Así es el puente de más de 350 millones de euros que evita tener que cruzar dos fronteras en 9 kilómetros… y llegar a un destino de película

Puente de Pelješac, en Croacia (Pixabay)

El número de turistas que viajan a Croacia aumenta cada año, atraídos por sus playas, su naturaleza (que se puede contemplar en los parques nacionales de los Lagos de Plitvice y de Krka) y sus pueblos, con pintorescas casas situadas al lado del mar y construcciones medievales que impregnan de historia el país. Cada verano, las ciudades de Zagreb, Split o Dubrovnik se llenan de viajeros que buscando unas vacaciones repletas de cultura y paisajes de película.

Sin embargo, el complejo territorio que ocupa Croacia a veces es la causa de que los turistas se enfrenten a largos viajes para realizar distintas visitas. Cuando en 1990 la antigua Yugoslavia se dividió en siete república, Bosnia y Herzegovina recibió un pequeño tramo costero de apenas 19 kilómetros. Sin embargo, esta entrada al mar provocó la división del país croata en dos, lo que dificultaba poder viajar libremente por el territorio para conocer todos sus rincones: por ejemplo, Split y Dubrovnik se encuentran en zonas distintas y esto supone un problema para los fans de Juego de Tronos, de HBO, que quieren conocer ambos enclaves en los que se rodó la serie.

El Palacio Diocleciano, Split, Croacia (Shutterstock España)

Actualmente, el puente de Pelješac hace posible cruzar a ambos lados sin tener que pasar por Bosnia y Herzegovina, aunque esto no siempre fue así. En 1996, los dos países firmaron el Acuerdo de Neum, lo que permitiría el libre paso por ese territorio; sin embargo, no se ratificó. Cuando Croacia ingresó en la Unión Europea en 2013 y debido a que su país vecino no se encontraba en la comunidad, el paso de fronteras se hizo más estricto, situación que se agravó aún más en 2023: con la incorporación de Croacia al espacio Schengen, una persona que viajase desde la zona continental hasta la parte separada debía pasar controles de entrada y salida.

De esta manera, el país croata decidió construir un puente que llevase desde Komarna hasta la península de Pelješac, que rodea completamente Neum y permite evitar las fronteras internacionales. La edificación comenzó en 2007, pero se paralizó por la crisis financiera mundial hasta que en 2017 la Comisión Europea decidió invertir 357 millones de euros en el proyecto. El puente de Pelješac se inauguró finalmente en 2022.

Las calles de Dubrovnik dan vida a Desembarco del Rey

Gracias a la construcción del puente de Pelješac, se puede visitar Dubrovnik sin necesidad de cruzar dos fronteras en un trayecto de 9 kilómetros. La muralla que rodea la ciudad, los monumentos medievales y las playas de Dubrovnik hacen que para muchos viajeros merezca la pena hacer el viaje desde otros puntos de Croacia. A partir de la aparición de sus calles en escenas muy emblemáticas de Juego de Tronos, muchos fans de las serie no quieren perderse la oportunidad de recorrerlas.

Aunque la mayoría de de sus edificios son de nueva construcción debido a los estragos de la guerra contra Serbia (el bombardeo de la ciudad en 1991 dejó miles de casas destruidas), Dubrovnik cuenta con un precioso casco histórico, así como con una gran muralla que permite disfrutar de las vistas de la ciudad y del mar Adriático.

Casco histórico de Dubrovnik, en Croacia (Shutterstock).

Los enclaves de Dubrovnik tienen un papel fundamental en Juego de Tronos, ya que dan vida a Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos. El Fuerte de San Lorenzo o Lovrjenac alberga en la ficción el Trono de Hierro, pues se convierte en la Fortaleza Roja. Daenerys Targaryen escapa de la Casa de los Eternos tras rescatar a sus dragones, lugar que queda representado en la torre Minčeta. Además, una de las escenas que más atrae a los turistas amantes de la serie es el paseo de la vergüenza, en el que Cersei Lannister recorre la ciudad desnuda mientras es insultada y agredida por el pueblo. Esta se desarrolla en la escalinata de los jesuitas de la iglesia de San Ignacio, que los fans descienden imitando al personaje. Estos no son todos los lugares que han dado vida a los escenarios de Juego de Tronos, por lo que los viajeros podrán perderse por sus calles rememorando escenas emblemáticas y disfrutando del culto que se le rinde a la serie en la ciudad.

Este tipo de turismo basado en visitar los lugares en los que se han rodado películas y series es cada vez más frecuente. Los visitantes buscan cada vez experiencias más únicos y diferentes que les permitan disfrutar de sus vacaciones de otra manera, recorriendo distintos países con una mirada diferente.