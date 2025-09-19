El increíble balneario de Zaragoza que es perfecto para este otoño: tiene el lago termal más grande de Europa

Balneario Termas Pallarés, en Zaragoza (Web del Balneario).

En pleno corazón de la comarca de Calatayud, dentro de la provincia de Zaragoza, se alza Alhama de Aragón como un auténtico refugio para quienes buscan descanso, salud y contacto con la naturaleza. Este municipio ha convertido sus aguas termales en seña de identidad, situándose entre los destinos termales más aclamados del país y atrayendo a visitantes desde tiempos romanos. Varios balnearios con siglos de historia han dado relieve a este lugar a orillas del río Jalón, consolidándolo como enclave imprescindible para el turismo de bienestar en Aragón.

La íntima relación de Alhama de Aragón con sus fuentes termales ha determinado gran parte de su desarrollo y su relevancia histórica. Desde el paso del ejército del famoso Cid Campeador hasta la atracción de los primeros viajeros que cruzaban la calzada romana entre Zaragoza y Calatayud, el agua mineral medicinal ha sido un motor económico y social para la villa. Uno de los ejemplos más destacados de esta tradición es el Balneario de Alhama de Aragón, con una historia ligada a la salud y el descanso.

Sin embargo, en la localidad se ubica otro spa que guarda una peculiaridad única. Se trata del Balneario Termas Pallarés, un complejo termal que es de los más emblemáticos de España. Con más de 150 años de historia, este balneario es un destino tanto para el descanso como para la salud, gracias a sus aguas mineromedicinales y su icónico lago termal, el cual es el más grande de Europa.

El histórico Balneario Termas Pallarés y su lago único

Balneario Termas Pallarés, en Zaragoza (Web del Balneario).

Inaugurado oficialmente en 1860 y pronto declarado de utilidad pública, el balneario Termas Pallarés, cuenta con una trayectoria de más de 150 años y entre sus paredes ha acogido a numerosos ilustres huéspedes, entre ellos los célebres Benito Pérez Galdós y Santiago Ramón y Cajal. Este balneario destaca, además, por su arquitectura clásica y por sus jardines históricos, que envuelven al visitante en una atmósfera serena y de otra época mientras pasea entre árboles centenarios y construcciones llenas de historia.

Aunque lo que realmente convierte a Termas Pallarés en un enclave único en Europa es su lago termal natural, el más grande del continente. Con más de dos hectáreas de superficie y una temperatura constante de 32 grados centígrados durante todo el año, este lago no solo permite disfrutar de un baño relajante, sea cual sea la estación, sino que ofrece una experiencia terapéutica gracias a la riqueza mineral de sus aguas. Quienes se sumergen en el lago encuentran alivio para problemas reumáticos, musculares o de la piel, además de experimentar una notable sensación de ligereza y bienestar por la alta flotabilidad del agua, que favorece la circulación y reduce las tensiones musculares.

El complejo, que ha sabido mantener el encanto de su pasado, se ha adaptado a la demanda actual combinando infraestructuras históricas con servicios e instalaciones modernizadas, como hoteles, spa y zonas de hidroterapia, sin perder el carácter señorial que lo caracteriza desde sus inicios en el siglo XIX.

El pueblo español abandonado al que solo se puede llegar a pie y tiene un balneario natural.

Servicios de salud, bienestar y naturaleza

Más allá de la experiencia de baño, el Balneario Termas Pallarés pone al alcance de sus visitantes una amplia gama de servicios pensados para el cuidado integral de la salud. Sus programas de hidroterapia incluyen chorros a presión, duchas circulares y envolturas de barro, todos diseñados para maximizar los efectos beneficiosos de las aguas termales. El centro dispone además de fisioterapia, masajes personalizados y tratamientos específicos para combatir el estrés, el insomnio o la fatiga crónica, convirtiéndose en referente nacional de turismo de salud y bienestar.

El spa integrado en el complejo complementa las propiedades de las aguas con exclusivos circuitos termales y espacios de relajación en los que se prioriza el confort y la tranquilidad absoluta. Todo ello, enmarcado en un entorno paisajístico que invita al sosiego y al contacto pleno con la naturaleza.

El encanto del entorno: historia y rutas imprescindibles

Alhama de Aragón, en Zaragoza (Turismo de Calatayud).

La experiencia de visitar Alhama de Aragón no se limita a sus balnearios. Pasear por las calles del pueblo, repletas de historia, permite descubrir monumentos tan relevantes como la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, el castillo medieval con su torre del homenaje o la elegante Casa Palacio.

También merece la pena explorar los alrededores, donde destaca especialmente el Monasterio de Piedra, célebre por sus espectaculares cascadas y jardines que parecen sacados de un cuento, además de los vestigios de la calzada romana que cruzaba la comarca y pone de manifiesto la antigüedad de la vocación hospitalaria de la zona.

Cómo llegar

Desde Zaragoza, el viaje es de alrededor de 1 hora y 15 minutos por la vía A-2. Por su parte, desde Teruel, el viaje tiene una duración estimada de 1 horas y 50 minutos por la carretera A-23.