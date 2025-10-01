Viajes

Bosque de Cobre: un sendero en las profundidades de Málaga para vivir un otoño de cuento

En el valle del Genal se encuentra este extenso castañar lleno de historia y con una ruta gastronómica que no te puedes perder

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Bosque de cobre, Málaga. (Adobe
Bosque de cobre, Málaga. (Adobe Stock)

En lo más profundo de la provincia de Málaga, el otoño no se mide en grados ni en lluvias, sino en colores. El Bosque de Cobre -nombre poético que recibe el extenso castañar del valle del Genal- transforma cada noviembre la Serranía de Ronda en un paraíso otoñal, donde los tonos dorados, rojizos y ocres cubren las laderas y los senderos de esta comarca montañosa.

Considerado uno de los paisajes más bellos del sur peninsular en esta época del año, el valle del Genal se convierte en destino imprescindible para senderistas, fotógrafos y viajeros que buscan una conexión con la naturaleza. La región vive su “época dorada” en sentido literal: miles de castaños de hoja caduca alcanzan su máximo esplendor antes de perder el follaje, creando un tapiz multicolor bajo sus copas.

Más allá del espectáculo visual, noviembre también marca el fin de la campaña de recogida de la castaña, un producto fundamental para la economía y la cultura de esta zona. Se calcula que se recogen anualmente en torno a cinco millones de kilos de castañas en la Serranía de Ronda. Esta recolección culmina con fiestas populares en los pueblos del valle, como los tradicionales “tostones”, en los que se reparten castañas asadas y bebidas típicas como la mistela.

Un recorrido lleno de historia

Castaños, Bosque de Cobre, Málaga.
Castaños, Bosque de Cobre, Málaga. (Adobe Stock)

El Bosque de Cobre no es solo un regalo para la vista, sino también un lugar de historia y tradición. Antiguo refugio de bandoleros, sus caminos y espesuras guardan leyendas y relatos del pasado. Hoy, sus senderos bien señalizados permiten recorridos de distinta dificultad, entre los que destacan los tramos de la Gran Senda de Ronda (GR-141) y diversos senderos de pequeño recorrido que conectan pueblos como Pujerra, Atajate o Benadalid, todos ellos con miradores estratégicos desde los que admirar el mar de castaños.

Quienes no desean caminar también pueden disfrutar del paisaje desde la carretera que recorre el valle o desde los miradores naturales, como el de Fray Leopoldo en Alpandeire, desde donde se contemplan impresionantes panorámicas sobre el bosque teñido de cobre.

La castaña como protagonista gastronómica

Crema de champiñones. (Adobe Stock)
Crema de champiñones. (Adobe Stock)

Además, el viaje se completa con una ruta gastronómica otoñal. En bares y restaurantes del valle, la castaña se convierte en ingrediente estrella: ya sea asada al fuego en los tradicionales tostones, como guarnición de carnes de caza, en cremas calientes con matalahúva (anís local), o transformada en postres como flanes o panes artesanos. La cocina local rescata recetas ancestrales que combinan sencillez y sabor, con productos de temporada como protagonistas.

El valor ecológico y económico del castañar es incuestionable. Su presencia en más de una docena de municipios lo convierte en un motor rural, base de oficios, ferias, museos y cultura tradicional. Algunas fincas, de propiedad privada, no permiten el acceso, pero cuentan con senderos y miradores cercanos desde los que contemplar este ecosistema de alto valor.

Por todo esto, el Bosque de Cobre no es solo un paisaje de postal: es un fenómeno natural, cultural y sensorial que cada otoño transforma el valle del Genal en un lugar único. Cuando el aire huele a castañas y el suelo cruje bajo las hojas caídas, todo indica que el otoño ha llegado a la Serranía de Ronda. Y con él, una de las estaciones más hermosas del sur de España.

Temas Relacionados

RutaBosquesOtoñoDestinosDestinos EspañaRutasRutas NaturalesEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La forma más curiosa y original de descubrir las playas del Algarve: ‘trenecitos’ turísticos que recorren pinares y dunas

Estos trenes parten desde algunos de los pueblos más turísticos del litoral y descubren playas y paisajes maravillosos

La forma más curiosa y

Este es el precio del equipaje facturado en Iberia en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

El precio de la facturación de la maleta varía según factores como la distancia, el vuelo o el peso

Este es el precio del

Este es el pueblo más bonito al que viajar en octubre, según National Geographic: una villa medieval que es de las más bonitas de España

La localidad destaca por su increíble casco histórico en el que sus calles transportan al viajero a tiempos pasados

Este es el pueblo más

Las mejores rutas de senderismo en Ciudad Real: impresionantes cascadas, parques nacionales y humedales perfectos para el otoño

Estos senderos permiten conocer algunos de los paisajes más hermosos de la provincia durante estas fechas

Las mejores rutas de senderismo

El pueblo medieval a 130 kilómetros de Barcelona en el que se grabó ‘Juego de Tronos’

La provincia de Girona constituye uno de los centros medievales más destacados de Catalunya

El pueblo medieval a 130
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desmantela una

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

ECONOMÍA

¿Es mejor casarse o hacerse

¿Es mejor casarse o hacerse pareja de hecho? Una notaria responde

La compraventa de vivienda roza las 200.000 transacciones en el segundo trimestre pero suaviza su subida al 3%

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ministra de Vivienda apuesta por la intervención pública: “Tengo claro que no se puede dejar al mercado, es el que está ahogando a las familias”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson