, y una para Hong Kong, Qatar, Singapur y Corea del Sur.

Las diez mejores aerolíneas del mundo son, ordenadas por ranking, EVA Air, con sede en Taiwán, seguida de ANA All Nippon Airways, una compañía japonesa. Después, Cathay Pacific Airways, opera desde Hong Kong, y Qatar Airways, perteneciente a Catar.

Ranking mejores aerolíneas del mundo,
Ranking mejores aerolíneas del mundo, según los World Airline Awards 2025 / World Airline Awards

Les siguen Singapore Airlines, como su nombre indica, con base en Singapur; Hainan Airlines, empresa china; STARLUX, que procede de Taiwán. Completan el top 10, Japan Airlines, cuya sede se encuentra en Japón, Korean Air, principal aerolínea de Corea del Sur, y China Southern Airlines con su origen en China continental.

Para buscar una aerolínea fuera del continente asiático que haya sido premiada en los World Airline Awards 2025 hay que bajar hasta el puesto número 15, con Finnair, una compañía finlandesa. Es seguida por otras dos empresas europeas, Swiss International Air Lines, con sede en Suiza, y Austrian Airlines, de Austria.

EVA Air, la mejor compañía del mundo

Tal y como señalan los World Airline Awards 2025, bajo las opiniones de los viajeros, EVA Air es la mejor compañía del mundo. Esta aerolínea taiwanesa se fundó en 1989 y tiene base en el Aeropuerto Internacional de Taiwán Taoyuan, cerca de Taipei. Opera servicios a alrededor de 70 destinos ubicados en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa y Norteamérica.

Es la segunda compañía más importante de Taiwán tras China Airlines y forma parte de la Star Alliance, una de las alianzas de aerolíneas más grande del mundo por participación de mercado. En esta union, estan empresas europeas como Lufthansa, Swiss International Air Lines y TAP Air Portugal, o Air Canada, United Airlines y Avianca, entre las norteamericanas.

Los once viajes en avión a eliminar en España para reducir la emisión de dióxido de carbono.

Ser miembro de la Star Alliance permite al pasajero elegir entre tres clases para volar: Business, bajo el nombre de Royal Laurel Class o Premium Laurel Class, Elite, que es una clase turística superior, y la Turista tradicional que se ofrece en todos los vuelos.

EVA Air es una compañía que no solo se dedica a los viajes comerciales de pasajeros, sino que también expandió sus servicios incluyendo los que tienen que ver con la carga y la ingeniería. En el sector de carga trabaja con Evergreen Marine, la empresa mundial de carga en mar y tierra.

Su principal rival en el sector turístico es China Airlines y se diferencia del anterior por ser especialista en más viajes en la región de Asia y en ofrecer un servicio de mayor calidad a un precio mayor.

Temas Relacionados

VuelosAerolíneasViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta es la ciudad más pequeña del mundo: un parque al aire libre que recorre Portugal y los principales destinos del mundo perfecto para ir con niños

Este rincón se ubica en una de las ciudades más emblemáticas del país luso y tiene un objetivo educativo de la mano de la Fundación Bissaya Bareto

Esta es la ciudad más

Los castillos más impresionantes de Valladolid: fortalezas históricas llenas de leyendas y que descubren el rico patrimonio de la región

Estas construcciones destaca por su arquitectura robusta y leyendas, siendo uno de los mayores atractivos de la provincia

Los castillos más impresionantes de

¿Dónde viajarán los españoles en el puente de diciembre? El turismo nacional coge fuerza sin olvidar las principales capitales europeas

El informe recoge los destinos favoritos para estas fechas donde la Navidad y la gastronomía predominan como los mayores atractivos

¿Dónde viajarán los españoles en

Este es el pueblo habitado más alto de Europa: entre montañas, con torres medievales y declarado Patrimonio de la Humanidad

La villa destaca por su preciosa arquitectura medieval y por estar enclavado en un entorno de una increíble belleza

Este es el pueblo habitado

Estos son los precios por facturar una maleta en Eurowings en 2025: tarifas y pesos por el equipaje de bodega

El precio puede variar por varios factores como la forma en la que se haga, el trayecto, la temporada o el destino

Estos son los precios por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la expulsión de una guardia civil en prácticas que padecía diabetes

La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

Juanfran Pérez Llorca es investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio del aceite de oliva este 27 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España será el país de la OCDE que más gastará en pensiones dentro de 20 años: el 16,9% del PIB frente al 13,7% actual

Vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza energética en España: el 30% de los inquilinos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada

La OCDE advierte: los actuales programas de vivienda social y el tope al alquiler no bastan para frenar los precios

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions