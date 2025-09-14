Esta es la normativa del equipaje de mano en Brussels Airlines en 2025: sus medidas, pesos máximos y los tipos de billete

Maleta de cabina (Adobe Stock).

Antes de hacer la maleta, es clave consultar las restricciones de equipaje de mano establecidas por la aerolínea con la que se va a volar. Las compañías imponen límites concretos en cuanto al tamaño y el peso de las maletas de cabina, y el incumplimiento de estas normas puede conllevar cargos adicionales o la obligación de facturar el equipaje en la bodega del avión. Cada aerolínea define sus propias condiciones, por lo que no existe un estándar obligatorio. Esta variabilidad hace imprescindible verificar la información específica en la web oficial de la compañía.

En caso de exceder los límites establecidos, la tarifa extra suele ser elevada, especialmente si se aplica en la misma puerta de embarque. Cumplir con las dimensiones y el peso permitidos no solo evita costes inesperados, sino que también permite preparar el equipaje de forma más eficiente y práctica. Tener claridad sobre estas normas ayuda a prevenir imprevistos y contribuye a un tránsito más fluido por el aeropuerto.

¿Qué se puede llevar en el equipaje de mano?

Además del tamaño y el peso, es fundamental tener en cuenta qué objetos pueden incluirse en la maleta de cabina. Las restricciones de seguridad limitan el transporte de determinados artículos, como líquidos en envases de más de 100 ml, objetos punzantes o aerosoles inflamables. Por otro lado, algunas tarifas aéreas low cost permiten únicamente una pieza de equipaje, mientras que las tarifas más flexibles ofrecen condiciones más generosas. En estos casos, es frecuente que se autorice llevar una maleta de cabina junto a un accesorio personal, como un bolso pequeño o una mochila.

Medidas recomendadas por IATA

Asiento de avión (Shutterstock).

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) recomienda un tamaño estándar para el equipaje de mano: 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Esta recomendación no es obligatoria, por lo que cada aerolínea puede fijar sus propios límites.

En cuanto al peso, el máximo habitual en muchas compañías se sitúa en torno a los ocho kilogramos. Esta cifra es considerada escasa por numerosos pasajeros, ya que una maleta vacía puede pesar cerca de tres kilos, reduciendo considerablemente el margen para añadir ropa y otros enseres. Las aerolíneas suelen aplicar estas restricciones, especialmente en tarifas económicas, mientras que los pasajeros con billetes de clase superior disponen de mayores franquicias de equipaje.

Normativa de equipaje en vuelos de Brussels Airlines

Avión de Brussels Airlines (Web de la aerolínea).

En el caso de Brussels Airlines, en Economy Class y Premium Economy Class, cada pasajero tiene derecho a llevar una única pieza de equipaje de mano con un peso máximo autorizado de ocho kilogramos. Este límite también se mantiene en lo que respecta a las dimensiones del bulto, que no deben superar los 55 x 40 x 23 cm. Por su parte, en la Business Class se incrementa el número de piezas permitidas: se pueden transportar dos bultos, con un máximo de 8 kilogramos por pieza, respetando igualmente las medidas señaladas para cada maleta.

Es importante recordar que, si el vuelo es operado por una aerolínea asociada, pueden aplicarse las reglas propias de equipaje de mano de dicha compañía, y no necesariamente las comunes del billete reservado. La franquicia de equipaje de mano también puede cambiar para los HON Circle Members, clientes Senator, pasajeros frecuentes y viajeros con estatus Star Alliance Gold o Silver, ajustándose siempre a la clase de viaje seleccionada.

A bordo, además del equipaje de mano estipulado, se puede llevar un accesorio personal adicional. Estos artículos pueden ser un bolso de mano, un maletín, una funda para ordenador portátil, una funda de cámara de fotos o un paraguas, entre otros. Este accesorio debe tener unas dimensiones inferiores o iguales a 40 x 30 x 15 cm y debe colocarse, para mayor seguridad y comodidad, debajo del asiento delantero.

Solo en el caso de los asientos ubicados en filas de salida de emergencia, estos accesorios personales deberán ir obligatoriamente en los compartimientos superiores destinados al equipaje de mano. Se recomienda siempre viajar con objetos de valor —como documentos personales, llaves, medicamentos o dispositivos electrónicos— en el accesorio personal, pues si hay exceso de bultos en cabina o restricciones inesperadas, el equipaje de mano principal podría ser enviado a bodega sin previo aviso.