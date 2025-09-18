Un viaje por la historia a través de los castillos más impresionantes de Teruel

Castillo de Peracense, en Teruel (Turismo de Aragón).

La provincia de Teruel destaca por su asombroso legado patrimonial, donde castillos y fortalezas surgen en paisajes agrestes y pueblos con siglos de historia. Esta tierra aragonesa, marcada por la frontera entre reinos y culturas, conserva numerosas torres, murallas y ruinas que evocan la defensa de sus territorios durante la Edad Media y, especialmente, tras la consolidación del Reino de Aragón.

Pasear hoy entre sus piedras es sumergirse en la memoria de conflictos, alianzas y transformaciones. Aunque muchos de estos castillos permanecen en ruinas por la despoblación y la falta de recursos para restaurarlos, otros lucen restaurados y representan un atractivo imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura.

Castillo de Peracense

En el límite sur de Sierra Menera, Peracense se distingue por uno de los castillos más singulares y mejor integrados en el paisaje aragonés. Construido en el siglo XIII sobre restos islámicos, el castillo ocupa una escarpada roca de arenisca roja que le aporta no solo fuerza defensiva, sino identidad visual. A lo largo de su trayectoria, la fortaleza pasó de ser baluarte fronterizo contra Castilla a prisión y, posteriormente, cuartel durante las guerras carlistas.

El uso de la piedra rojiza, compartida con otros edificios del pueblo como la iglesia o el ayuntamiento, ha permitido que castillo y villa mantengan una imagen coherente y armónica. Así, la fortaleza de Peracense se presenta como prácticamente inexpugnable, aprovechando al máximo la topografía y los materiales del entorno.

Castillo de Alcalá de la Selva

Sobre la crestería noroeste de Alcalá de la Selva, esta antigua fortaleza musulmana, cuyo nombre deriva del vocablo “al-Qala” (la fortaleza), fue otorgada en 1118 por Alfonso I a Lope Juan de Tarazona. Tras la muerte del monarca, el castillo volvió a dominio musulmán hasta que Alfonso II culminó su reconquista en 1174. Diversas transferencias harían que pasara a la abadía francesa de la Gran Selva Mayor, lo que explica el topónimo actual de la villa.

El castillo se mantuvo erguido durante siglos, resistiendo asedios hasta la llegada de la guerra carlista en el siglo XIX, cuando fue ocupado y finalmente destruido por las tropas de Leopoldo O’Donnell. Hoy, los restos de la fortaleza evocan siglos de historia fronteriza en esta parte de Teruel, conservando su carácter desafiante a pesar de las heridas del tiempo.

Alcázar de Albarracín

Levanta su perfil sobre el espectacular peñasco triangular que domina la localidad de Albarracín, una de las villas más hermosas de España. Las murallas de la alcazaba, retorcidas y monumentales, enmarcan el núcleo defensivo del siglo X que, junto a las torres de la Muela y del Andador, garantizaba la seguridad de la ciudad. Residencia de la dinastía Ibn Razin, la fortaleza conjuga el esplendor palaciego con la estricta función militar.

El recorrido por la alcazaba permite descubrir excavaciones que desvelan el pasado musulmán: desde la disposición estratégica de la entrada al patio central, a las estancias organizadas en torno a él. Además, la ubicación convierte a la fortaleza en un mirador privilegiado, permitiendo admirar una panorámica impresionante de Albarracín y el entorno natural de la sierra.

Castillo de Valderrobres

Castillo de Valderrobres, en Teruel (Shutterstock).

En pleno corazón del Matarraña, Valderrobres presume de una de las fortificaciones más notables de Aragón, cuya silueta domina el perfil del pueblo junto a la iglesia gótica. Alfonso II, tras la reconquista de la Peña Aznar Lagaya, donó el enclave en 1175 al obispo de Zaragoza, Pedro Torroja, según un documento donde ya se subrayaba la necesidad de construir un castillo. Llegados a 1307, la titularidad feudal quedó consolidada bajo el arzobispado, y Pedro López de Luna emprendió tanto la construcción de la fortaleza como del templo adyacente.

Así, el castillo de Valderrobres se convirtió en la residencia estacional de los arzobispos, uniendo funciones palaciegas y religiosas en un mismo recinto singular. El paso del tiempo castigó la estructura tras la Desamortización de Mendizábal, pero ha recuperado su esplendor y hoy sobresale especialmente la Sala Capitular, junto al majestuoso Salón de las Chimeneas y la evocadora Sala Dorada. Estos espacios recuerdan que, más que un bastión militar, la fortaleza tuvo vocación residencial. Desde los patios en la segunda planta se obtienen vistas inigualables del entorno del Matarraña, fusionando historia, arte y naturaleza.

Castillo de Puertomingalvo

Asomado sobre un promontorio rocoso, el castillo de Puertomingalvo es uno de los mejores conservados del Maestrazgo turolense. Este enclave medieval, con orígenes árabes datados en 1202, fue cedido por Pedro II al obispo de Zaragoza. Tras periodos de abandono, su estado actual permite recorrer el patio de armas y admirar el torreón de entrada, con cinco metros de lado, así como la torre del homenaje, ambos testigos de tiempos de esplendor caballeresco.

La mejor época para visitar Puertomingalvo coincide con la Feria Solidaria de Antaño, que tiene lugar el primer fin de semana de agosto. Pasear por las calles empedradas y admirar la silueta del castillo resulta una experiencia inmersiva en la historia y tradiciones de la comarca.

Castillo de Alcañiz (o de los Calatravos)

Castillo de Alcañiz, en Teruel (Shutterstock).

Situado en la loma de Pui Pinos, el castillo de Alcañiz destaca tanto por su imponente arquitectura como por su historia. Este castillo-convento, pieza clave en la reconquista de la villa en 1157, combina elementos románicos con ampliaciones posteriores y alberga en su interior la capilla, el claustro y la célebre torre del homenaje. En esta última se conservan pinturas murales de carácter juglaresco y caballeresco del siglo XIV, únicas en la región.

Desde 1968, el castillo acoge uno de los Paradores Nacionales más impresionantes, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de las vistas y sumergirse en el pasado mientras se pernocta en el propio recinto histórico, entre muros que han sido testigos de siglos de historia, arte y poder.

Castillo de Mora de Rubielos

A solo media hora en coche de la capital provincial, se erige la fortaleza de Mora de Rubielos, construcción del siglo XIV promovida por los Fernández de Heredia. Este auténtico icono de la provincia, conocido también como Castillo de los Fernández Heredia, ocupa una loma de la Sierra de Gúdar, adaptándose a la roca en la que descansa como puede verse en el Sótano Bajo.

Presenta dos accesos bien defendidos: al norte, una torre-puerta protegida con paso elevado y antiguo foso, y al sur, una rampa en zigzag con muro aspillado y portal intermedio. El llamado “paso de la buhedera” conduce al patio de armas, amplio y adornado con arcos apuntados, que sirvió de claustro cuando la fortaleza funcionó como convento.

Destacan sus sótanos y torres, así como la hermosa terraza superior, que ofrece vistas espectaculares del entorno. Ambas dimensiones, defensiva y palaciega, convierten al castillo en uno de los más visitado de Aragón, símbolo monumental de la comarca y punto de referencia obligado para los viajeros que buscan historia y monumentalidad en Teruel.