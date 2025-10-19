Viajes

Disfruta de la verdadera esencia manchega en este increíble Parador: un albergue de carretera convertido en uno de los mejores hoteles de Ciudad Real

Este alojamiento permite disfrutar de una rica gastronomía y descansar junto a paraísos como el Parque Natural de Cabañeros

Su privilegiado enclave entre tres parques naturales convierte a este hotel en un punto ideal para conocer la región

Pocos alojamientos ofrecen al viajero la posibilidad de pernoctar envuelto en siglos de historia y rodeado por algunos de los paisajes más emblemáticos de España. Los Paradores, repartidos por toda la geografía nacional, son mucho más que hoteles: constituyen una red de espacios donde el patrimonio, la excelencia y la hospitalidad se dan la mano para crear experiencias inolvidables. Enclavados en castillos, palacios, conventos o casas tradicionales, cada parador representa un viaje al corazón de la cultura española, haciendo del descanso un verdadero encuentro con el pasado y las tradiciones.

La Red de Paradores de España suma actualmente 98 establecimientos, de los cuales 97 se reparten a lo largo del país y uno más en Portugal. Muchos de ellos ocupan construcciones de alto valor histórico y cultural, convirtiéndose en guardianes vivos de la memoria arquitectónica nacional. Así, el viajero puede dormir en fortalezas medievales como el majestuoso Parador de Sigüenza o buscar la serenidad entre los muros de antiguos monasterios y conventos, como el imponente Parador de Cuenca.

Sin embargo, la red de paradores no se limita únicamente a edificios monumentales. Otros, como el Parador de Manzanares, invitan a conocer la esencia rural de cada comarca a través de casas típicas castellanas que reflejan la tradición constructiva y la vida de la región. Es esta versatilidad la que convierte a los Paradores en una opción insuperable para quienes desean adentrarse en la riqueza y diversidad de España, disfrutando siempre de todas las comodidades y un trato marcado por la calidad.

La esencia pura castellana

Parador de Manzanares, en Ciudad
Parador de Manzanares, en Ciudad Real (Paradores).

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, la comunidad acoge ocho paradores, todos ellos con una personalidad propia y un marcado peso patrimonial. Entre ellos, el Parador de Manzanares, situado en la provincia de Ciudad Real, destaca como el más económico de la región en fechas tan señaladas como la Navidad. El edificio se remonta a 1931, cuando abrió sus puertas como uno de los primeros albergues de carretera del Circuito Nacional de Firmes.

Renovado y adaptado a los nuevos tiempos, el parador conserva el encanto de la arquitectura manchega y se erige como punto estratégico entre el Parque Natural de Cabañeros, las Lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel. Además, su ubicación cercana al histórico pueblo de Almagro, famoso por su seña de identidad cultural: el Corral de Comedias, único en Europa por su perfecta conservación y continua actividad teatral desde el siglo XVII.

Gastronomía en el Parador de Manzanares

Parador de Manzanares, en Ciudad
Parador de Manzanares, en Ciudad Real (Paradores.es).

Lejos de ser un simple alojamiento funcional, el Parador de Manzanares brinda la oportunidad de disfrutar de una auténtica casa rural manchega. Los visitantes pueden contemplar sus característicos balcones y fachadas de madera, así como interiores que equilibran el respeto por el trazado clásico y las comodidades modernas. Entre los servicios destaca el parking gratuito, la piscina de temporada, el servicio de habitaciones y la posibilidad de alojarse con mascotas, facilitando una experiencia sin restricciones.

La propuesta culinaria es otro de los grandes valores del establecimiento. El restaurante apuesta por la despensa local y la cocina cervantina, reinterpretando platos tradicionales en dos comedores diferenciados: el luminoso Azafrán, con vistas a los jardines, y Albergue, donde el comensal se asoma a porches de madera y balcones que evocan la vida rural de La Mancha.

Cómo llegar

Desde Ciudad Real, el viaje es de alrededor de 40 minutos por la carretera A-43. Por su parte, desde Jaén el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 30 minutos por la vía A-4.

