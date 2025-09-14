Viajes

Esta es la normativa del equipaje de mano en Brussels Airlines en 2025: sus medidas, pesos máximos y los tipos de billete

Su política de equipaje establece unas medidas y un número diferente de bultos según la clase de billete adquirido

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Maleta de cabina (Adobe Stock).
Maleta de cabina (Adobe Stock).

Antes de hacer la maleta, es clave consultar las restricciones de equipaje de mano establecidas por la aerolínea con la que se va a volar. Las compañías imponen límites concretos en cuanto al tamaño y el peso de las maletas de cabina, y el incumplimiento de estas normas puede conllevar cargos adicionales o la obligación de facturar el equipaje en la bodega del avión. Cada aerolínea define sus propias condiciones, por lo que no existe un estándar obligatorio. Esta variabilidad hace imprescindible verificar la información específica en la web oficial de la compañía.

En caso de exceder los límites establecidos, la tarifa extra suele ser elevada, especialmente si se aplica en la misma puerta de embarque. Cumplir con las dimensiones y el peso permitidos no solo evita costes inesperados, sino que también permite preparar el equipaje de forma más eficiente y práctica. Tener claridad sobre estas normas ayuda a prevenir imprevistos y contribuye a un tránsito más fluido por el aeropuerto.

¿Qué se puede llevar en el equipaje de mano?

Además del tamaño y el peso, es fundamental tener en cuenta qué objetos pueden incluirse en la maleta de cabina. Las restricciones de seguridad limitan el transporte de determinados artículos, como líquidos en envases de más de 100 ml, objetos punzantes o aerosoles inflamables. Por otro lado, algunas tarifas aéreas low cost permiten únicamente una pieza de equipaje, mientras que las tarifas más flexibles ofrecen condiciones más generosas. En estos casos, es frecuente que se autorice llevar una maleta de cabina junto a un accesorio personal, como un bolso pequeño o una mochila.

Medidas recomendadas por IATA

Asiento de avión (Shutterstock).
Asiento de avión (Shutterstock).

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) recomienda un tamaño estándar para el equipaje de mano: 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Esta recomendación no es obligatoria, por lo que cada aerolínea puede fijar sus propios límites.

En cuanto al peso, el máximo habitual en muchas compañías se sitúa en torno a los ocho kilogramos. Esta cifra es considerada escasa por numerosos pasajeros, ya que una maleta vacía puede pesar cerca de tres kilos, reduciendo considerablemente el margen para añadir ropa y otros enseres. Las aerolíneas suelen aplicar estas restricciones, especialmente en tarifas económicas, mientras que los pasajeros con billetes de clase superior disponen de mayores franquicias de equipaje.

Normativa de equipaje en vuelos de Brussels Airlines

Avión de Brussels Airlines (Web
Avión de Brussels Airlines (Web de la aerolínea).

En el caso de Brussels Airlines, en Economy Class y Premium Economy Class, cada pasajero tiene derecho a llevar una única pieza de equipaje de mano con un peso máximo autorizado de ocho kilogramos. Este límite también se mantiene en lo que respecta a las dimensiones del bulto, que no deben superar los 55 x 40 x 23 cm. Por su parte, en la Business Class se incrementa el número de piezas permitidas: se pueden transportar dos bultos, con un máximo de 8 kilogramos por pieza, respetando igualmente las medidas señaladas para cada maleta.

Es importante recordar que, si el vuelo es operado por una aerolínea asociada, pueden aplicarse las reglas propias de equipaje de mano de dicha compañía, y no necesariamente las comunes del billete reservado. La franquicia de equipaje de mano también puede cambiar para los HON Circle Members, clientes Senator, pasajeros frecuentes y viajeros con estatus Star Alliance Gold o Silver, ajustándose siempre a la clase de viaje seleccionada.

A bordo, además del equipaje de mano estipulado, se puede llevar un accesorio personal adicional. Estos artículos pueden ser un bolso de mano, un maletín, una funda para ordenador portátil, una funda de cámara de fotos o un paraguas, entre otros. Este accesorio debe tener unas dimensiones inferiores o iguales a 40 x 30 x 15 cm y debe colocarse, para mayor seguridad y comodidad, debajo del asiento delantero.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

Solo en el caso de los asientos ubicados en filas de salida de emergencia, estos accesorios personales deberán ir obligatoriamente en los compartimientos superiores destinados al equipaje de mano. Se recomienda siempre viajar con objetos de valor —como documentos personales, llaves, medicamentos o dispositivos electrónicos— en el accesorio personal, pues si hay exceso de bultos en cabina o restricciones inesperadas, el equipaje de mano principal podría ser enviado a bodega sin previo aviso.

Temas Relacionados

AvionesVuelosAerolíneasDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La desconocida cascada de Castilla y León oculta entre fortalezas naturales a la que se llega por una bonita ruta de senderismo

Este enclave se ubica en uno de los parajes más singulares de España y muestra un paisaje que atrae a los amantes de la naturaleza y el senderismo

La desconocida cascada de Castilla

Las mejores piscinas naturales de Granada: paisajes increíbles perfectos para disfrutar de los últimos días de verano en familia

Estos enclaves muestran parajes de una gran belleza donde poder apurar las buenas temperaturas de septiembre

Las mejores piscinas naturales de

De origen prerromano y alma medieval: la ciudad gallega que fue cuna de condes, mecenas y rebeliones

Monforte de Lemos cuenta con más de 20 siglos de historia y, a día de hoy, conserva un valioso patrimonio monumental

De origen prerromano y alma

Esta es la única playa doble de Cataluña: un arenal virgen de más de seis kilómetros que divide el Mediterráneo en un parque natural

Este enclave es uno de los más fascinantes de Tarragona y brinda unos atardeceres maravillosos

Esta es la única playa

El parque natural español donde se ha grabado la nueva película de los Juegos del Hambre

Este enclave es uno de los paraísos naturales de Asturias y ha sido el elegido para la última entrega de la saga

El parque natural español donde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Graves incidentes en el final

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan la Gran Vía de Madrid e impiden el paso a los ciclistas

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

ECONOMÍA

Adiós a los Van Gogh

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao