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David Álvarez, superviviente del accidente minero de Cerredo (Asturias): “Me levanto y me acuesto recordando las caras de los amigos que perdí”

Un año después del suceso en el que fallecieron cinco mineros, la investigación ha esclarecido que la empresa titular de los derechos mineros carecía de los permisos necesarios

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La mina de Cerredo en Degaña, Asturias. (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
La mina de Cerredo en Degaña, Asturias. (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

La muerte de cinco mineros el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo (suroeste de Asturias) sigue marcando la vida de los supervivientes de aquella tragedia, producida por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de la mina. Tras un año del suceso, David Álvarez, uno de los mineros sobrevivientes ha reconocido que se encontraba sacando carbón de su interior en el momento de la explosión, ya que este era su trabajo, aunque lo hacía con “muy poca seguridad”.

“No sabíamos nada de que la empresa no pudiera extraer carbón, aunque evidentemente eso era lo que hacíamos. Me enteré en el hospital por las noticias. Nosotros claro que extraíamos carbón, todo el tiempo. Era nuestro trabajo, lo que no sabíamos era que Blue Solving no tenía permisos”, ha señalado en una entrevista publicada por El Comercio.

El minero, que ha señalado en la misma entrevista que en el interior de la mina había “muy poca seguridad, por no decir ninguna”, ha lamentado que el accidente le dejará secuelas para siempre, que trata de olvidarlo pero es un suceso que no le deja dormir y le atormenta todos los días porque se acuesta y se levanta “viendo la cara de sus compañeros fallecidos”.

Álvarez ha destacado también que la ventilación dentro de la mina, en la que, en el momento de la explosión se encontraban 11 trabajadores, contaba con una “pésima” ventilación y no había equipos que eran necesarios por ley, como autorrescatadores o equipos de comunicación en el exterior. Además, el minero ha añadido que no entiendo cómo en las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección de Minas no se dieron cuenta de las condiciones que presentaba la excavación.

Raúl Pérez, investigador del Instituto Geológico y Minero de España integrado en el CSIC, ha desmentido que haya relación

El mayor accidente de la minería asturiana de los últimos 30 años

Pasadas las nueve y media de la mañana, una explosión en la mina de Cerredo en Degaña dejó cinco muertos, tres heridos y dos desaparecidos, conforme detalló la Guardia Civil. Al principio se habían notificado dos muertos, pero la cifra fue en ascenso y se encontraron los cuerpos sin vida de los que, al comienzo, se contabilizaban como desaparecidos. Según informó la Guardia Civil, los cinco fallecidos eran vecinos de la provincia de León y tienen edades comprendidas entre los 32 y 54 años.

El Centro Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 9:32 horas. En la llamada indicaban que había una incidencia en la mina. Posteriormente, añadieron que se había producido “un problema con una máquina” y había personas heridas. Con el avance de las investigaciones, se esclareció que el accidente se produjo por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de la mina y que Blue Solving, titular de los derechos mineros, carecía de los permisos necesarios para llevar adelante los trabajos de extracción de carbón.

El accidente de Cerredo, con cinco fallecidos, ha sido el mayor accidente registrado en la minería asturiana en las tres últimas décadas y desde hace ya casi un año es objeto de distintas actuaciones técnicas, judiciales y políticas para tratar de dirimir responsabilidades políticas y penales.

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