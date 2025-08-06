Viajes

El destino favorito de los españoles hace unos años es ahora una ciudad fantasma

Entre el año 2000 y 2007, la ciudad de vacaciones vivió su máximo esplendor y se construyeron más de 12.000 apartamentos, pero la crisis económica de 2008 marcó su declive

Alejandra Suárez

Por Alejandra Suárez

Guardar
Marina d’Or pone en marcha
Marina d’Or pone en marcha su nueva imagen para volver a ser la ya conocida ‘ciudad de vacaciones’. (Marina d'Or)

Fue, durante años, uno de los destinos favoritos de los españoles. Pero, la crisis económica de 2008 marcó el declive de Marina d’Or, ubicada en el municipio de Oropesa del Mar, en Castellón (Comunidad Valenciana). Y es que, mientras que entre los años 2000 y 2007, se construyeron más de 12.000 apartamentos, alentados por el éxito del que gozaba esta ciudad de vacaciones. De ahí que su aspecto tenga poco que ver con el del pasado.

Marina d’Or era el destino de moda para quienes querían disfrutar de unas vacaciones repletas de sol y playa. No solo las familias, sino también los jóvenes, buscaban un alojamiento en el que se consideraba el lugar ideal para exprimir el verano. Todo parecía funcionar. Tal es así, que estaba previsto ampliar el complejo en el futuro, con la construcción de una pista de esquí, tres campos de golf, zonas temáticas inspiradas en destinos países del mundo e incluso una playa con arena importada del Caribe. Sin embargo, estos proyectos se truncaron a partir de 2008.

De icono del turismo de masas español a caer en el abandono

La ciudad de vacaciones Marina
La ciudad de vacaciones Marina d'Or, en Oropesa del Mar, Castellón. (Montaje Infobae/Canva)

En 2014, la empresa fundada por Jesús Ger se declaró en suspensión de pagos. Para 2018, se vio obligada a transferir la propiedad de sus cinco hoteles, las atracciones de la zona y más de 250 locales y apartamentos al fondo de inversión Farallón. Desde el año 2008, Marina d’Or ha vivido las consecuencias de la crisis, experimentando un gran deterioro.

El colapso inmobiliario afectó de lleno en la costa: numerosos propietarios tuvieron dificultades para afrontar las hipotecas y el valor de sus viviendas recién compradas disminuyó drásticamente, mientras la promotora acumulaba cientos de apartamentos sin vender.

Durante esa etapa, Jesús Ger, el empresario responsable del proyecto, se enfrentó a graves problemas al no conseguir los permisos ambientales para su ambicioso desarrollo, y el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 agravó aún más la situación.

Así está Marina d’Or en la actualidad

El aspecto actual de Marina d’Or es el de comercios clausurados y calles desiertas como únicos testigos de lo que fue un concurrido destino turístico. Imágenes difundidas en redes sociales por la familia brasileña responsable de la cuenta ‘Explorando Juntos’ ilustraban el estado de abandono del lugar.

En febrero de 2024, varios vídeos viralizados en TikTok evidenciaron el deterioro del complejo tras el cierre definitivo del resort el 17 de septiembre de 2023, mostrando una situación desoladora para quienes recuerdan la época dorada de este enclave.

‘Magic World Resort’, su nueva apuesta para renacer

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Con una inversión de 40 millones de euros destinada a renovaciones y tematización de instalaciones, la reapertura parcial de varios hoteles de Magic World se programó para el verano de 2024. El complejo gestiona actualmente cinco hoteles que suman más de 1.200 habitaciones, dos hoteles urbanos en Villarreal y 150 apartamentos turísticos, así como cinco parques temáticos y espacios para eventos, consolidando su posición destacada dentro del turismo en la Comunidad Valenciana y en todo el país.

Tras la adquisición en septiembre de 2023 por parte de Grupo Fuertes (ElPozo) y la hotelera Magic Costa Blanca, la nueva dirección tomó como prioridad el relanzamiento del resort, que antes operaba bajo el nombre de Marina d’Or. Entre las medidas adoptadas, la captación de grandes touroperadores británicos ha sido fundamental: se han sellado acuerdos con easyJet Holidays, que comercializa paquetes con vuelo incluido, y On The Beach Holidays, conocida agencia digital de viajes de vacaciones.

El público del Reino Unido es estratégico para el complejo, siguiendo el modelo implantado previamente por Magic Natura en Benidorm junto al parque Terra Natura. Paralelamente, las acciones comerciales se han ampliado a Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Letonia y Suecia, apostando por la internacionalización como vía para asegurar la rentabilidad del complejo hotelero más amplio de la región durante la temporada estival.

Temas Relacionados

CastellónComunidad ValencianaDestinosDestinos EspañaViajesVeranoViajes VeranoViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Parador de Burgos que es de los más increíbles de España: un palacio ducal del siglo XVII en el que durmió Napoleón

Este hotel permite vivir una experiencia única entre sus muros y descubrir uno de los pueblos más bonitos de España

El Parador de Burgos que

El embalse de la Sotonera, la playa artificial de Huesca que es comparada con Ibiza

La belleza de sus atardeceres y el color del agua ha provocado que la gente compare esta playa artificial con Ibiza

El embalse de la Sotonera,

Llanes, en Asturias. Un paraíso para irse de vacaciones

El pueblo asturiano es uno de los destinos más interesantes por sus edificaciones históricas y sus entornos naturales

Llanes, en Asturias. Un paraíso

La piscina natural que está en uno de los pueblos más bonitos de España: situada a los pies de un espectacular castillo árabe

Ubicada en la provincia de Albacete, se trata de una ‘playeta’ que combina naturaleza, historia y aventura y destaca por sus aguas cristalinas, cuya temperatura ronda los 20 grados en pleno verano

La piscina natural que está

De Murcia a Cartagena: las ciudades más tranquilas de España en las que no hay apenas ruido

Un reciente informe elaborado por el operador turístico Altezza Travel ha puesto el foco en las urbes más relajadas del país, aquellas donde predominan el silencio y la calma frente al bullicio constante

De Murcia a Cartagena: las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un estadounidense en España comparte

Un estadounidense en España comparte su amor por Toledo: “Es impresionante, no hay nada igual”

Condenado a seis años de prisión un empresario cordobés por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

ECONOMÍA

Nadie quiere trabajar de camarero,

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

¿Cómo afecta al precio del alquiler que una ciudad se declare zona tensionada?

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos