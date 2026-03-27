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El mercadillo perfecto para Semana Santa en el centro de Madrid: piezas de artesanía y joyas únicas

Para quienes quieran disfrutar de actividades culturales y de ocio distintas a las procesiones, la capital de España acoge un Mercado repleto de artículos creativos y de diseño

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Ver procesiones, comer dulces típicos, viajar y descubrir algún rincón de España… Son muchos los planes que pueden hacerse en Semana Santa en el país. Pero, a la larga lista de oportunidades de ocio que ofrece la capital, quienes decidan visitar Madrid en las próximas vacaciones pueden descubrir un mercadillo que desborda arte y tradición. Y es que no solo alberga piezas de artesanía, sino también joyas y piezas únicas. Se trata del popular Mercado del Encanto.

Durante Semana Santa, muchas personas aprovechan la ocasión para dejar la ciudad y explorar destinos que van desde entornos rurales y playas hasta capitales europeas o lugares exóticos. Otros, por motivos laborales o personales, optan por permanecer en su lugar de residencia. Esta elección no implica necesariamente quedarse en casa. Tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios, la agenda se llena de actividades para quienes buscan vivir las tradiciones religiosas y para quienes prefieren propuestas alternativas.

En Madrid, la programación cultural habitual se amplía con procesiones y eventos vinculados a la Semana Santa. Además, surgen alternativas para quienes desean experiencias distintas. En los primeros días de la Semana Santa, la ciudad ofrece la posibilidad de recorrer un mercadillo especializado en piezas de diseño independiente y artesanía, en un entorno singular que invita a descubrir Madrid desde una mirada más creativa.

Diseño, artesanía y creatividad en un mismo lugar

Mercado del Encanto, en Madrid. (@mercadodelencanto)
Mercado del Encanto, en Madrid. (@mercadodelencanto)

Madrid se prepara para recibir una nueva edición del Mercado del Encanto, un evento que reúne propuestas de artesanía y diseño independiente y que se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan objetos singulares. Tras el éxito de ediciones anteriores, regresa este mes de marzo en dos fines de semana consecutivos. Tras la apertura el pasado fin de semana, el evento vuelve a convocar al público el viernes, sábado y domingo.

La cita tiene lugar en el Palacio de Santa Bárbara, en la Calle de Hortaleza 87, un edificio histórico levantado en 1866 por el arquitecto Juan de Madrazo y Kuntz. Frente a la plaza de Santa Bárbara, este palacio destaca por su estilo influido por el arquitecto francés Viollet-le-Duc y su inspiración en la arquitectura medieval europea, especialmente el gótico. El recinto, considerado una rareza dentro del panorama arquitectónico madrileño del siglo XIX, abre sus puertas en ocasión del Mercado del Encanto y representa un atractivo adicional para quienes se acerquen a descubrir las propuestas del mercado.

Ubicado en el Palacio de Santa Bárbara, un ejemplo de riqueza arquitectónica

El Mercado del Encanto se ubica en el Palacio de Santa Bárbara, en Madrid. (@mercadodelencanto)
El Mercado del Encanto se ubica en el Palacio de Santa Bárbara, en Madrid. (@mercadodelencanto)

El Palacio de Santa Bárbara cuenta con más de 450 metros cuadrados repartidos en varios salones que destacan por su luminosidad y elegancia. La conexión entre la planta baja y la superior se realiza a través de una escalera de mármol rematada por un lucernario, lo que confiere un carácter singular a cada espacio del edificio. Este entorno histórico y sofisticado proporciona el marco idóneo para un evento centrado en el diseño y la artesanía contemporánea.

El Mercado del Encanto nació en 2015 como iniciativa de un grupo de mujeres emprendedoras que, tras coincidir en diferentes ferias y pop-ups de Madrid, impulsaron la creación de un mercado con una propuesta más cuidada y cercana tanto para expositores como para visitantes. Desde entonces, el evento ha recorrido diversos enclaves emblemáticos de la ciudad y se ha consolidado como una plataforma para descubrir moda, joyería, decoración, cosmética, arte y gastronomía. La selección de marcas y creadores emergentes es uno de los sellos distintivos del mercado, que busca fomentar el talento local y ofrecer alternativas originales frente al consumo convencional.

Durante la edición actual, los asistentes pueden recorrer distintos stands en los que se presentan piezas exclusivas y producciones limitadas, así como participar en actividades paralelas y degustaciones. El mercado también promueve la interacción entre público y creadores, favoreciendo un ambiente cercano y de intercambio creativo. Además, el evento coincide con la Semana Santa, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de la agenda de ocio madrileña para estos días.

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