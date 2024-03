La impresionante Catedral de Gloucester donde se grabó Harry Potter: albergó la magia de Hogwarts

Catedral de Gloucesters, en Inglaterra, donde se grabó Harry Potter. (Shutterstock)

Han pasado ya cerca de 23 años desde que la primera película de Harry Potter vio la luz. Pero tal es el impacto que causaron el joven aprendiz de magia y hechicería y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, que la saga de J. K. Rowling ha ido pasando de generación en generación. De ahí que sean muchos los fans que no dudan en viajar a Inglaterra, en concreto, hasta Gloucester, cuya catedral fue escenario del mismísimo Colegio Hogwarts.

Esta ciudad se localiza en el suroeste de Inglaterra, próxima a la frontera con Gales. Además de su impresionante catedral, cuenta con una gran variedad de monumentos, rincones y edificios que merece la pena descubrir, ya que su belleza no deja indiferente a nadie. Es por ello que, con frecuencia, se convierta en el destino escogido por los turistas que viajan a la región.

Te puede interesar: El espectacular castillo que está a la venta en Jaén y fue declarado Bien de Interés Cultural

Fueron necesarios varios siglos para construir el templo, que contiene multitud de elementos románicos, aunque también de arquitectura gótica y del llamado estilo Tudor. Todo el que se adentra en la Catedral de Gloucester queda impresionado por su gran belleza y, sobre todo, porque hace que sus visitantes se sientan como uno de los mismísimos protagonistas de Harry Potter.

El monasterio que fue convertido en abadía y, después, en catedral

La Catedral de Gloucester tiene más de 1300 años de historia. (Shutterstock)

La Catedral de Gloucester, con más de 1300 años de historia, se erige como un icono arquitectónico y espiritual en cuyos orígenes fue un monasterio fundado en 679 por Osric de Hwicce, príncipe de Mercia. Esta antigua comunidad, liderada inicialmente por Kyneburga, alojó a monjas y monjes bajo una misma fe.

Te puede interesar: El increíble castillo incrustado en la montaña a solo 30 minutos de España y con vistas a un parque natural

Transformada a lo largo de los siglos, su construcción comenzó en 1089 por orden de Guillermo el Conquistador, marcando la transición hacia lo que se conocía como la Abadía de San Pedro. En un giro del destino, en 1541, bajo el mandato de Enrique VIII, esta se disolvió para dar paso a la actual catedral de la diócesis anglicana de la ciudad.

Los principales tesoros que esconde el templo

Una de las señas de identidad de la Catedral de Gloucesters es su fuente. (Shutterstock)

Entre los tesoros que alberga la Catedral de Gloucester, destaca su fachada oeste y un particular vitral de mediados del siglo XIV. Este no es uno cualquiera, ya que en él se encuentra la representación más antigua del golf que se conoce en el mundo: una intrigante pieza que fusiona el arte religioso con la historia deportiva. La peculiar inclusión de un golfista en el vitral resalta, no solo por su antigüedad, sino también por el vínculo cultural que establece entre la práctica religiosa y los pasatiempos de la época.

La historia de este emblemático lugar es rica y multifacética. Inicialmente, el sitio fue elegido por los monjes benedictinos en el siglo XI, quienes encontraron en este punto un espacio de serenidad para el culto y la reflexión. La evolución de la abadía a una catedral diocesana refleja las transformaciones religiosas, políticas y sociales a través de los siglos en Inglaterra. El vitral que ostenta la imagen de un golfista atrae a fieles y turistas por su belleza, pero también invita a reflexionar sobre la presencia del deporte en el arte sacro, un testimonio del dinamismo cultural de la sociedad medieval inglesa.

Este histórico edificio ha sobrevivido a los embates del tiempo y sigue siendo un pilar para la comunidad religiosa y un atractivo para visitantes de todo el mundo. Su arquitectura gótica, junto con los tesoros artísticos que resguarda, narran la historia de una institución que ha sido testigo de los cambios históricos de la región. Así, la Catedral de Gloucester sigue siendo un símbolo de fe, historia y cultura.

Te puede interesar: Una estadounidense que vive en España asegura que este es uno de los lugares más bonitos para ver el atardecer

La Catedral de Gloucester, escenario de Harry Potter

'Harry Potter' se grabó en la Catedral de Gloucester.

La Catedral de Gloucester, conocida por su majestuosidad arquitectónica y amplia historia, ha ganado fama internacional por haber sido uno de los escenarios principales de la saga de Harry Potter. Sus fans han convertido este lugar en un destino de peregrinación, con el objetivo de vivir de cerca la experiencia de sus personajes favoritos en el mundo mágico de Hogwarts.

La elección de la catedral para estas películas no es casualidad. Su estructura imponente y sus detalles enigmáticos han proporcionado el ambiente perfecto para recrear el colegio de magia y hechicería más famoso del cine. Así, cada rincón de esta histórica edificación ha contribuido a dar vida al universo creado por J.K. Rowling, llenando de magia las páginas y la gran pantalla.

Más allá de su papel en la saga de Harry Potter, la Catedral de Gloucester es una obra de arte en sí misma, con siglos de historia y arquitectura que datan del medievo. Su relevancia como punto de interés turístico ha crecido exponencialmente, gracias en parte a su prominencia en la cultura popular contemporánea. Los visitantes no solo buscan experimentar el mundo mágico, sino también admirar la belleza y el legado histórico que este emblemático edificio ofrece.