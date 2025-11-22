El mercadillo de Navidad que ya conquista la calles de Vigo: 15 puestos, actividades solidarias y talleres infantiles

Mercadillo de Navidad. (Adobe Stock)

El barrio de Bouzas en Vigo ha inaugurado su primer mercadillo navideño con quince puestos, actividades solidarias y talleres infantiles, consolidando su apuesta por la descentralización de las fiestas, según ha informado La Voz de Galicia.

La asociación Amigos da Historia de Bouzas ha organizado por primera vez este mercadillo, que permanecerá abierto hasta el 18 de enero. El recinto cuenta con quince puestos de artículos y comida, ofreciendo una amplia variedad de productos para los visitantes. El horario habitual es de 17.00 a 22.30 horas en días laborables, y se amplía hasta las 23.00 horas durante las vacaciones escolares. Los viernes, sábados y vísperas de festivos, el mercadillo abre de 11.00 a 23.30 horas, mientras que los domingos y festivos cierra media hora antes. Además, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el horario será de 11.00 a 20.00 horas.

Programación cultural y musical

La programación navideña de Bouzas ha incluido un evento musical y performativo bajo el nombre de Vila.Lab música das vilas, organizado por la asociación Nononon.org junto a los restaurantes Patouro, Pits y A Boudega. Esta cita, que ha alcanzado su quinta edición, se celebra en beneficio de la asociación Gatiños da rúa. Andrea Alonso Martínez, promotora del evento, ha manifestado su intención de “consolidar la cita y convertirla en un evento principal del barrio, como A Brincadeira o las fiestas del verano”, en declaraciones a La Voz de Galicia. El acto, celebrado en la plaza Diego Santos, ha dado protagonismo a la música, la experimentación y la improvisación artística, con artistas mezclados entre el público y actividades cuyos protagonistas no se han desvelado hasta el mismo día.

Ruta solidaria y talleres

En paralelo a las actividades del mercadillo, Bouzas ha puesto en marcha una ruta solidaria navideña por los bares del barrio, que se desarrollará hasta el 15 de enero. Los participantes pueden entrar en el sorteo de ocho premios donados por los bares colaboradores si logran sellar su cartilla en cuatro de los ocho establecimientos participantes: Patouro, Patoutro, Pits, Boudega, Tragadeira, Tula, Dous mares y Ribeiro. En todos estos locales se han instalado huchas solidarias para realizar donaciones a favor de la asociación Gatiños da rúa, según recoge el medio citado.

La oferta navideña de Bouzas se completa con talleres infantiles que se celebrarán desde el 23 de noviembre hasta el 18 de enero. Estos talleres, programados por lo general de 17.00 a 19.00 horas, tendrán horario matutino los domingos, de 12.00 a 14.00 horas. La iniciativa busca ofrecer alternativas de ocio para los más pequeños durante el periodo navideño, tal y como ha informado La Voz de Galicia.

Bouzas se suma a los mercadillos en Vigo

Por primera vez, Bouzas se suma a la red de mercadillos navideños de Vigo, junto a los ya existentes en la Alameda (Cíes Market), Vialia y O Calvario. Esta incorporación refuerza la estrategia de descentralización de las fiestas y la implicación vecinal en la programación navideña de la ciudad, según ha destacado La Voz de Galicia.