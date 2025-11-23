Viajes

Este es el tren más largo del mundo: un gigante de más de 7 kilómetros longitud y 682 vagones

Este ferrocarril atraviesa los impresionantes paisajes de Australia, siendo uno de los principales motores económicos del país

Guardar
El tren BHP Iron Ore,
El tren BHP Iron Ore, en Australia (Adobe Stock).

El sonido del tren evoca viajes tranquilos, paisajes que pasan hipnóticamente ante la ventanilla y la sensación de avanzar por el corazón de un país. Si en Europa el ferrocarril es sinónimo de conexiones rápidas y comodidad para el viajero, en otras zonas del mundo como Latinoamérica esa red sigue creciendo, y en Asia el tren ha sido parte esencial del desarrollo y la innovación.

Pero el universo ferroviario va mucho más allá del transporte de pasajeros: hay lugares donde el tren es un auténtico gigante silencioso que mueve la economía. Así ocurre en Australia, donde el ferrocarril, más que unir ciudades, es la arteria por la que circulan millones de toneladas de mineral hacia los puertos de exportación.

En 2001, en la remota región de Pilbara, el tren BHP Iron Ore conquistó el Guinness al tren más largo jamás visto. Lo que parecía una hazaña imposible —mover más de cien mil toneladas en un convoy de 7,35 kilómetros, con 682 vagones y nada menos que 5.648 ruedas— fue, en realidad, la respuesta a un reto logístico. A finales de los 90, las enormes necesidades de la industria minera australiana exigían transportar crecientes volúmenes de hierro de las minas de Newman a la costa, sin que los costes se disparasen con cada nuevo lote.

Tecnología y potencia

El tren BHP Iron Ore,
El tren BHP Iron Ore, en Australia (Redes sociales: X).

Lejos de limitarse a poner más trenes a circular, BHP, una de las mayores compañías mineras del planeta, apostó por la innovación. La clave fue la tecnología Distributed Power: en lugar de concentrar todas las locomotoras al frente, se distribuyeron a lo largo del tren —ocho máquinas, cada una con 6.000 caballos de fuerza, repartidas cada kilómetro— para conseguir una fuerza de tracción más uniforme y un frenado mucho más seguro y eficiente.

Todo el sistema dependía de la precisión del Locotrol, un control maestro en la locomotora principal que coordinaba las demás mediante radiofrecuencia: el resultado era una sinfonía mecánica capaz de minimizar fricciones, ahorrar entre un 4 y un 6 % de combustible y reducir el riesgo de descarrilamiento. Así, el convoy recorrió los 275 kilómetros entre Yandi y Port Hedland en apenas diez horas.

Titanes diarios sobre raíles

La proeza del tren BHP Iron Ore fue un evento puntual, concebido para probar y demostrar el potencial de la potencia distribuida. Hoy, en la región de Pilbara, la compañía opera trenes “más modestos” —que en contexto australiano significa composiciones de 270 vagones, cuatro locomotoras y casi 40.000 toneladas de carga—. Aun sin batir récords planetarios, estas moles de acero siguen siendo piezas clave: cruzan paisajes desérticos, atraviesan zonas remotas y, poco a poco, se preparan para una siguiente revolución: la electrificación. La apuesta sostenible supondrá incorporar sistemas de frenado regenerativo, aprovechando las pendientes para recargar baterías y reducir aún más las emisiones de CO₂; un avance que ya experimentan otras firmas mineras en Australia.

Estos son algunos de los trenes más espectaculares

Aun así, intentar igualar la marca australiana es una tarea titánica. En 2024, Indian Railways presentó el Rudrastra, con 354 vagones y 4,5 kilómetros de largo, que aún queda lejos del monstruo de Pilbara. En Europa, las pruebas con trenes de potencia distribuida apenas se atreven con convoyes de kilómetro y medio. La cuestión ya no es batir récords, sino aplicar esa tecnología para hacer más eficientes los trenes de mercancías largos, reduciendo costes, consumo y riesgos operativos.

Temas Relacionados

TrenesViajes en TrenAustraliaDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los pasaportes más potentes del mundo: el primero permite viajar a 193 países y España se encuentra en el cuarto lugar

El pasaporte, símbolo de libertad y prestigio, se redefine año tras año entre acuerdos diplomáticos, restricciones de visado y la competencia global por una mayor movilidad

Estos son los pasaportes más

El pueblo de 16 habitantes en León rodeado de verde que es un ejemplo de sostenibilidad: lleva tres décadas luchando para evitar su desaparición

La conservación del entorno natural es para Ainsa, en el Pirineo aragonés, uno de los ejes principales por los que se rige la villa medieval

El pueblo de 16 habitantes

El pueblo en Huelva que tienes que visitar esta Navidad: el Belén Viviente, una de las “siete maravillas” de la provincia

El municipio de Beas cobra singular importancia en estas fechas con motivo de la instalación de un pesebre animado que podrá visitarse hasta el 8 de enero

El pueblo en Huelva que

Franco: el pueblo de Burgos con un nombre medieval que nada tiene que ver con el dictador

Desde el año 1025, ya hay constancia documental de esta localidad, aunque con una variación de su nombre

Franco: el pueblo de Burgos

El mercadillo de Navidad que ya conquista la calles de Vigo: 15 puestos, actividades solidarias y talleres infantiles

Se trata del primer mercadillo en Bouzas y permanecerá abierto hasta el 18 de enero, reforzando la descentralización de las fiestas en Vigo

El mercadillo de Navidad que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

ECONOMÍA

Las claves del ERE de

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Berrettini se lleva el primer partido de la final de la Copa Davis

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español