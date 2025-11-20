Este es el mejor mercadillo navideño de Europa, según ‘Lonely Planet’

Colmar, en Francia (Adobe Stock).

La llegada de la Navidad despierta el ánimo viajero y activa, cada año, la búsqueda de esos rincones europeos donde la magia invernal se vive con intensidad. Mercados repletos de luces, puestos de artesanía y los aromas inconfundibles de dulces tradicionales conquistan el centro histórico de decenas de ciudades. Este año, la comunidad española de Lonely Planet en Instagram ha decidido cuál es su mercadillo navideño europeo favorito, poniendo a prueba la popularidad de 32 destinos repartidos entre siete países.

Un total de más de 44.000 viajeros participaron en la encuesta organizada por Lonely Planet en su perfil @lonelyplanet_es, seleccionando entre las principales capitales europeas y ciudades con una larga tradición en la celebración navideña. La votación, que siguió el formato de eliminatorias desde octavos de final hasta la gran final, reflejó la enorme diversidad y el atractivo de los mercados de Austria, Alemania, República Checa, Hungría, Reino Unido, Dinamarca y Francia.

Colmar, en la región alsaciana de Francia, fue la clara vencedora: en la ronda final obtuvo nada menos que un 72 % de los votos frente a la finalista Edimburgo. Otros destinos valorados en la fase decisiva fueron Núremberg, Ravennaschlucht, Salzsburgo, Praga, Budapest y Copenhague, mercados con merecida fama, pero que en esta ocasión no consiguieron robar el protagonismo al enclave francés.

Colmar: un cuento de hadas en seis mercados

Colmar, en Francia (Adobe Stock).

La clave del éxito de Colmar reside en su ambiente de cuento y en la forma en que la localidad alsaciana saca partido a cada uno de sus rincones históricos. El casco antiguo, conocido por sus casas entramadas y su cuidada iluminación, se transforma en diciembre en un mosaico de seis mercados únicos. Cada uno de ellos se distribuye entre plazas y callejuelas, brindando experiencias diferenciadas que van desde la artesanía más tradicional hasta el entretenimiento más familiar.

En la célebre zona de la Petite Venise, los más pequeños disfrutan del mercado infantil, donde no faltan el carrusel, un espectacular belén animado y el ya imprescindible buzón para escribir a Papá Noel. Para adultos, el mercado de la Ancienne Douane invita a recorrer puestos donde predominan las antigüedades, las obras de arte y piezas de artesanía que trasladan al visitante a otras épocas y tradiciones.

No es solo la decoración lo que atrae a los viajeros a Colmar por Navidad: la tentación culinaria es otro de sus puntos fuertes. Quien pasea por las calles del centro descubre cada pocos metros los aromas y sabores que identifican la repostería local. Entre los imprescindibles destacan el pan de jengibre, las galletas especiadas bredele, los springerle perfumados con anís y el berawecka, un pastel de frutas enriquecido con kirsch, todos ellos perfectos como recuerdo gastronómico o para saborear junto a un vino caliente.

Los finalistas: diversidad y tradición europea

La lista de finalistas evidencia la riqueza cultural y estilística de los mercadillos navideños en Europa. Edimburgo, con su ambiente medieval y su programa de espectáculos, se mantuvo como contrincante hasta el desenlace. Budapest atrajo por su localización ecléctica y la fuerza de sus decorados; Núremberg, por el aroma de sus salchichas y su legendario lebkuchen; y Salzsburgo, por aunar la historia musical mozartiana con el ambiente propio de la Navidad austriaca.

Ciudades como Praga y Copenhague han consolidado su reputación incorporando nuevas propuestas de diseño, puestos de comida y originales atracciones que cautivan tanto a familias como a viajeros solitarios.