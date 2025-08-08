Los parques acuáticos más desconocidos de España que son perfectos para visitar en verano: toboganes de casi 60 metros y zonas infantiles

Aquarama Benicasim, en Castellón (Aquarama).

Durante los meses de verano, los parques acuáticos destacan como uno de los destinos de ocio más atractivos. Estos espacios reúnen una gran variedad de atracciones, como toboganes, piscinas con olas, cascadas y zonas de relax, que convierten cualquier jornada en una experiencia refrescante y estimulante. Perfectos para las familias o grupos de amigos, estos parques permiten combatir las altas temperaturas sin renunciar al entretenimiento. Aunque los parques acuáticos más conocidos suelen atraer a una gran cantidad de visitantes, España también alberga verdaderos tesoros menos masificados.

Muchos de ellos se encuentran en entornos naturales y ofrecen tranquilidad e instalaciones preparadas para todas las edades. Desde zonas de juegos infantiles hasta lanzaderas de vértigo, la diversión y la seguridad están aseguradas. Descubrir estos lugares representa una alternativa diferente para quienes buscan un plan de verano innovador, bien sea durante una escapada de fin de semana o en unas vacaciones completas, incluso viajando en autocaravana. Es por ello, que la plataforma de alquiler de caravanas Yescapa, propone un recorrido por cinco parques acuáticos desconocidos, pero que merecen una visita.

Aquapark Cerceda, en Galicia

En plena provincia de La Coruña, Galicia presume de contar con su propio parque acuático de referencia: el Aquapark Cerceda. Este parque destaca por su tamaño y por ofrecer más de una quincena de atracciones distintas, aptas para niños, jóvenes y adultos. Entre sus instalaciones más populares sobresalen un tobogán kamikaze de 54 metros, una espectacular piscina de olas, un jacuzzi gigante y un barco pirata para los más aventureros.

El entorno natural de Cerceda permite, además, combinar un día de agua con actividades al aire libre como senderismo por rutas cercanas, entre ellas los Chaparrales de Cerceda o el Mirador de Peña Cardín. Esta combinación de agua, descanso y naturaleza permite a los visitantes disfrutar de un verano gallego lleno de opciones.

Parque acuático camping Picón del Conde, en Burgos

Burgos, ciudad de patrimonio único y riqueza monumental, es también un destino interesante para los aficionados a los parques acuáticos. Muy cerca, en el municipio de Monasterio de Rodilla, se sitúa el camping Picón del Conde, que abre sus puertas tanto a huéspedes como a quienes solo buscan pasar el día.

El recinto dispone de cinco piscinas diferenciadas, varias de ellas acompañadas de impresionantes toboganes y decorados temáticos, como figuras de dinosaurios y un gran orangután que llaman la atención de los más pequeños. Otras piscinas están pensadas para quienes desean un baño más tranquilo o seguro, ideales para familias con niños. El parque garantiza la opción de adquirir entradas diarias y, para quienes viajan en caravana, reserva espacios adaptados en su interior, lo que se traduce en una experiencia de ocio total en plena Castilla.

AquaMijas, en Málaga

A solo unos minutos de Fuengirola y media hora del centro de Málaga, AquaMijas es el parque acuático de referencia en la Costa del Sol para quienes buscan emoción y variedad. Sus más de 12 atracciones están diseñadas para atender tanto a los aficionados a los descensos radicales como a quienes desean algo más tranquilo.

Los visitantes pueden lanzarse al Río Bravo, experimentar curvas en el Crazy Loop o recorrer el laberinto de toboganes, mientras que la zona de Lago Azul, la piscina de olas y La Jungla ofrecen alternativas más relajantes. AquaMijas permanece abierto hasta finales de septiembre, lo que permite planificar una visita adaptada a todos los gustos. Además, su proximidad a la costa lo convierte en opción ideal para complementar una estancia entre la playa y la diversión acuática.

Aquarama Benicasim, en Castellón

En la Comunidad Valenciana, Benicasim es conocido por su ambiente vacacional y playas, pero también alberga uno de los parques acuáticos más completos y desconocidos de España: Aquarama. Este parque abre de junio a septiembre y suma 19 atracciones diferentes, adaptadas a públicos de todas las edades.

Entre sus propuestas más conocidas destacan los toboganes de gran longitud, la piscina de olas tropicales y una lanzadera espacial de más de 50 metros de altura. Aquarama sorprende además con una zona de relax que incorpora cascadas, cuellos de ganso e instalaciones para hidroterapia. Tanto los amantes de la adrenalina como quienes prefieren la tranquilidad encuentran aquí opciones variadas para una jornada inolvidable junto al Mediterráneo.

Lusiberia, en Badajoz

Badajoz, ciudad llena de historia y con un destacado patrimonio arquitectónico, acoge el único parque acuático de Extremadura: Lusiberia. Situado al lado del recinto ferial IFEBA, Lusiberia centra su oferta en una amplia variedad de atracciones: kamikaze, turbogán, multipista, piscina de olas, Black Hole y el constante río Aventura.

Las familias con niños pequeños encuentran espacios exclusivos, con chorros de agua, juegos y un castillo hinchable que garantizan la diversión en un entorno seguro. Además de la piscina central y una zona tranquila como la laguna, el parque acuático permite pasar un día diferente, lejos del bullicio y con todos los servicios a disposición del visitante.