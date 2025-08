Esta es la playa más larga del mundo: 230 kilómetros, un barco naufragado y una ultramaratón por la arena

Playa de Cassino, en Brasil (Adobe Stock).

En el corazón de Huelva y dentro de uno de los parques nacionales y naturales más impresionantes de España, la playa de Doñana se alza como la más larga de nuestro país. Con sus 28 kilómetros de longitud, este extenso arenal ha cautivado a propios y extraños gracias a su paisaje dunar y estado prístino. Pues, al estar incluida dentro de un parque nacional, la actividad humana está estrictamente regulada para preservar su pureza y biodiversidad. Sin embargo, este arenal, a pesar de ser el más largo de la península, nada tiene que ver con la impresionante playa de Cassino.

Situada en Brasil, concretamente al estado de Río Grande do Sul, la playa de Cassino es considera la más grande del mundo y no es para menos, pues se extiende a lo largo de unos 230 kilómetros. Para entender sus dimensiones, la Comunidad Valenciana cuenta con aproximadamente 470 kilómetros de costa, de los cuales alrededor de 270 son de playa. Este arenal brasileño por sí solo casi cuenta con la misma distancia que todas las playas valencianas juntas. Pero este no es su único atractivo, pues además es un destino en el que el descanso está garantizado.

Sol y playa y un navío encallado

La playa de Cassino se extiende desde la barra del río Grande hasta la desembocadura del arroyo Chuí, en la frontera con Uruguay, y dada su gran extensión cuenta con numerosos lugares de interés. Así, el tramo próximo a Río Grande, , invita a disfrutar del clásico turismo de sol y playa con ese inconfundible aroma atlántico. Sus tramos infinitos permiten desplazarse en coche o en vehículos 4x4, facilitando el acceso a rincones recónditos y potenciando la sensación de libertad que define la experiencia costera en esta región.

Playa de Cassino, en Brasil (Adobe Stock).

Pero no solo eso, pues es también un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos y amantes de la naturaleza. Esto es gracias a su amplia biodiversidad, lo que permite la observación de aves. Por otro lado, entre las actividades emblemáticas destaca la excursión que lleva desde Cassino hasta el navío Altair, encallado en la arena desde junio de 1976 tras soportar una potente tormenta. El itinerario cubre 16 kilómetros de playa en dirección a Chuí, y suele recorrerse en coche por la propia orilla del mar.

Cassino Ultra Race

La inmensidad de esta zona permite la realización de una de las pruebas deportivas más espectaculares del continente: la Cassino Ultra Race, considerada la ultramaratón de playa más larga del mundo. Esta competición desafía los límites de los atletas con un recorrido de 230 kilómetros sobre arena, desde los malecones de Río Grande hasta la ciudad de Chuí. La edición de este año se celebrará en septiembre, manteniendo la atención de corredores y aficionados de todo el continente.

Este arenal atrae a miles de turistas gracias a su oferta de ocio, restauración y a su belleza natural

Para quienes buscan desafíos menos extremos, la organización también ofrece distancias alternativas de 135 y 65 kilómetros, pensadas para deportistas con diferentes niveles de experiencia o fondos. Esta carrera pone a prueba tanto la resistencia física como la mental, pues las condiciones de humedad, viento y la homogeneidad del terreno convierten cada kilómetro en un reto singular. El punto de partida se sitúa en los rompeolas de Río Grande y la línea de meta se alcanza en los malecones de Chuí, abrazando así toda la extensión de playa disponible y permitiendo experimentar el Atlántico en toda su dimensión.