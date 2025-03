El paraíso gallego en el que se refugia Luis Zahera: un municipio marinero de aguas cristalinas y arenas blancas

El refugio de Luis Zahera en Galicia. (Europa Press/Isla de Arosa)

Luis Zahera, uno de los actores más destacados de la escena nacional, ha logrado construir una carrera exitosa a base de talento y perseverancia. Sin embargo, detrás de su figura pública, el intérprete mantiene un profundo vínculo con su tierra natal, Galicia, y, en particular, con un lugar que ha sido su refugio desde que era niño: la Isla de Arousa. A pesar de su ajetreada vida en Madrid, el actor no duda en regresar a este rincón paradisíaco cada vez que las temperaturas comienzan a subir. En sus palabras, “de 58 años que tengo, 50 he veraneado en la Isla de Arosa”.

A Illa de Arousa: un paraíso natural y cultural

Ubicada en el corazón de la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra, A Illa de Arousa es un pequeño paraíso de casi 7 km² y 26 km de litoral, que destaca no solo por su impresionante belleza natural, sino también por la calidez de sus habitantes. En este municipio marinero, las tradiciones y costumbres se mantienen vivas, transmitidas de generación en generación, creando una atmósfera acogedora que atrae tanto a turistas como a locales. Los habitantes de la isla, conocidos por su carácter afable y su respeto por la naturaleza, contribuyen a que A Illa de Arousa siga siendo un refugio especial para aquellos que buscan un entorno tranquilo y auténtico.

El actor Luis Zahera ha reconocido en varias entrevistas que A Illa de Arousa es el lugar donde se siente más conectado con la naturaleza, y es allí donde espera pasar sus últimos años. Para él, la isla representa “un sitio paradisíaco, de conexión con la naturaleza”, y es por eso que ha elegido este destino como el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación. No sólo es el sitio donde veranea desde su infancia, sino también el refugio en el que puede desconectar de la fama y reencontrarse con sus raíces.

Este enclave es uno de los destinos más visitados de Galicia gracias a todos sus encantos, los cuales se pueden descubrir a través de sus rutas de senderismo. Además, tan solo se puede llegar en barco

Un destino con historia

La isla no solo es conocida por su belleza natural, sino también por su historia fascinante. A Illa de Arousa ha estado habitada desde tiempos remotos, y la evidencia de su rica historia se encuentra en los dólmenes del islote de Areoso y en la necrópolis romana en la playa de Os Bufos. Estos vestigios históricos hablan de un lugar que, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de la evolución de Galicia. De hecho, estuvo bajo el control de reyes y clérigos antes de convertirse en un municipio autónomo en el siglo XX. La conexión de A Illa de Arousa con la Iglesia es evidente, ya que en su historia se encuentran monasterios y comunidades religiosas que tuvieron un papel fundamental en su desarrollo económico y social.

A lo largo de los siglos, ha pasado de ser un pequeño enclave agrícola a un próspero pueblo marinero. Aunque el mar siempre ha sido su principal fuente de sustento, esta isla también ha sido un lugar de cultivo y producción agrícola, especialmente de vino, que sigue siendo una parte relevante de su identidad cultural.

La belleza natural de A Illa de Arousa

Una de las playas de Isla de Arosa. (Isla de Arosa Turismo)

El mayor atractivo de A Illa de Arousa es su naturaleza, que se mantiene casi intacta a lo largo de los años. Desde sus playas de arena fina y aguas cristalinas hasta sus espacios protegidos, como el Parque Natural de Carreirón, la isla es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre.

Una de las joyas naturales de la isla es el islote de Areoso, conocido cariñosamente como el “Caribe gallego” debido a sus aguas turquesas y su fina arena blanca. Este espacio natural protegido es un lugar ideal para desconectar, ya sea practicando senderismo o navegando en kayak, siempre respetando el entorno para mantener su sostenibilidad.

El Parque Natural de Carreirón, ubicado en el sur de la isla, es otro de los puntos destacados. Este parque se ha convertido en el pulmón verde de A Illa de Arousa, ofreciendo a los visitantes una muestra de la biodiversidad gallega, con sus magníficas playas, calas solitarias y fondos marinos perfectos para hacer snorkel. Además, alberga algunas de las playas más tranquilas de la isla, como las de As Margaritas o Xastelas, que son perfectas para disfrutar de un día de sol y mar en un entorno casi virgen.

Las playas de A Illa de Arousa

Los arenales de A Illa de Arousa son uno de sus principales atractivos. Entre las más conocidas están la playa de O Bao, que se distingue por sus piedras de canto redondo, y la playa de Camaxe, famosa por la calidad de sus aguas y su ambiente familiar. La playa de Area da Secada, por su parte, es la preferida de los jóvenes isleños, quienes la consideran un punto de encuentro durante los calurosos días de verano. Además, A Illa de Arousa cuenta con playas nudistas como la de As Margaritas, que ofrece un ambiente relajado y natural.

El puerto de O Campo, con su historia vinculada al mar, es otro de los puntos de interés de la isla, y es desde aquí desde donde zarpan las embarcaciones que conectan la isla con la península. A Illa de Arousa, con su combinación de historia, naturaleza y cultura, es un destino que invita a ser explorado con calma, tal como lo hace el actor Luis Zahera cada vez que regresa a su tierra natal.