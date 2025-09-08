Viajes

El lujoso tren de España que cumple 40 años: viajes por 14.000 euros y nuevos destinos para 2026

Este ferrocarril descubre los rincones más bonitos de Andalucía, pero para el próximo año su recorrido se ha ampliado a otras comunidades

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Tren Al- Ándalus por Andalucía
Viajar en tren siempre ha sido mucho más que un simple desplazamiento entre ciudades. Es dejarse llevar por el ritmo del paisaje, apreciar una cena frente a los ventanales y entregarse a una experiencia que combina romanticismo y practicidad. Desde la nostalgia del Orient Express hasta los modernos AVE, el tren ha sabido fascinar a quienes buscan algo más que llegar al destino. Entre los trayectos más destacados se encuentran aquellos que atraviesan paisajes naturales impresionantes, como el Tren Amarillo, que cruza los Pirineos Orientales, o el Bernina Express, que recorre los Alpes suizos.

Sin embargo, otros se caracterizan por descubrir rincones únicos y recorrer la historia de las zonas por donde pasa, llevando además, la experiencia del lujo y la comodidad a otro escalón. Así, el Tren Al Ándalus se posiciona como una de las propuestas más singulares del sur de España. Identificado por su organización como un “lujoso palacio sobre raíles”, este ferrocarril permite explorar algunos de los destinos más emblemáticos de Andalucía durante un viaje de siete días y seis noches. Inspirado en el célebre “Orient Express”, el Al Ándalus se distingue por su decoración interior de estilo “Belle Époque”, donde se combina la elegancia clásica con comodidades modernas.

Nuevas rutas y destinos para 2026

Tren Al-Ándalus por Andalucía (Renfe).
El tren Al-Ándalus prepara una renovación destacada para su temporada 2026, coincidiendo con el 40 aniversario de su puesta en marcha. Con esta actualización, Renfe busca posicionarse en la tendencia internacional del “slow luxury”, concepto que promueven operadores de renombre mundial como Belmond Train, perteneciente al grupo LVMH. Todo ello a través de experiencias de viaje exclusivas y pausadas en ferrocarriles de referencia como el Orient Express o el Britannic Explorer.

En su propuesta para 2026, el Al-Ándalus expandirá su itinerario más allá de Andalucía, incorporando ciudades y enclaves históricos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, con el objetivo de ofrecer a sus pasajeros una travesía inspirada en la sofisticación y el glamour de principios del siglo XX. Según Renfe, este trayecto permitirá “descubrir la riqueza patrimonial y gastronómica del sur y el interior de la península”, con escalas en lugares tan reconocidos como Jerez, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Toledo, Aranjuez, Cáceres, Mérida y la capital, Madrid.

El itinerario mantiene la estructura clásica de siete días y seis noches, donde el viaje entre paisajes singulares y paradas llenas de valor cultural se desarrolla en una atmósfera evocadora de la Belle Époque. A bordo, los pasajeros disfrutan de una selección de servicios de lujo: el tren, con 450 metros de longitud —equiparables a un rascacielos de 150 plantas—, cuenta con 14 vagones para alojar a un máximo de 64 viajeros. Entre las dotaciones destacan un coche-cocina, dos restaurantes, bar, salón de juegos y siete coches cama, que buscan “ofrecer todas las comodidades de un hotel de lujo” mientras se atraviesan algunas de las regiones más emblemáticas del país.

Estos son algunos de los trenes más espectaculares

Apto para solo unos pocos

Entre las propuestas de viaje más exclusivas de la red ferroviaria española, el Al-Ándalus destaca por ofrecer una experiencia de lujo ambientada en la sofisticación del pasado, pero con tarifas actualizadas al presente. Para quienes planean embarcarse en la temporada 2026, el precio oscila entre 5.000 y 14.000 euros, en función del tipo de alojamiento elegido a bordo.

La cabina doble Gran Clase está valorada en 13.200 euros para dos personas y la opción individual tiene un precio de 11.200 euros. La alternativa más elevada se encuentra en la cabina doble Suite Deluxe, cuyo importe asciende a 15.800 euros por pareja y 13.800 euros para uso individual. Según la información oficial del servicio, estas tarifas comprenden no solo el alojamiento y la gastronomía de alta categoría a bordo, sino también comodidades adicionales: los viajeros disponen de un autobús de lujo acompañante durante todo el recorrido, servicio de guía multilingüe, seguridad especializada y traslados gratuitos en tren tanto para la llegada como para la salida en los puntos de inicio y conclusión del circuito.

