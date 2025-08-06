El destino favorito de los españoles hace unos años es ahora una ciudad fantasma

Marina d’Or pone en marcha su nueva imagen para volver a ser la ya conocida ‘ciudad de vacaciones’. (Marina d'Or)

Fue, durante años, uno de los destinos favoritos de los españoles. Pero, la crisis económica de 2008 marcó el declive de Marina d’Or, ubicada en el municipio de Oropesa del Mar, en Castellón (Comunidad Valenciana). Y es que, mientras que entre los años 2000 y 2007, se construyeron más de 12.000 apartamentos, alentados por el éxito del que gozaba esta ciudad de vacaciones. De ahí que su aspecto tenga poco que ver con el del pasado.

Marina d’Or era el destino de moda para quienes querían disfrutar de unas vacaciones repletas de sol y playa. No solo las familias, sino también los jóvenes, buscaban un alojamiento en el que se consideraba el lugar ideal para exprimir el verano. Todo parecía funcionar. Tal es así, que estaba previsto ampliar el complejo en el futuro, con la construcción de una pista de esquí, tres campos de golf, zonas temáticas inspiradas en destinos países del mundo e incluso una playa con arena importada del Caribe. Sin embargo, estos proyectos se truncaron a partir de 2008.

De icono del turismo de masas español a caer en el abandono

La ciudad de vacaciones Marina d'Or, en Oropesa del Mar, Castellón. (Montaje Infobae/Canva)

En 2014, la empresa fundada por Jesús Ger se declaró en suspensión de pagos. Para 2018, se vio obligada a transferir la propiedad de sus cinco hoteles, las atracciones de la zona y más de 250 locales y apartamentos al fondo de inversión Farallón. Desde el año 2008, Marina d’Or ha vivido las consecuencias de la crisis, experimentando un gran deterioro.

El colapso inmobiliario afectó de lleno en la costa: numerosos propietarios tuvieron dificultades para afrontar las hipotecas y el valor de sus viviendas recién compradas disminuyó drásticamente, mientras la promotora acumulaba cientos de apartamentos sin vender.

Durante esa etapa, Jesús Ger, el empresario responsable del proyecto, se enfrentó a graves problemas al no conseguir los permisos ambientales para su ambicioso desarrollo, y el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 agravó aún más la situación.

Así está Marina d’Or en la actualidad

El aspecto actual de Marina d’Or es el de comercios clausurados y calles desiertas como únicos testigos de lo que fue un concurrido destino turístico. Imágenes difundidas en redes sociales por la familia brasileña responsable de la cuenta ‘Explorando Juntos’ ilustraban el estado de abandono del lugar.

En febrero de 2024, varios vídeos viralizados en TikTok evidenciaron el deterioro del complejo tras el cierre definitivo del resort el 17 de septiembre de 2023, mostrando una situación desoladora para quienes recuerdan la época dorada de este enclave.

‘Magic World Resort’, su nueva apuesta para renacer

Con una inversión de 40 millones de euros destinada a renovaciones y tematización de instalaciones, la reapertura parcial de varios hoteles de Magic World se programó para el verano de 2024. El complejo gestiona actualmente cinco hoteles que suman más de 1.200 habitaciones, dos hoteles urbanos en Villarreal y 150 apartamentos turísticos, así como cinco parques temáticos y espacios para eventos, consolidando su posición destacada dentro del turismo en la Comunidad Valenciana y en todo el país.

Tras la adquisición en septiembre de 2023 por parte de Grupo Fuertes (ElPozo) y la hotelera Magic Costa Blanca, la nueva dirección tomó como prioridad el relanzamiento del resort, que antes operaba bajo el nombre de Marina d’Or. Entre las medidas adoptadas, la captación de grandes touroperadores británicos ha sido fundamental: se han sellado acuerdos con easyJet Holidays, que comercializa paquetes con vuelo incluido, y On The Beach Holidays, conocida agencia digital de viajes de vacaciones.

El público del Reino Unido es estratégico para el complejo, siguiendo el modelo implantado previamente por Magic Natura en Benidorm junto al parque Terra Natura. Paralelamente, las acciones comerciales se han ampliado a Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Letonia y Suecia, apostando por la internacionalización como vía para asegurar la rentabilidad del complejo hotelero más amplio de la región durante la temporada estival.