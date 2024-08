La ruta fácil para hacer con niños que llega a una preciosa cascada que está a poco más de una hora de Barcelona

Gorg de la Sort, parque natural donde se encuentra la ruta (Senderismo en Imágenes)

No es ninguna novedad que el hecho de tener niños no siempre es un aspecto positivo. Viajar con ellos puede ser mucho más complicado debido a las dificultades que puede suponer, por ejemplo, tener que hacer largos trayectos con ellos o, simplemente, a la hora de buscar alojamientos.

Por esta razón, aquellos planes que faciliten la cuestión de ir con peques son siempre muy bien agradecidos por los padres. Unos de estos planes, que además son ideales para ir en verano, son las piscinas naturales. A pesar de que muchas de ellas acostumbran a estar alejadas de los pueblos y, por tanto, hay que realizar largas rutas, hay otras cuya llegada es más simple.

Esto sucede en Gorg de la Sort, una reserva natural ubicada a algo más de una hora de la ciudad de Barcelona. En ella, podemos encontrar diversas rutas, sin embargo, uno de estos caminos es perfecto para recorrer con los más pequeños.

Pequeña presa de madera en Aiguafreda (ShutterStock España)

Una ruta circular de apenas dos horas de duración

Este itinerario destaca, principalmente, por su sencillez. Se trata de un recorrido circular sin pérdida que, además, no requiere dificultad física ninguna. La mayor parte del trayecto no tiene ningún tipo de desnivel ni de variación de altura, no obstante, tan solo en una pequeña porción del mismo hay que realizar una mínima subida, de no más de 160 metros. Además, en los árboles hay cuerdas atadas que facilitan aún más si cabe esta tarea.

Río en Gorg de la Sort, por donde discurre la ruta (ShutterStock España)

Por otro lado, el recorrido tiene su comienzo en la Font dels Enamorats, justo a las afueras del municipio de Aiguafreda, y finaliza en lo que fue el centro de la localidad en su momento, en Aiguafreda de Dalt. En cuanto a la duración completa de la ruta, ronda las 2 horas y cuenta con algo menos de 4,5 kilómetros de longitud. Esto provoca que no se haga muy larga en el caso de ir con niños, quienes se irán divirtiendo y disfrutando con las diversas paradas que se proponen en el camino

¿Qué nos podemos encontrar a lo largo del camino?

La ruta cuenta con numerosas paradas muy interesantes a lo largo del trayecto. Entre las más reseñables, tenemos un sinfín de pozas y piscinas naturales que podemos descubrir. Por ejemplo, nada más empezar, vislumbramos la Gorg de la Resclosa, una alberca no muy profunda para darse un primer chapuzón, pero hay muchas durante el camino. Igualmente, también nos cruzaremos en más de una ocasión con bellas cascadas que nutren estas pozas.

Asimismo, también podemos hallar masías, típicas casas catalanas y aragonesas. En este contexto, descubrimos el Centre d’Art i Natura de la Frau, un edificio cuya fachada está llena de maleza y que le da un toque natural. Esta antigua casa de labor es el estudio del artista Paco Ballesteros, y está rodeado de esculturas.

Finalmente, el itinerario también nos sorprende con la ubicación donde, hace siglos, se localizaba el municipio de Aiguafreda. En este punto, conocido como Aiguafrreda de Dalt, podemos ver todavía algunos edificios, así como la Iglesia de Sant Martí.

Aiguafreda de Dalt, antiguo núcleo urbano del municipio (Ayuntamiento de Aiguafreda)